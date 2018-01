Stiri pe aceeasi tema

- Suma aferenta perioadei februarie-noiembrie 2017 pentru calatoriile gratuite ale studentilor a fost in valoare de aproximativ 176,6 milioane de lei (39 de milioane de euro), reiese dintr-un document al CFR Calatori.

- Doua luni cu reduceri de pana la 56% la calatoriile cu „Trenurile Zapezii” Bacauanii care in aceasta iarna vor ajunge la munte vor putea beneficia de avantaje mari daca vor alege sa calatoreasca cu trenurile speciale. Astfel, in ianuarie si februarie, Compania Naționala „CFR Calatori” anunța reduceri…

- Incepand cu data de 3 ianuarie 2018, RATBV S.A. incepe distribuirea titlurilor de calatorie gratuite pentru o serie de beneficiari ai prevederilor unor Hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Brașov. Aceasta acțiune consta in reincarcarea cardurilor deja existente sau, in anumite cazuri, daca…

- Peste 2 milioane de turisti straini. Cat au cheltuit si care a fost scopul vizitei Peste doua milioane de turisti nerezidenti au fost cazati in structurile de cazare turistica, cheltuielile acestora ridicandu-se la 4,6 miliarde de lei, in primele noua luni din 2017, afacerile si conferintele fiind principalele…

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timis a suplimentat bugetul alocat laboratoarelor si furnizorilor de imagistica din județ, pentru ca toți asigurații care au nevoie de aceste servicii sa beneficieze de ele. Astfel, pentru luna decembrie, bugetul laboratoarelor a ajuns la suma de aproximativ 2,3…

- Reprezentantii firmei producatoare (Skoda) si cei ai companiei de transport public din Galati vor monitoriza troleibuzele in probe, sambata si duminica, fara pasageri. Daca totul va fi in regula, de luni ar putea fi puse la dispozitia galatenilor.

- Ion Tiriac este ingrijorat de viitorul sportului romanesc si spune ca tara noastra a iesit din top 50 mondial. Cum arata casa lui Ion Tiriac. Baia omului de afaceri este cat 5 apartamente ceausiste VIDEO "Eu nu le consider investitii si mai degraba o ambitie sa dovedesc ca nu am avut…

- Biroul procurorului special american Robert Mueller a cheltuit pana acum 3,2 milioane de dolari cu ancheta ce i-a fost incredintata privind presupusa ingerinta rusa in campania prezidentiala din 2016, a anuntat marti Ministerul american al Justitiei, intr-un raport citat de Reuters. Acesti bani au…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, este la Moscova, in cadrul unei vizite prilejuite de implinirea a 100 de ani de la restabilirea patriarhatului in Biserica Ortodoxa Rusa. Vizita este facuta la invitația Preafericitului Parinte Kirill, Patriarhul rus.

- 18 firme vor furniza spitalului echipamente medicale, aparate de radiologie, sisteme de inregistrare si dispozitive de explorare, diverse alte aparate si produse medicale si servicii de instalare de echipament medical. Acordul presupune si instruirea gratuita personalului medical.

- Ca ordonator principal, MT va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 30,9 miliarde de lei. Pentru programul de autostrazi si variante ocolitoare in regim de autostrada, MT are un buget principal de 1,7 miliarde de lei (cu 300 de milioane…

- Parlamentul European (PE) a adoptat astazi Bugetul Uniunii Europene (UE) pentru anul 2018, in valoare de 160,1 miliarde de euro. In forma sa finala, Bugetul UE 2018 prevede mai mulți bani pentru crearea de locuri de munca, pentru investiții in cercetare, inovare și siguranța cetațeanului, fața de proiectul…

- În 2018 vor fi alocate 11,2 miliarde de euro pentru programul de cercetare si inovare „Orizont 2020” ( cu 110 milioane de euro mai mult fata de propunerea Comisiei Europene), 2,3 miliarde de euro pentru programul de mobilitate universitara „Erasmus+” (+54 de milioane…

- Uniunea Europeana se va ocupa de finanțarea unui proiect în 2018 pentru a oferi tinerilor din statele membre UE șansa de a calatori gratuit cu trenul tot în alte state membre UE. Astfel, 12 milioane de euro vor fi alocate pentru 30.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii care împlinesc…

- Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2018, facut public de Ministerul de Finanțe, arata ca Guvernul vrea sa aloce, anul viitor, mai multi bani pentru mai multe ministere, in special la Ministerul Economiei, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Ministerul Educatiei. Pe de…

- Politia Nationala a confiscat, la Barcelona, un total de 331 kilograme de heroina de mare puritate, cea mai importanta captura vizand acest drog realizata intr-o singura operatiune, in acest secol, in Spania, care ar fi servit vanzarii a zece milioane de doze ce valorau, pe piata neagra, aproximativ…

- Peste 600 milioane euro, bani de la UE, pentru proiecte rutiere langa Cluj Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat in timpul sedintei de Guvern mai multe proiecte de infrastructura, finantate din fonduri europene. Doua vizeaza proiecte rutiere langa Cluj, in valoare de peste 600 milioane de…

- Reabilitarea drumului European 79 Craiova-Calafat a inceput in anul 2010, iar investitia a costat peste 100 de milioane de lei. Lucrarea nu a fost executata ca la carte, iar drumul a inceput sa se rupa bucata cu bucata.

- De 4 ani, Consiliul Județean Ialomița incearca sa reabiliteze podul peste raul Prahova, din zona localitații Dridu. Demersurile au eșuat, in final obiectivul fiind complet distrus! Pentru «demolarea» podului, care deservea peste 10 mii de oameni din zona de Vest a Ialomiței, administrația județeana…

- Chipul lui Donald Trump straluceste in fiecare minut in Times Square, dar nu asa cum ii place presedintelui. In cea mai celebra si circulata piata de la New York, ecrane mari fac acum o campanie foarte luminoasa pentru destituirea sa, potrivit Folha Online , citat de Rador. Tom Steyer, miliardarul democrat…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la dezbaterea „Orasele României la 100 de ani de la Marea Unire”, la Ploiești, iar drept metoda de transport, șeful statului a ales trenul.Ajuns la Ploiești, șeful statului le-a spus jurnaliștilor ca a avut o calatorie…

- De la an la an, numarul persoanelor afectate de bronhopneumopatie obstructiva cronica crește alarmant. Este denumita totodata și boala cu mai multe fețe, din cauza faptului ca poate ataca întreg organismul. BPOC, boala care ataca nu mai puțin de 300 de milioane de oameni de pe glob,…

- Lucrarile de extindere a pasajului Jiul din Timisoara, prin care trec 6.000 de masini pe ora, au fost finalizate, costand cu aproximativ doua milioane de euro mai putin decat era estimat. Potrivit primarului Nicolae Robu, daca se scad lunile de iarna in care lucrarile au fost sistate, se poate considera…

- Unul dintre elicoptere este folosit de Victoras, fiul lui Victor Micula, care are de mai multi ani licenta de pilot, acesta filmandu-se in timp ce survoleaza muntii Romaniei sau cand se duce la mare pe calea aerului, scrie wowbiz.ro. Citeste si Ioan Micula a divortat de sotia suedeza si s-a…

- Compania Nationala de Investitii a finalizat lucrarile la Stadionul din Craiova, a facut receptia obiectivului si acesta a fost predat primariei, anunta Ministerul Dezvoltarii intr-un comunicat de presa. Stadionul a costat aproximativ 240 milioane lei, are 30.983 de locuri si a fost construit in aproximativ…

- În acest sfârșit de saptamâna, 3 și 4 noiembrie, va avea loc cea de-a patra ediție a festivalului Cluj Blues Fest.Pe lânga mult așteptatele concerte ale artiștilor români, Cluj Blues Fest ofera publicului posibilitatea de a participa și la alte acțiuni…

- Calatoriile cu trenul vor fi mai lungi in aceasta noapte România va trece la noapte la ora oficiala de iarna când ceasurile vor fi date cu o ora înapoi, astfel ca ora 4:00 va deveni ora 3:00. În consecinta, calatoriile cu trenul vor fi mai lungi, deoarece…

- Consiliul Local Bistrita a alocat, joi, alti 800.000 de lei pentru a extinde o partie de schi nefuncționala, aflata langa oraș, dupa ce a investit 24 de milioane de lei pana in prezent.Primaria Bistrita vrea sa amenajeze, langa partia de schi, situata langa oras, in care a investit peste 24…

- In Thailanda a avut loc, joi, incinerarea regelui Bhumibol Adulyadej, decedat la 13 octombrie 2016, la finalul unui an de doliu. Parada funerara a durat peste 3 ore iar costul ceremoniilor se ridica la...

- Locuitorii satelor Pitușca și Varzareștii Noi din raionul Calarași vor fi consultati de doctori intr-un Centru de Sanatate modern, care a fost renovat recent. Acesta este dotat cu toate utilajele necesare, așa ca medicilor le va fi mai ușor sa-i ajute pe pacienți.

- Prima dezbatere publica pe tema avortului din Romania va avea loc miercuri, 25 octombrie, incepand cu ora 19:00, in Sala Europa a Casei de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca. Invitații speciali ai acestui eveniment sunt Matt Britton (SUA), procuror general, președinte al consiliului 40 Days for Life…

- Dennis Man a fost numit ”Messi al Romaniei”. Ce oferta s-a facut pe jucatorul cu o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro. Dennis Man a marcat 4 goluri și a reușit și cateva „assist-uri”, iar aceste cifre l-au plasat intre revelațiile actualului sezon, alaturi de Moruțan sau de Burlacu, de la…

- Este una dintre cele mai indepartate insule din lume, iar aeroportul sau de peste 300.000 de euro a fost numit "inutil". Cu toate acestea, 78 de pasageri s-au bucurat de sosirea pe acest aeroport, sambata, deși cursa a avut o intarziere de 45 de minute.

- Dupa cinci ani de munca si investitii, a fost inaugurat unul dintre cele mai modern blocuri operaorii, din Romania, dedicate urologiei. Noua sectie care poate fi comparata cu cele mai dotate sectii de urologie din Europa, urmand ca medicii sa realizeze interventii minim-invazive, unele dintre ele in…

- Un numar record de 972,7 milioane de pasageri au utilizat transportul aerian anul trecut in Uniunea Europeana, in crestere cu 54,4 milioane sau 5,9% comparativ cu 2015. Statele membre cu cele mai mari...

- La mijlocul anilor 2000 se situa printre cei mai puternici businessmeni din Botosani. Avea zeci de magazine in mai multe judete din tara si reusise sa treaca granita a 50 de milioane de lei cifra de afaceri intr-un singur an.

- "O discutie separata am avut asupra Acordului de asistenta macrofinanciara. S-au strecurat multe discutii si speculatii precum ca Moldova nu si-a indeplinit conditionalitatile pentru a primi asistenta. Astazi, impreuna cu colegii din Parlament am constat ca aceste discutii sunt un fals. Avem 28…

- Trend ascendent la UM Cugir: 30 milioane de lei profit brut pe primele opt luni din anul 2017 De la un an la altul, SC Uzina Mecanica Cugir SA inregistreaza noi performante. Cel putin asa rezulta din relatarea directorului general al societatii, ing. Mircea Trifan, care ne-a facut cunoscut faptul ca…

- Ministerul Finantelor Publice a respins astazi toate ofertele de cumparare primite pentru o licitatie de certificate de Trezorerie cu discount, in valoare de 600 milioane lei, cu scadenta la un an, aceasta fiind a treia emisiune de titluri la care statul refuza ofertele primite de la banci.…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE a aprobat 169 proiecte, in valoare de 477 mil. euro, pentru apelul de proiecte “Romania Start Up”.Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, ministrul Rovana Plumb a decis suplimentarea alocarii…

- Uniunea Nationala a Studentilor din Romania (UNSR) solicita Ministerului Educatiei Nationale sa prezinte un raport in urma caruia a fost luata decizia ca incepand cu anul universitar 2017-2018 studentii care au varsta de peste 26 de ani sa nu mai beneficieze de transport gratuit cu trenul. „UNSR…

- Reprezentantii Ministerului Sanatatii (MS) au anuntat zilele trecute ca Romania va beneficia de peste 191 milioane de euro pentru implementarea de programe de screening vizand cancerul de col uterin, cancerul de san, tuberculoza, hepatitele B, C si D, precum si pentru screening prenatal. Fondurile sunt…

