"Calator prin Romania", proiectul a doi tineri care vor sa promoveze tara mai bine decat o fac autoritatile

- Un nou proiect de lege ar putea obliga instituțiile publice din România sa se asigure ca 10% dintre mașinile lor sunt electrice. Inițiativa îi aparține președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și prevede un preț maxim pentru fiecare unitate ecologica achiziționata. …

- Daniel Buda, presedinte PNL Cluj a fost prezent astazi, in Baia Mare. Europarlamentarul a participat la conferinta de presa de la sediul PNL Maramures unde a discutat punctual despre problemele care exista in agricultura indemnand totodata cetatenii sa mearga la vot in data de 26 Mai 2019. Facem precizarea…

- Camera Deputatilor a adoptat "Strategia nationala pe termen lung" Camera Deputatilor a adoptat, astazi, proiectul de lege privind elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung 'România 2040', care prevede înfiintarea, în acest sens, a Comisiei 'România 2040',…

- Autoritatile judiciare din Italia au solicitat instantelor din Romania recunoasterea hotararii de condamnare a unuia dintre membrii asa-zisei Academii a infractorilor, o celebra grupare infractionala romaneasca.

- Primaria Targu-Jiu intentioneaza sa instaleze un sistem video de supraveghere a ghenelor de gunoi din oras, pentru a vedea daca societatea care se ocupa de serviciul de salubrizare ridica deseurile, dar si pentru depistarea si sanctionarea celor care arunca gunoiul la intamplare. Autoritatile…

- Facebook va unifica Messengerul , cu Instagramul și Whatsapp-ul, pentru ca mesajele sa circule de la un serviciu la altul, fapt imposibil in acest moment. Este un proiect personal al fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg. Fiecare aplicație va ramane de sine statatoare, dar vor avea un nucleu comun,…

- Comuna hunedoreana Teliucu Inferior implementeaza un proiect de circa 800.000 de lei. Este un proiect prin care se dorește creșterea accesibilitații la serviciile medicale. Autoritațile implementeaza proiectul “proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuție lucrari pentru investiția…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) a demarat proiectul „Implicarea comunitatilor locale in eliminarea hepatitei C“. Proiectul prevede realizarea unor studii comparative la nivel regional (Romania, Bulgaria, Serbia si Macedonia), precum si organizarea unor campanii de informare…