Călătoria cu trenul de la Bistrița la Cluj, un film despre dezastrul CFR CFR este in moarte clinica, dar nimeni nu are curajul sa spuna deschis acest lucru. O simpla calatorie cu trenul pe relația Bistrița-Cluj sau pe orice distanța din Romania, iți confirma aceasta stare de fapt. Candva considerat a doua armata a tarii, CFR-ul este astazi o imagine palida a vremurilor demult apuse. Cu siguranța este domeniul cel mai neglijat in ultimii aproape 30 de ani, in puține alte locuri situația s-a degradat atat de mult ca in cel feroviar. Probabil ca nici la sfarșitul celei de-a doua conflagrații mondiale, lucrurile nu aratau așa de rau, așa cum se prezinta ele astazi la calea… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

