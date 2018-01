Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera au descoprit aseara un grup mare de migranți care a intrat in Romania, ilegal, din Serbia. In zona Solventul din Timișoara au fost descoperite cele 30 de persoane. Pentru ca nu iși justificau prezența in zona și nu aveau documente de identitate la ei, migranții au fost duși la…

- Protestatarii din Cluj si Timisoara au blocat strazile centrale ale celor doua localitati, numarul oamenilor care protesteaza depasind 10.000. La Sibiu sunt in strada aproape 1.000 de oameni care cer demisia lui Liviu Dragnea, in timp ce la Iasi protesteaza 2.000 de persoane. La Cluj-Napoca…

- Sase cetateni straini au fost condamnati, miercuri, de Tribunalul Constanta, la pedepse cuprinse intre 18,5 ani de inchisoare si 19,5 ani de inchisoare pentru trafic international de droguri, ei introducand in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta, aproximativ 2,5 tone de cocaina.…

- Șoferi, nu mai parcați aiurea! Oamenii legii nu mai stau la discuții și cheama muncitorii SDM sa ridice mașinile parcate ilegal. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au continuat acțiunile organizate in comun cu reprezentanții SDM in vederea luarii masurilor…

- Potrivit unui bilant, in cursul anului 2017, politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari al judetului Gorj au asigurat managementul sederii in Romania pentru 587 de persoane, dintre care 214 din state terte si 373 cetateni ai Uniunii ...

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore pentru a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi. Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore, cinci cetațeni straini au incalcat termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, pe cind altele patru au incalcat regimul punctelor de trecere. Totodata, potrivit Politiei de Frontiera, au fost inregistrate doua tentative de trecere cu documente falsificate,…

- Situatia la frontiera, in ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 144.000 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de aproximativ 32.600 treceri mijloace de transport. Reamintim…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, trei cetateni chinezi, care au incercat sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde.Persoanele in cauza au fost predate autoritatilor de frontiera bulgare, in vederea continuarii…

- Jurnalista Carmen Avram are o recomandare pentru romanii care simt ca au nevoia de a milita pentru ceva: "sa mearga sa vorbeasca cu oamnii care au facut Revoluția romana, Revoluția pentru care am plans cu toții, pentru care l-am vazut pe tatal meu cazand in genunghi și plangand de fericire ca s-a…

- Oamenii scandeaza "PSD, ciuma rosie" si "Hotii". Manifestantii au ieșit, marti, la protest și in Timisoara. Ei striga "Jos Guvernul", "Dragnea, nu uita, asteptam si cartea ta", "Parlament penal, mars la tribunal", "Rezistam, nu cedam" sau "Justitie, nu coruptie". Protestatarilor…

- ACTUALIZARE 18.20. Numarul protestatarilor din Piața Victoriei a ajuns la 600. Oamenii scandeaza „Timișoara”, „Hoții”, „Justiție, nu corupție”. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit ochii cu benzi negre. Cu toții stau cu fața spre Guvern. Ei spun ca vor ramane așa, in tacere, timp de…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, Sectorul PF Sarasau, au descoperit, in timpul noptii de sambata spre duminica, un transport de tigari de contrabanda aduse in tara cu ajutorul unei drone, se arata intr-un comunicat remis Agerpres. Potrivit…

- Timpii de așteptare la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din județul Arad, atat la intrarea in Romania, cat și la ieșire, au crescut, in aceasta dimineața, unul dintre motive fiind acela ca romanii plecați la munca in strainatate se intorc de sarbatori in țara. Purtatorul de cuvant al Poliției…

- Politistii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au depistat șase cetațeni irakieni, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In seara zilei de 12 decembrie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au organizat și desfașurat o acțiune…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au reținut mai mulți cetațeni romani, sirieni și suedezi, parte a unui grup infracțional specializat in traficul de migranți. Grupul racola tineri carora le solicitau intre 100 și 200 de euro pentru a-i ajuta sa treaca din Serbia in Romania iar mai apoi in zona Schengen.…

- Polițiștii satmareni au reținut șapte cetațeni irakieni, socilitanți de azil, care au incercat sa treaca frontiera țarii cu Ungaria, cu ajutorul taxiurilor. Ei au fost opriți la granița de frontieriști. Polițiștii satmareni au observat un grup de șase cetațeni de origine afro-asiatica care s-au urcat…

- Politistii de frontiera din cadrul sectorului bihorean Valea lui Mihai au depistat 13 cetateni afro-asiatici care, ajutati de un roman, voiau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge...

- In spatele unei biserici din Timișoara au aparut niște marcaje ciudate pe o alee. Oamenii se intreaba acum care este rolul acestora, scrie realitatea.net.In spatele bisericii „Pogorarea Sfantului Duh” din cartierul Dacia au aparut doua sageți mari și late.

- "Sa ii usuram drumul spre galaxie Stelei Popescu.... De 2-3 zile trec printr-o stare pe care nu mi-o pot explica decat prin faptul ca, indiferent ce vreau sa fac - faptul ca aseara am avut spectacol, azi am spectacol la targu-mures, timisoara -, va dau cuvantul meu de onoare, o clipa nu am putut…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean camerunez care a incercat sa iasa din Romania folosindu-se de documentele de identitate ale unui conational cu scopul de a ajunge in Franta, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea. Citeste…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitați activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.In doar 2 ore, au fost verificate aproape 250 de autoturisme, au fost aplicate 112 sancțiuni contravenționale,…

- Romania risca sa treaca printr o noua recesiune. Este semnalul de alarma tras de economisti, la nici o saptamana dupa ce Statistica a anuntat o cresterea economica peste asteptari. Este insa o crestere bazata pe consum, care nu poate sustine avansul economiei pe termen lung. Totusi, politicienii romani…

- ,,Etica Organizaționala și Integritate in M.A.I.” este numele proiectului finalizat azi si adresat personalului acestui minister. Au participat 30 de tineri angajați MAI, aflați la inceput de cariera, din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Iași, Inspectoratului de Poliție Județean…

- Un cetațean afgan a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce polițiștii de frontiera au stabilit ca acesta a incercat sa treaca ilegal 18 irakieni din Romania in Serbia. El va fi prezentat, sambata, magistraților Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventiva.

- Ppolițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au depistat un barbat, de 49 de ani, din comuna Teasc, județul Dolj, care deținea un pistol calibru 9 mm, precum si 150 de cartuse neletale nepercutate, de același calibru, se arata intr-un…

- Mii de oameni au iesit din nou in strada, duminica seara, pentru a protesta fata de actuala guvernare, principalele motive de nemultumire fiind modificarile la Codul Fiscal, asa-zisa "revolutie fiscala", si cele la Legile Justitiei. Proteste au fost in Bucuresti, Cluj Napoca, Brasov, Timisoara,…

- 17 migranți gasiți sub un pod din Timișoara de polițiștii locali. Oamenii, care provin din Irak, au incercat sa faca focul pentru a se incalzi. In grupul de migranți se aflau și cinci minori, printre aceștia și un bebeluș. Cu toții au fost transportați de oamenii legii la Gara de Nord din Timișoara…

- Cinci cetateni irakieni, reținuți cand incercau sa treaca ilegal granița Cinci cetateni irakieni au fost retinuti în judetul Satu Mare, în timp ce încercau sa treaca ilegal granita cu Ungaria. Ei erau însotiti de 3 cetateni maghiari si unul român, care le erau…

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni anunta ca au descoperit, asupra unui cetațean chinez și ascunși in autoturismul pe care acesta il conducea, 8.000 dolari, 36.000 lei și 30.000 euro, sume de bani pe care barbatul intenționa sa le scoata ilegal din țara. Potrivit unui comunicat al Politiei de frontiera,…

- Politistii de frontiera de la Moravița au depistat 16 cetateni din Irak și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei cu ajutorul unei calauze sarbe. La lasarea serii, migranții au incercat sa treaca ilegal granița…

- Mai multi cetateni irakieni, iranieni, dar si un sirian au fost retinuti pe DN57 in apropierea frontierei de stat, la putin timp dupa ce au intrat fraudulos in Romania. Cele 11 persoane au fost retinute in urma unei actiuni comune a politistilor de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Timisoara, ca guvernul si ”partidul Dragnea” nu inteleg cat de mult rau fac economiei prin ”parerile” pe care le exprima, el adaugand ca stilul de guvernare practicat de social-democrati este ”absolut nedemocratic”. ”Cred ca suntem intr-un stil de guvernare…

- Un angajat al Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Timis a gasit peste 25.000 de lei in Piata Libertatii din Timisoara si i-a predat Politiei. Oamenii legii l-au identificat pe proprietar si i-au restituit banii.

- Polițiștii locali din Timișoara au depistat mai mulți migranți in Complexul Studențesc din Timișoara. Oamenii legii au revenit și in tabara improvizata de pe Calea Aradului unde din nou au identificat refugiați dormind in corturi. Polițiștii locali ai municipiului Timișoara au identificat un grup de…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat douazeci de cetateni din Iran, Afganistan si Irak, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi in compartimentul de marfa al unei autoutilitare. Șoferul mașinii a declarat ca nu știa de prezența migranților cu care a incercat sa treaca vama Nadlac. Polițiștii…

- Poliția a declanșat o razie in camine studențești, in urma careia au fost depistați șapte cetațeni straini care se ascundeau de autoritațile romane. Oamenii legii au prins, in situații ilegale, tineri din Palestina, Irak, Serbia, Irak și Macedonia.Șapte cetațeni straini au fost prinși de poliție,…

- E aglomerație in Vama Nadlac din județul Arad, la ieșire din țara. O coloana de peste 15 kilometri s-a format la punctul de trecere a frontierei. Șoferii așteapta chiar și patru ore pentru a li se verifica documentele, dupa ce autoritațile din Ungaria au impus restricții. Timpii de așteptare la vama…

- Analizati cu atentie ofertele bancilor atunci când va hotarâti sa faceti un credit! Cele mai importante 15 institutii financiare din tara au fost amendate de ANPC pentru publicitate înselatoare si comisioane sau dobânzi retinute ilegal românilor. Prinse…