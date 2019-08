Stiri pe aceeasi tema

- Și a venit si ziua adevarului. A fost duminica, atunci cand corul “Preot Ion Ionescu” din Topoloveni a susținut un concert la Academia de Muzica din Goteborg. E vorba de o secțiune necompetiționala, cu rol de evaluare a corurilor de amatori, combinata cu un master class, totul sub bagheta unui juriu…

- Am ajuns și in Suedia. La Goteborg, sambata dupa amiaza, undeva spre ora 16.00. Suntem cazați intr-o padure de la marginea orașului, in complexul Liseberg, situat la 1,5 km de Marea Nordului. E un mix de hostel și casuțe rustice in stil scandinav, cu flori in glastre și masuțe din lemn in fața. In…

- Vineri dupa amiaza am ajuns in Copenhaga, orașul unei povești triste ce mi-a marcat copilaria- “Fetița cu chibrituri”. Dar și al “Micii Sirene”, transformata de nemuritorul Hans Christian Andersen in brand al Danemarcei, ținutul unor basme naționale care au devenit cu timpul globale. Mare om și mare…

- De la Bratislava spre Dresda, pe Autoband, drumul s-a dovedit un coșmar. Am intarziat ore bune din cauza unui ambuteiaj generat de un accident urat, care s-a lasat cu victime și sange. Ne-am dat seama de asta, dupa ambulanțele și platformele de remorcare ce ne-au lasat in urma in trafic, precum trenurile…

- In perioada 31 iulie – 10 august, Corul „Pr. Ion Ionescu” al Casei de Cultura din Topoloveni va participa la evenimentul numit ”Jocurile Corale Europene” din Goteborg, Suedia. Le uram argeșenilor noștri mult succes!

- Cei care doresc refinantarea unui credit pentru a beneficia de noul indice de calcul a ratelor trebuie sa compare dobanda efectiva anuala a tuturor bancilor din piata si sa incerce sa plateasca in avans cat mai mult, pentru a reduce din comisioane, a declarat, miercuri, Irina Chitu, analist si director…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,29%, cel mai scazut nivel din ultimele sase saptamani, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Luni, indicele a stagnat la 3,30%, pentru a treia…

- Inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat o crestere de 23% in primele patru luni ale acestui an fata de perioada similara a anului trecut, la peste 44.500 de masini, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari de Vehicule (DRPCIV). Din primele patru luni, cresterea…