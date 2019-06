Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Mantuirii Neamului care va avea o inalțime de 120 de metri, aproximativ inaltimea unui bloc cu 30 de etaje, este in acest moment la cote 91+, fiind in prezent la nivelul Catedralei Mitropolitane a Banatului din Timișoara, care este, inca, cea mai inalta biserica ortodoxa din lume din afara…

- Soferii timisoreni au pregatite, zilele viitoare, cateva surprize in traficul din oras. Comisia de Circulatie de la nivelul municipiului Timisoara a aprobat o serie de inchideri temporare ale circulatiei rutiere, in aceasta saptamana, in functie de lucrarile care se executa pe cateva strazi din oras.…

- Incident pe autostrada A1, pe tronsonul dintre Lugoj și Timișoara. Șoferul unui camion a scapat controlul volanului, dupa ce a adormit, din cauza oboselii, in timp ce conducea. Mijlocul de transport a intrat in parapetul median. Circulația se desfașoara cu dificultate, traficul fiind intreunat și din…

- Circulația mai multor mijloace de transport in comun din Timisoara va fi modificata, duminica, 2 iunie, intre orele 5.00 și 17.00. Vor avea alte trasee ca urmare a organizarii evenimentului sportiv „UVT Liberty Marathon” mai multe linii de autobus si firobuz. Linia Expres 7 va intoarce la Catedrala…

- In noaptea dintre 18 si 19 mai, la Timisoara publicul va putea vedea mai multe dintre expozitiile deschise la Muzeul National al Banatului. Ajunsa in 2019 la cea de-a 15-a editie, Noaptea Muzeelor le ofera vizitatorilor oportunitatea sa descopere ce ofera mai bun institutia. Organizata de Reteaua Nationala…

- Timp de patru luni ne asteptam la probleme de trafic mari in zona bulevardului Dragalina din Timisoara. Din prima zi a saptamanii viitoare se inchide circulatia pe podul de pe bulevardul care asigura accesul spre Gara de Nord. The post Atentie, se inchide circulatia pe podul Dragalina! appeared first…

- Un motor „special” a dat peste cap dorinta primarului Nicolae Robu de a deschide cat mai rapid traficul rutier din zona Aries din Timisoara. Este vorba de o piesa de la statia de asfalt a SDM, una care este momentan de negasit. Traficul se deschide temporar, pana la rezolvarea situatiei. Blocata de…

- Sambata, 20 aprilie, de la ora 16.00, pe stadionul „Dan Paltinisanu”, in runda a 31-a a ligii secunde, Ripensia UVT va intalni ASU Politehnica. Intrunirea este mai mult decat un derby al Timisoarei, caci angreneaza, totodata, pe langa cele doua formatii indragite de timisoreni, si cele mai renumite…