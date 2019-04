Stiri pe aceeasi tema

- Un asteroid de marimea unui stadion a fost detectat apropiindu-se de Pamant, momentul de pericol maxim fiind estimat pentru vineri la ora 11! Asteroidul 522684 este considerat imprevizibil și deci periculos, datorita marimii și traiectoriei imposibil de anticipat.

- Astfel, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Integritate, fostul primar al comunei constantene Dumbraveni a fost gasit in stare de incompatibilitate.Mai exact, in perioada 21 iunie 2012 ndash; 22 iunie 2016 a exercitat simultan functia de primar si calitatea de persoana fizica autorizata,…

- O judecatoare a murit intr-un accident cumplit. Mergea, alaturi de un politist, pe o motocicleta cu trei roti.foto O judecatoare de la Curtea de Apel din Constanta a murit dupa ce a fost implicata intr-un grav accident de circulatie. Antalya cu avionul din Baia Mare. Vezi aici oferta Mergea, alaturi…

- Dan Barna, președintele USR, sustine ca este necesara implicarea activa, mentionand ca greva ar putea fi necesara. Liderul USR considera ca oamenii au avut un fals sentiment de securitate in timpul guvernarii tehnocrate si nu au mai mers la vot.„Trebuie sa ramanem in aceasta presiune constanta,…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat sâmbata, la Bistrita, ca, în opinia sa, cea mai buna solutie pentru actuala coalitie de guvernare în vederea alegerilor prezidentiale din acest an ar fi un candidat comun, care sa corespunda unui profil de presedinte responsabil, capabil…

- La acest moment, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 19 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Constanta, Sibiu, Ialomita si Arges, intr-un dosar…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a anuntat numele agentului economic care si a adjudecat contractul "Achizitie mixtura asfaltica si emulsie bituminoasa, pentru intretinerea imbracamintilor rutiereldquo;. Achizitia a fost facuta prin procedura simplificata. Contractul…

- Un sofer de autobuz din Constanta a fost fotografiat de pasageri cand bea alcool la volan, in timpul cursei. Conducatorul auto in varsta de 56 de ani, aflat duminica, 10 februarie, la volanul autobuzului pe ruta 5-40, și-a potolit setea cu o bautura alcoolica cu suc de mere, scrie observator.tv.Calatorii…