Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu al NASA scoate la iveala ca cele 340 de zile petrecute de Scott Kelly in spatiu au activat sute de „gene ale spatiului”, care i-au schimbat acestuia sistemul imunitar, formarea oaselor, vederea si alte procese. Desi multe dintre...

- Rezultatele preliminare ale Twin Study - un studiu al gemenilor - facut de cei de la NASA dezvaluie ca ADN-ul uman se modifica in spatiu. In cadrul acestei cercetari, oamenii de stiinta l-au studiat pe astronautul Scott Kelly. Acesta a petrecut un an la bordul Statiei Spatiale Internationale si a revenit…

- Oamenii de știința se așteapta ca numarul seismelor puternice sa creasca pe parcursul anului 2018 din cauza incetinirii mișcarii de rotație a Pamantului.Seismologii avertizeaza ca am putea asista la o creștere semnificativa a numarului de cutremure devastatoare in 2018.

- Fostul astronaut al NASA care s-a retras din activitate in 2016 pe nume Scott Kelly este cunoscut mai ales pentru faptul ca a petrecut aproape un an de zile in cosmos, detinand recordul pentru cea mai lunga perioada petrecuta in afara Terrei....

- IBM a anunțat ca supercomputerul Watson va deveni ”creierul” unui robot care va fi construit de catre Airbus și va ajunge pe Stația Spațiala Internaționala. Robotul o minge de marimea celei de volei, dar are o ”fața” cu un ecran de rezoluție slaba. Acesta este numit CIMON, de la Crew Interactive Mobile…

- Senatorul PSD Miron-Alexandru Smarandache este preocupat de situatia prescolarilor din judetul Bacau, adresand in acest sens o interpelare parlamentara ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, pe tema evolutiei imbolnavirilor de sezon. „Parintii copiilor care frecventeaza gradinitele din municipiul Bacau…

- Un fizician avertizeaza ca exista un numar atat de mare incat, daca am incerca sa-l memoram, el ar putea crea o „gaura neagra” in creier. John Baez, un om de știința de la Universitatea California, a declarat pentru Live Science ca exista un numar extrem de periculos. Poate suna ridicol, dar nu și dupa…

- Recent, racheta Falcon Heavy a SpaceX, cea mai puternica racheta din istorie, a fost trimisa in spatiu, iar ca incarcatura a fost chiar masina personala a CEO-ului SpaceX, Elon Musk, un Tesla Roadster si un manechin imbracat in constumul...

- Sunt programați sa se indrepte spre vid in spațiu in jurul orei 7:10 EST și iși vor termina plimbarea la ora 13:40. Stația Spațiala Internaționala este o stație spațiala experimentala aflata in spațiu. Ea poate servi ca spațiu locuibil pentru un echipaj, post de comanda pentru…

- Publicatia germana Die Zeit scrie despre campania uriasa de manipulare pe care PSD si Dragnea o deruleaza in Romania pentru a sabota lupta anticoruptie. Articolul se intituleaza „Cu coruptia alaturi”....

- Chinezii sarbatoresc Anul Nou conform unui calendar care tine seama de ciclurile lunii, iar fiecare an este asociat unuia dintre cele douasprezece semne ale Zodiacului chinezesc, caruia i se alatura unul dintre elementele metal, apa, lemn, foc, pamant.

- Președintele Donald Trump dorește sa puna capat finanțarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) de catre Statele Unite și dorește sa o treaca in mediul privat dupa 2025. Aceste planuri reies din propunerea sa de buget pentru 2019, scrie BBC News. Președinte american a propus in bugetul pe 2019 alocarea…

- Ar putea deveni Statia Spatiala Internationala o intreprindere comerciala condusa de industria privata? Aceasta este dorinta Casei Albe, care spera sa puna capat finantarii pentru programul foarte costisitor in cativa ani, relateaza Washington Post in editia sa online. Planul american, scrie ziarul,…

- Astfel de mesaje pot fi intalnite si in presa de propaganda a Rusiei. Spre exemplu, Sputnik News scrie, citand afirmatiile liderului unei platforme politice „patriotice“ cehe, ca Cehia ar avea mai multe de castigat retragandu-se din UE decat ramanand in blocul comunitar deoarece fortele UE folosesc…

- Bolidul Tesla Roadster si manechinul "Starman", aflat la volan, ce au fost trimisi in spatiu printr-o lansare reusita a noii rachete Falcon Heavy, construita de compania lui Elon Musk, SpaceX, nu se indreapta spre Centura de asteroizi, asa cum s-a anuntat dupa lansare, ci va trece pe langa planeta Marte,…

- CHIȘINAU, 10 feb — Sputnik. Pamântul este protejat de radiațiile cosmice printr-un câmp magnetic care deviaza particulele nocive departe de planeta, scrie Sputnik International. Dar aceasta forța nu este constanta. În întreaga istorie a planetei,…

- Astronautii de pe Statia Spatiala Inernationala (ISS) au realizat, in premiera, primul turneu de badminton in spatiu. Roscosmos informeaza ca meciurile au fost jucate la dublu intre astronauti si cosmonauti din Rusia, SUA si Japonia....

- Infectia contractata de un barbat in varsta de 31 de ani din Kentucky a fost atat de agresiva incat a persoana a fost aproape sa-si piarda bratul sau chiar viata. Doctorii sustin ca obiceiul acestuia de a-si trosni degetele a fost cauza infectiei, deschizand o rana la suprafata pielii - ceea ce a…

- Doi astronauți ruși au facut cea mai lunga plimbare in spațiu. Doi astronauți au completat cea mai lunga plimbare in spațiu, petrecand opt ore și 13 minute in exteriorul Stației Spațiale Internaționale. Ei au instalat, in timpul petrecut in afara modului rusesc, o noua antena de comunicații. Vezi galeria…

- Elon Musk a facut-o din nou, vorba englezului. A dus pe orbita Pamantului o racheta modulara care va revolutiona pentru totdeauna industria spatiala. Si a facut-o cu stil, cu o cascadorie de PR. Alaturi de Falcon Heavy, a dus si Tesla in spatiu. Pe acordurile lui David Bowie.

- Elon Musk a facut-o din nou, vorba englezului. A dus pe orbita Pamantului o racheta modulara care va revolutiona pentru totdeauna industria spatiala. Si a facut-o cu stil, cu o cascadorie de PR. Alaturi de Falcon Heavy, a dus si Tesla in spatiu. Pe acordurile lui David Bowie.

- Elon Musk a facut-o din nou, vorba englezului. A dus pe orbita Pamantului o racheta modulara care va revolutiona pentru totdeauna industria spatiala. Si a facut-o cu stil, cu o cascadorie de PR. Alaturi de Falcon Heavy, a dus si Tesla in spatiu. Pe acordurile lui David Bowie.

- Statia Spatiala Internationala (ISS), cu echipajul sau format din 6 astronauti, apare in aceasta imagine in timp ce trecea prin dreptul Lunii cu viteza de aproximativ 8 kilometri pe secunda. La bordul ISS se afla astronautii NASA Joe Acaba, Mark Vande Hei si Scott Tingle, cosmonautii Alexander…

- Se petrec lucruri necurate la Secom, societatea de apa și canal, care opereaza in Turnu-Severin (avand ca acționar aproape unic Consiliul Local), iar de catva timp, datorita contractului cu Uniunea Europeana, mai mult de 65% din județul Mehedinți. Pare un joc de cuvinte afirmația ca la societatea comerciala…

- Rusia se pregatește sa ofere bilete pentru plimbari in spațiu. Turiștii vor ajunge mai intai pe Stația Spațiala Internaționala iar biletului pentru o “plimbare” se va ridica la aproximativ 100 de milioane de dolari. Rusia se pregatește sa ofere turiștilor bilete pentru plimbari in spațiu. Informația…

- Sonda IMAGE detinuta de NASA a studiat timp de cinci ani magnetosfera Pamantului, dar in 2005 semnalul navei nu a mai putut fi detectat, iar agentia spatiala a declarat incheierea oficiala a misiunii. In prezent, la 12 ani dupa pierderea...

- „Discutam despre posibilitatea de a propune turistilor calatorii in spatiu", a declarat pentru cotidianul Komsomolskaya Pravda Vladimir Solntsev, directorul companiei publice rusesti Energia, care concepe si dezvolta vehicule spatiale.„Studiile de piata au confirmat: exista oameni care…

- Victor SURUGIU Marți, ministrul Justiției, Alexandru Tanase, a prezentat documentul de concept al reformei care anunța schimbari majore pentru slujitorii zeiței Themis. Printre acțiunile prioritare se numara restructurarea sistemului judiciar, perfecționarea regulilor de numire și demitere a justițiarilor,…

- La inceputul lunii ianuarie, o companie privata din Noua Zeelandaa lansat cu succes prima incarcatura pe orbita Pamantului. Impreuna cu alti trei sateliti, racheta Electron, detinuta de Rocket Lab, a amplasat pe orbita planetei si o structura...

- Seria asta de poze o sa-ți raspunda intrebarilor pe care ți le puneai și iți vor arata lumea intr-un mod diferit. Așa arata interiorul de chitara. O racheta fotografiata de pe Stația Spațiala Internaționala in momentul in care parasește atmosfera Pamantului. Așa se paveaza drumurile in Olanda. Un teatru…

- Seria asta de poze o sa-ți raspunda intrebarilor pe care ți le puneai și iți vor arata lumea intr-un mod diferit. Așa arata interiorul de chitara. O racheta fotografiata de pe Stația Spațiala Internaționala in momentul in care parasește atmosfera Pamantului. Așa se paveaza drumurile in Olanda. Un teatru…

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- Astronauții fac febra in spațiu. Cercetatorii au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au analizat 11 astronauti inainte, in timpul si dupa misiunea de pe Statia Spatiala Internationala.

- Astronautul japonez Norishige Kanai care a dat asigurari ca a crescut cu aproape 9 centimetri in timpul sederii sale pe Statia Spatiala Internationala (ISS) a anuntat ca estimarea sa initiala a fost "o stire falsa"

- Un astronaut japonez și-a cerut scuze pentru ca a menționat, in mod eronat, ca a crescut cu 9 centimetri in inalțime de cind a ajuns pe Stația Spațiala Internaționala, in urma cu trei saptamini. Potrivit BBC, Norshige Kanai a spus ca, de fapt, el a crescut doar 2 centimetri. El a dat vina pe o greșeala…

- Astronautul japonez Norishige Kanai care a dat asigurari ca a crescut cu aproape 9 centimetri în timpul sederii sale pe Statia Spatiala Internationala (ISS) a anuntat ca estimarea sa initiala a fost ''o stire falsa'', relateaza miercuri Xinhua. Norishige Kanai, fost ofiter în…

- Un astronaut japonez și-a cerut scuze pentru ca a menționat, în mod eronat, ca a crescut cu 9 centimetri în înalțime de când a ajuns pe Stația Spațiala Internaționala, în urma cu trei saptamâni.

- Astronautul japonez Norishige Kanai da asigurari ca a crescut cu 9 centimetri in timpul sederii sale pe Statia Spatiala Internationala (ISS) ca urmare a lipsei gravitatii, potrivit unei note scrise de el pe Twitter.

- Astronautul japonez Norishige Kanai da asigurari ca a crescut cu 9 centimetri in timpul sederii sale pe Statia Spatiala Internationala (ISS) ca urmare a lipsei gravitatii, potrivit unei note scrise de el luni pe Twitter. "Am o veste importanta. Am facut examenul medical si am fost masurat…

- China vrea sa duca explorarea spatiala într-o noua era. Statul comunist pregateste o misiune pe Luna, pentru a vedea daca unele forme de viata pamântene au vreo sansa de supravietuire pe satelitul natural al Terrei. Luna a reintrat în atentia marilor puteri…

- Oriunde ar merge oamenii, ei vor lasa urme, sub forma de bacterii. Astfel, s-au gasit microbi chiar și in spațiu. Este doar un aspect al vieții: contaminam orice am atinge. La sute de kilometri deasupra Pamintului , exista in jur de trei miliarde de bacterii, prezise ca traiesc pe Stația Spațiala Internaționala…

- Doi cercetatori au stabilit ca 2018 va fi anul cutremurelor majore. Aceștia au prezis cel puțin 20 de seisme puternice, din cauza scaderii vitezei de rotatie a Pamantului. Anul 2017 a adus șase cutemure severe , in urma carora cateva mii de oameni și-au pierdut viața, și zeci de localitați au fost devastate,…

- Oamenii de știința se așteapta ca numarul seismelor puternice sa creasca pe parcursul anului 2018 din cauza incetinirii mișcarii de rotație a Pamantului.Seismologii avertizeaza ca am putea asista la o creștere semnificativa a numarului de cutremure devastatoare in 2018.

- Rusia intenționeaza sa trimita oamenii, in excursii, pe orbita Pamantului, dupa ce va construi un hotel de lux in spațiu. Au fost deja estimate și costurile unei astfel de excursii: 40 de milioane de dolari pentru una-doua saptamani.

- Rusia vrea construiasca un hotel de lux in spațiu și sa trimita oameni pe orbita Pamantului, conform unui plan detaliat al Corporației de Stat pentru Activitați Spațiale Roscosmos. Proiectul prevede ca hotelul sa aiba 4 dormitoare complet utilate, stații de igiena și medicale, precum și internet wireless.…

- Saptamana trecuta, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat a noua serie de sanctiuni pentru a constrange Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic interzise, dar si la lansarile de satelit. "Am aflat recent pe diferite canale ca Nordul a terminat un nou satelit numit Kwangmyongsong-5",…

- Noi sanctiuni au fost adoptate saptamana trecuta de Consiliul de securitate al ONU pentru a constrange Phenianul sa renunte la programele sale nucleare si balistice interzise, dar si la lansarile de satelit. "Am aflat recent prin diverse canale ca Phenianul a terminat un nou satelit numit…

- Coreea de Nord, al carei program spatial nu este, potrivit unor experti, decat un paravan pentru programul sau nuclear, pregateste o noua lansare a unui satelit, a anuntat marti un cotidian sud-corean. Noi sanctiuni au fost adoptate saptamana trecuta de Consiliul de securitate al ONU pentru…

- Astronomii de la Universitatea din Indiana au descoperit ca misterioasele eclipse neperiodice ale stelei RZ Piscium pot fi explicate prin prezența unor nori rotativi din gaze și praf. Potrivit presupunerilor cercetatorilor, ele ar putea aparea din cauza faptului ca steaua distruge exoplaneții, care…

- Un videoclip oficial al NASA arata lasere roșii care se indreapta spre Stația Spațiala Internaționala. La o observare atenta se poate constata ca acestea iși au originea in OPALS, sistemul cu laser al NASA de transmitere a datelor.