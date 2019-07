Calatorie virtuala pentru pasionatii de spatiul cosmic. Expozitia "Space Adventure", deschisa la Romexpo

Stiri pe aceeasi tema

- The "Space Adventure" travelling exhibition mounted by the United States Space & Rocket Center and the NASA Visitor Center, opened officially on Tuesday at Romexpo, C3 Pavilion, Bucharest. Covering almost 2,500 square meters, with over 100 unique exhibits, the exhibition presents the history…

- Expozitie-experiment deschisa de NASA la Bucuresti In this image obtained from NASA, Apollo 11 Commander Neil Armstrong works near the lunar module Eagle on July 20, 1969. Buzz Aldrin / NASA / AFP La 50 de ani dupa Apollo 11, misiunea americana ce a dus primii oameni pe Luna, NASA îi așteapta…

- „Nascuți aici” este povestea unei expoziții cu și despre fluturi, adusa din 26 iunie la Muzeul Antipa, care iși invita vizitatorii sa admire frumusețea și bogația de culori ale unor vietați cu un ciclu de viața fascinant. In sera din curtea muzeului iși vor intinde aripile „Imparatul” (Morpho peleides…

- Pentru al treilea an consecutiv, cadrele didactice de la Gradinița cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 din Alba Iulia, provoaca studenții Universitații 1 Decembrie 1918, la o calatorie pe taramul ideilor pedagogice creative. Simpozionul, care are drept scop promovarea exemplelor de bune practici…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, si mai multi componenti ai loturilor nationale, au participat, vineri seara, la vernisajul expozitiei "Rugby, Natural!" de la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", avand ca tema simbolistica elementelor naturale prezente in diferitele…

- Cu prilejul Zilei Internationale a Muzeelor, institutia de cultura isi deschide portile sambata, 18 mai, intre orele 18:00 24:00, pentru a le oferi, gratuit, vizitatorilor o incursiune nocturna in universul satului traditional.Ultima intrare se face la ora 23:30. Potrivit Primariei Constanta, pe langa…

- Pasionatii lumii mineralelor vor gasi peste 100 de specii minerale in esantioane de colectie, roci cu fosile, meteoriti si cristale cu forme naturale; roci sculptate si obiecte de decor din agat, jasp, calcar, jad sau malachit. Gemele – pietre cu calitati estetice superioare – sunt prezentate sub forme…