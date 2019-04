Călătorii inedite cu mocănița. Vezi România neștiută Batranele mocanițe au devenit un brand internațional și sunt un “must-see” pentru noi și pentru turiștii din toata lumea. Vechile noastre trenurile sunt numite de straini: „bijuteriile pe șine ale lumii”. Și daca tot le mai avem, de ce sa nu ne bucuram de ele? Sunt singurele trenuri cu aburi din Europa, care circula pe o […] The post Calatorii inedite cu mocanița. Vezi Romania neștiuta appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

