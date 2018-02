Stiri pe aceeasi tema

- Valentine’s Day, sarbatoarea iubirii celebrata peste Ocean si importata de ani buni si in Romania, nu mai reprezinta o zi dedicata doar persoanelor care fac parte dintr-un cuplu. Potrivit datelor Christian Tour, tot mai multi romani singuri isi planifica o calatorie in aceasta perioada si aleg destinatii…

- Un inel cu pietre stralucitoare reprezinta cea mai frumoasa declarație de iubire. De aceea, de Valentine`s Day, Palas le ofera indragostiților posibilitatea de a caștiga o bijuterie cu diamante, 60 de cine romantice și peste 1.000 de alte premii. Se apropie Valentine`s Day, iar Palas vine in intampinarea…

- Tinerii din Europa se pot inscrie pentru o calatorie cu minibus-ul catre diferite destinatii, pentru a vizita locuri si peisaje interesante si obiective reabilitate cu fonduri europene, precum si pentru a-i cunoaste mai bine pe cei ce traiesc zi de zi acolo. Romania este una dintre principalele destinatii…

- vezi prezentarea Un nou an inseamna noi aventuri, noi calatorii, noi locuri pe care sa le descoperim. Daca pe lista ta cu rezolutii pentru anul 2018 se afla si o vacanta de neuitat, atunci este timpul sa incepi pregatirile. 14 14 0 14 0 0

- Randamentele pentru obligatiunile germane pe cinci ani au revenit, luni, in teritoriul pozitiv, pentru prima data dupa 2015, dupa ce un membru in Consiliul guvernatorilor BCE a declarat ca institutia ar trebui sa clarifice modul in care intentioneaza sa puna capat achizitiilor de active, informeaza…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Gigantul rus Gazprom a primit aprobare pentru a construi in Turcia cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, ambele linii urmand sa fie use in funcțiune pana la sfarșitul anului urmator.

- Calatoriile au devenit o experienta tot mai accesibila pentru romanii care vor sa descopere tarile si culturile vecine, dar si pe cele dincolo de granitele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre acestia pentru…

- Cei mai multi dintre noi preferam vacantele lungi, in special vara.cand afara e cald. Ei bine, si iarna e un sezon perfect pentru vacantele de tip city break. Puteti sa petreceti clipe de neuitat si asta chiar pe bani putini.

- Daca vrei sa te distrezi și sa te relaxezi in cele mai frumoase locuri din Europa in vacanța de Paști, de 1 Mai sau in concediul de vara, ar fi bine sa-ți alegi destinația turistica și sa-ți iei pachetul de vacanța in aceasta perioada. Cazarea și biletele la avion sunt mai ieftine acum. Iata cu ce oferte…

- Misiunea speciala de monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a anuntat, vineri, ca tensiunile au escaladat in regiunea ucraineana Donbas, fiind inregistrate 2.000 de cazuri de incalcare a acordului de incetare a focului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Biserica Unitariana Maghiara aniverseaza anul acesta 450 de ani de la Edictul de la Turda, moment istoric in care s-a enuntat pentru prima data libertatea religioasa in Europa. Dieta Transilvaniei, intrunita la Turda la inceputul anului 1568, a adoptat o hotarare istorica: s-a proclamat libertatea constiintei…

- Fostul premier, Victor Ponta, a anunțat o adevarata apocalipsa pentru toți romanii in 2018. In direct la Romania TV, actualul lider ProRomania spune ca prețurile la energie au explodat și ca facturile care vor veni ii vor 'distruge' pur și simplu pe cetațeni.Citește și: Un fost șef ANAF anunța…

- In cazul in care incasezi venituri din strainatate intr-o valuta diferita fata de cea atasata contului tau curent, bancile iti aplica o serie de comisioane si o rata de schimb valutar mai mare. Startup-ul estonian TransferWise a lansat un instrument financiar ce iti permite sa ai un cont local pentru…

- Romania este un exemplu pozitiv in toata Europa si in lumea democratica in ceea ce priveste drepturile minoritatilor, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in contextul rezolutiei semnate luni de liderii UDMR, PCM si PPMT referitoare la autonomia teritoriala a tinutului secuiesc,…

- Teroristii au semanat teroare si in anul 2017. Masacre au fost peste tot in lume, de la Orientul Mijlociu si Africa, pana la Europa si Statele Unite. Potrivit portalului "The Religion of Peace", 2017 a fost mai sangeros decat anul precedent.

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Conform unei analize Vola.ro, luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achiziționarea unui bilet de avion sau a unui city break. Indiferent de perioada de calatorie dorita, prețul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanța este achiziționata in luna ianuarie (indiferent…

- Romania se apropie de prima sa majorare a ratei dobanzii in aproape un deceniu, pe masura ce inflația se inrautațește și economia crește in unul dintre cele mai rapide ritmuri din Europa.

- Handbalista Cristina Neagu a fost aleasa jucatoarea Europei in 2017 prin voturile fanilor, intr-un sondaj al forului continental de profil (EHF). Aproape 30.000 de voturi s-au inregistrat pentru Neagu, dar si alte handbaliste, precum Katarina Bulatovici, Anita Gorbicz sau Nora ...

- Sfaturi pentru turiști: Seteaza prioritatile, descopera colturi de lume sau de tara pe care nu le-ai mai vazut si lasa-te surprins de noile perspective care iti ies in cale. Defineste obstacolele, gandeste-te o clipa la cati bani ai nevoie pentru calatoria ta si la cum poti sa-i obtii.…

- Vacanța de vara 2018. Nici nu s-a terminat bine vacanța de iarna, ca te gandești deja la cea de vara. Ei bine, in 2018, specialiștii din turism au și cateva sfaturi pentru o vacanța reușita, in 2018. Mai precis, noua. Stabilirea prioritatilor si a bugetului de care ai nevoie, dar si studierea atenta…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- vezi prezentarea Esti deja cu gandul la vacanta? Kayak, motorul de cautare pentru bilete ieftine de avion a alcatuit o lista cu cele mai populare destinatii in 2018. Clasamentul include orasele pe care s-a inregistrat cea mai mare cautare in perioada martie 2017 - februarie 2018. Sapte din cele zece…

- 'Anul 2017 a fost caracterizat in cadrul CSM printr-o activitate considerabila si printr-o buna conlucrare, in ciuda disputelor si dezbaterilor care au avut loc, uneori mai aprinse. A fost caracterizat prin niste provocari fara precedent. Am o experienta in cadrul Ministerului Public, am urmarit…

- Peste 167.000 de turisti romani au ajuns in statiunile din tara de Revelion, cu 5,5% mai mult decat in anul precedent. Acestia au cheltuit aproape 37 de milioane de euro, in crestere cu 11% fata de Revelionul anterior, potrivit Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, in timp ce tarifele percepute…

- 52% dintre mașinile vandute in Norvegia in 2017 au fost electrificate complet sau parțial. Este o premiera mondiala atinsa de o țara in care numarul de mașini electrice vandute intr-un an e aproape egal cu cel al mașinilor diesel, scrie automarket.ro.

- Perceptia generala este ca relatiile comerciale dintre Iran si Germania se rezuma la petrol si automobile, insa aceasta este incorecta, arata Michael Tockuss, presedinte al Camerei de Comert Germano-Iraniene, DIHK, citat de Deutsche Welle. Iranul, cu o populatie de 80 de milioane de locuitori, …

- De ziua ei, Elena Udrea a primit cadou din partea iubitului o vacanta in Thailanda. Lia Olguta Vasilescu a fost cu partenerul de partid si de viata in Cuba, in timp ce Petre Dea s-a distrat, exclusivist, pe „Oda Oii“.

- Romanii sunt din ce mai dornici de evenimente inedite pentru a marca momentele importante din viata lor, iar nuntile organizate pe plaja sunt un trend in crestere in randul acestora. Ioana Selner, fondatoarea Nunta pe plaja ne-a povestit ce destinatii prefera romanii si ce buget aloca pentru asemenea…

- Dupa inca un an plin de concerte și de spectacole de succes, trupa Holograf iși planuiește calendarul pentru 2018 anunțand “Best Ballads”, de Valentine’s Day, la Sala Palatului. Astfel, pe 14 Februarie 2018, declarațiile de dragoste vor curge timp de mai bine de doua ore de muzica live, pe ritmurile…

- Peste 88.000 de turiști romani au petrecut minivacanța de 1 Decembrie in diverse destinații din țara. In cele patru zile, turiștii au cheltuit circa 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, conform unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Datele patronatelor din…

- Conform analizei, pentru prima oara în ultimii 27 de ani, pachetele de city break interne au fost mai bine vândute decât cele în orașele turistice europene, potrivit Agerpres. Spre deosebire de anii în care turiștii români optau pentru city break-uri în…

- Vacante de 9,4 milioane euro de 1 Decembrie. Clujul, destinatie preferata de city break Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat luni norme care vor face ca platile electronice in magazine si online sa fie mai sigure. Acest lucru le va permite consumatorilor sa aiba acces la solutii mai convenabile, mai eficiente din punctul de vedere al costurilor si mai inovatoare, oferite de prestatorii de…

- Majoritatea romanilor au ales destinații autohtone pentru a-și petrece minivacanța de 1 Decembrie, preferate fiind Valea Prahovei și stațiunile balneare au precizat, pentru agerpres, mai mulți turoperatori.Bugetul mediu alocat pentru calatoriile in țara a fost de 800 lei de persoana, in timp…

- Cea mai veche hidrocentrala funcționala din Europa, construita in anul 1910 și care se afla in patrimoniul societații timișorene de termoficare Colterm, va intra in circuitul turistic al Capitalei Culturale Europene (CCE) 2021, de Ziua Naționala a Romaniei, pe 1 Decembrie, iar din data de 10 decembrie,…

- Are mai bine de 100 de ani de istorie, este singura hidrocentrala funcționala din Europa atat de veche, are o arhitectura deosebita și iși deschide porțile pentru timișoreni și turiști deopotriva, din aceasta iarna. Vorbim despre „Hidrocentrala de pe Bega”, așa cum mai este cunoscut „Nodul Hidro” in…

- Castelul Bran implineste 640 de ani de atestare documentara, prilej cu care institutia organizeaza, incepand de astazi pana la sfarsitul saptamanii, mai multe ateliere de arta medievala, și anume de pictura heraldica, de pielarie și de manuscrise iluminate, precum si ateliere de muzica veche, pregatite…

- Conditiile optiunii de transport rutier constau nu numai in gradul de confort asigurat pe parcursul intregii calatorii, cat si in nivelul de siguranta care trebuie sa tinda catre maximum posibil. Imbinand siguranta si confortul cu un raport optim calitate-pret, Viotur pune la dispozitia celor interesati…