Consilierul județean PSD Stela Babau și-a dat demisia din funcția de director al ADI Ecoland, de frica proceselor intentate de consilierul județean PNL, Calin Gal. Acesta din urma a acționat in judecata și Hotararea de Consiliu privind bugetul, de anul trecut, susținand ca doi consilieri județeni PSD, Stela Babau și Bujor Chirila, au votat bugetul, chit ca erau in conflict de interese, avand in vedere fondurile direcționate de Consiliul Județean catre centrala pe biomasa, respectiv structura ce se ocupa de gestionarea deșeurilor in județ.

Anul trecut, pe final, Gal a obținut de la Tribunal…