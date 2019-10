'Imediat dupa ce am aflat, joi, vestea despre atribuirea premiului Nobel scriitoarei Olga Tokarczuk, am vrut sa impartasim aceasta bucurie cu toti locuitorii orasului nostru, unde ea a devenit recent cetatean de onoare', a declarat Przemyslaw Galecki, directorul biroului de presa din cadrul Primariei din Wroclaw. 'Pana duminica, inclusiv, fiecare pasager care are asupra lui o carte sau un e-book al Olgai Tokarczuk poate sa calatoreasca gratuit cu transportul in comun din orasul nostru', o localitate cu 650.000 de locuitori, unde scriitoarea locuieste de mai multi ani, in alternanta cu perioadele…