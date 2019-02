Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania, in calitate de Presedintie a Consiliului UE, va depune eforturi pentru facilitarea adoptarii masurilor propuse de Comisia Europeana in privinta retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana. "In privinta Brexit-ului, Acordul agreat deja intre…

- La reuniunea de la Bruxelles, Aeroportul Internațional Cluj-Napoca a fost reprezentat de David Ciceo, directorul general al aeroportului. În primul rând, a fost luata în discuție propunerea legislativa avansata de Comisia Europeana pentru situația ieșirii Marii Britanii din…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca autoritatile romane sunt pregatite sa ofere solutii romanilor care muncesc si studiaza in Regatul Unit indiferent de scenariul care se va contura, privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Respectam votul de marti seara din Camera Comunelor…

- "Respectam votul de marti seara din Camera Comunelor si speram ca Marea Britanie va veni cat mai repede cu solutii concrete privind etapele urmatoare, astfel incat retragerea din Uniunea Europeana sa afecteze cat mai putini cetateni si mediul de afaceri. Consideram ca acordul de retragere ofera un…

- Romania a preluat, oficial, presedintia Consiliului UE, intr-o ceremonie la Ateneul Roman, in care liderii europeni, printre care Antonio Tajani si Jean Claude Juncker, au vorbit despre importanta respectarii statului de drept si au transmis ca locul Romaniei e in Schengen. Presedintele Klaus Iohannis…

- Oficialul european s-a declarat increzator ca, desi vor fi multe lucruri de facut intr-o perioada scurta, din cauza europarlamentarelor, presedintia romana are capacitatea sa gestioneze toate aceste sarcini pentru care estimeaza ca ministrii romani sunt bine pregatiti.Presedintia romana…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, miercuri, o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Cu acest prilej, seful statului va avea o intrevedere cu premierul britanic, Theresa May, unde va fi abordat stadiul negocierilor privind Brexit si presedintia Consiliului UE.

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP, preluata…