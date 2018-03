Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol La Covasna au avut loc finalele Campionatelor Nationale de Sah rapid, blitz si la dezlegari de studii si de probleme. Printre sportivii care s-au remarcat la aceasta editie a competitiilor rezervate seniorilor s-au regasit si reprezentanti prahoveni. Astfel, la sah rapid titlul national…

- Un barbat din Valcea disparut in urma cu o saptamana a fost gasit mort pe un camp din localitatea Vitomirești, județul Olt. Anchetatorii iau in calcul ipoteza ca acesta sa fi murit inghețat, dupa ce a fost surprins de zapada și viscol. Petru Vieru, in varsta de 57 de ani, din comuna valceana Dragoesti,…

- Florin Bratu, 38 de ani, antrenorul lui Dinamo, a reacționat dupa declarațiile impresarului lui Torje, Cristea Opria, care a declarat recent ca e exclus ca mijlocașul de 28 de ani sa mai ramana in "Ștefan cel Mare" și din vara. "Nici Torje n-a fost intr-o zi inspirata la Craiova, aștept mai multe de…

- Scrima, la fel ca majoritatea sporturilor, este o disciplina in care rezultatele nu apar peste noapte. E nevoie de viziune, de timp, de oameni priceputi si de proiecte cat mai realiste cu putinta. Iar unul dintre proiectele puse in practica de catre de catre secretarul general Marius Florea si de catre…

- Doi parinti cu un copil muscat de cainii maidanezi au cautat singuri, prin doua judete, vaccinul antirabic. Familia a fost plimbata prin trei spitale si a strabatut 140 de kilometri, pentru ca, in cele din urma, sa gaseasca serul pe cont propriu, intr-o farmacie. Potrivit libertatea.ro, Spitalul…

- CSU Craiova și Dinamo au ca obiectiv Cupa Romaniei. ”Avem multe lucruri de aratat” Reprogramata de FRF, partida din sferturile de finala al Cupei Romaniei, CSU Craiova – Dinamo, va avea loc, marți, de la ora 17.00, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Meciul, programat inițial joia trecuta și mai apoi amanat…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a intocmit o lista preliminara cu 19 jucatori ce evolueaza in strainatate, in vederea partidelor amicale cu Israel si Suedia, din aceasta luna. Primul test este programat pe 24 martie, la Netanya, in compania Israelului, iar cel de-al doilea,…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a invins sambata, pe teren propriu, formatia turca Kastamonu Belediyesi GSK, cu scorul de 29-28 (12-15), in mansa tur din sferturile de finala ale Cupei EHF. Pentru HC Zalau au marcat Rob 9 goluri, Trif 7, Irimia 4, Dragut 4, Panici 3, Constantinescu 2, iar de la…

- Proiectul Spitalului Regional din Cluj, pe masa Comisiei Europene Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat vineri, dupa intalnirile de la Bruxelles cu comisarii europeni Corina Cretu si Gunther Oettinger, ca a pledat pentru o Politica de Coeziune care sa sprijine toate zonele Romaniei,…

- Selecționata de fotbal a Romaniei U17 a invins Cipru, intr-un meci amical. Reprezentativa de juniori pregatita de Aurel Țicleanu a caștigat duelul de joi, 1 martie, cu selecționata similara a Ciprului, scor 1-0. Marți, in primul joc, scorul a fost egal, 2-2. Meciul s-a disputat pe stadionul Makario…

- Gigi Becali e convins: ”Nu vor fi aranjamente in play-off!”. FCSB s-a ințeles cu CFR Cluj in privința arbitrilor straini. Conform obiceiului sau, Gigi Becali a facut și azi un „tur” al televiziunilor. A vorbit despre blaturile din play-off, despre arbitraje, despre Burleanu, despre Lupescu. Gigi Becali…

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta,…

- CFR Cluj, FCSB, U Craiova, Astra, Viitorul și Poli Iași s-au calificat in play-off-ul Ligii 1. Nu doar lupta la titlu se anunta exploziva, ci si duelul celor mai buni 6 antrenori din Liga 1. Cunoastem componenta play-off-ului, stim deja si tintarul celor 10 etape, batalia finala poate sa inceapa. ...

- Potrivit CFR Calatori, cele sase trenuri adaugate pe lista celor anulate sunt: R 7372 Galati – Faurei; R 9410 Piatra Olt – Caracal; R 9409 Caracal - Piatra Olt; R 9139 Craiova – Calafat; IR 1885 Titu – Targoviste; IR 1888 Targoviste – Titu. De asemenea, trei trenuri care ar fi trebuit sa ajunga din…

- CFR Calatori anunța ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri, fiind totodata înregistrate întârzieri de zeci de minute în Gara de Nord din Capitala. "Câteva trenuri anulate, cel de Constanța și Craiova, dar traficul de pasageri este…

- „Actiunea Jiul 1980”, acesta a fost numele de cod al unei actiuni de amploare, organizata de Inspectoratul General de Militie (I.G.M.) - Directia Judiciara, in anul 1980. Actiunea presupunea anihilarea unei retele de infractori din randul tiganilor craioveni, acuzati de fapte comise cu violenta.

- Chiar daca este pauza competiționala in Liga Naționala de baschet masculin, reprezentații echipei SCM-U Craiova au susținut joi o conferința de presa pentru a anunța ultimele noutați. Prima ar fi aceea ca antrenorul principal al echipei oltene, israelianul Rami Hadar, ...

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 18-a. CSM București a trecut la scor de Corona Brașov . CSM Bucuresti a surclasat-o pe ASC Corona 2010 Brasov cu scorul de 37-21 (19-13), miercuri, in Sala Rapid din Capitala, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Pentru campioana…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj verniseaza luni, 26 februarie, ora 13:00, la Galeriile „Cromatic“, Expoziția „Dar, cu drag de Marțișor“, realizata de Fundația „Cuvantul care zidește“, impreuna cu Centrul „Aripi de lumina“, in scop caritabil. Marțișoarele…

- de promovare la Timișoara (13.02.2018) și la Craiova (15.02.2018) Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale au continuat acțiunile de promovare a oportunitaților de finanțare europene prin organizarea unor noi intalniri de lucru la Timișoara și la Craiova. La aceste evenimente…

- Prețurile cerute pe unele case și vile din Craiova bat oferta imobiliara din anumite zone de pe Coasta de Azur, din Franța. Și pentru unele terenuri din comunele din jurul urbei am facut o comparație cu terenuri din zonele rurale ...

- Mihail Genoiu, Primarul Craiovei, insoțit de administratorul public Sorin Manda și de arhitectul Mircea Diaconescu, consilier al primarului, au fost prezenți, vineri, la o intalnire de lucru cu o delegație a Bancii Mondiale, condusa de managerul de țara pentru Romania ...

- Guvernul vrea sa amplaseze o mie de stații de incarcare cu combustibili alternativi in urmatorii ani, potrivit unei strategii guvernamentale. Aceasta prevedea construirea de ”benzinarii electrice” și stații de incarcare cu gaz comprimat și trebuia sa fie aprobata in ședința de ieri a Executivului, dar…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește vineri, 16.02.2018, incepand cu ora 16,30, lansarea volumului „Prin labirintul vieții. Versuri despre oameni…și pentru oameni”, autor Constantin Chelaru. Evenimentul va fi moderat de Cristina Balașoiu. Invitați vor fi: Ion Raduț, poet; prof. Carmen Ștefanescu, epigramist;…

- SC Compania de Apa Oltenia a anunțat intreruperea alimentarii cu apa potabila in localitațile de pe traseul conductei de transport a apei potabile Izvarna – Craiova, pentru astazi pana la ora 20.00, in scopul remedierii unei avarii la aceasta conducta, ...

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- La data de 09 februarie a.c., politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei mun. Alba Iulia au identificat 5 barbati, V.V. de 40 ani si B.I. de 29 de ani, M.A. de 32 de ani, S.M de 26 de ani si I.O. de 48 de ani, toti din Craiova, jud. Dolj, ca persoane banuite de […]

- Handbalistele de la SCM Craiova aveau nevoie de un punct pentru a fi sigure de calificarea in "sferturi", dar nu s-au mulțumit cu jumatați de masura. Dupa HC Zalau, SCM Craiova s-a calificat și ea azi in sferturile de finala ale Cupei EHF. Oltencele au trecut in deplasare cu 29-25 de danezele de la…

- Divizia A1 de volei masculin, etapa a 19-a: SCM Craiova – Steaua, meciul rundei. Cea mai așteptata intalnire e in Banie. Liderul detașat al clasamentului va juca pe terenul vicecampioanei. Meci in devans contand pentru etapa a 22-a din Divizia A1 la volei masculin, ultima din sezonul regulat (runda…

- Marius Briceag (25 de ani) poate ajunge la finalul sezonului langa Cosmin Moți și Claudiu Keșeru la Ludogoreț. Pana sa-l transfere pe Baluța, Craiova are șanse importante sa se desparta de un alt fotbalist, fundașul stanga, Marius Briceag. Daca totul va decurge normal, atunci echipa lui Keșeru și a…

- La Prefectura Dolj a avut loc, ieri, Seminarul Regional „Impreuna pentru dezvoltarea durabila“, una dintre cele opt dezbateri organizate la nivel național de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului. La intrunirea de la Craiova, prezidata ...

- Fundasul Stelu Costache, jucator care a evoluat in prima parte a sezonului cateva meciuri in Liga A Prahova, la CSO Plopeni, a prins “pe ultima suta de metri” o convocare in Naționala Under 18 a Romaniei. Echipa formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2000 se afla, de ieri, la Centrul Național…

- Preotul Radu Calin Marcel este originar din Craiova si de cinci era preot paroh la biserica Sfantul Ioan Botezatorul din localitatea Enna, Sicilia. Parintele s-a stins din viata sambata, rapus de o boala grava. In urma lui au ramas doi copii, o fetița de 13 ani și un baiat de 8 ani, dar si o sotie…

- Gigi Becali e dezamagit total de echipa lui din meciul caștigat in fața lui Gaz Metan, scor 2-1, și spune ca e tentat sa mai investeasca in fotbaliști. Fotbalistul vizat este Alexandru Baluța, mijlocașul de 24 de ani al lui CSU Craiova, care a mai fost in vederile roș-albaștrilor și care are o clauza…

- Reșita este orasul din Romania in care se traieste cel mai rau, conform unei cercetari de piața, iar cartierul Titan, din București, este considerat cel mai avantajos din ounctul de vedere al costului vietii. Un studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research releva ca orasele…

- Ministrul Sanatatii: Spitalele regionale, intarzieri din cauza proiectelor fantasmagorice Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine realizarea celor 3 spitale regionale de urgenta, de la Iasi, Craiova si Cluj-Napoca reprezinta prioritatea sa, mentionand, joi, ca acestea inregistreaza intarzieri deoarece…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, crede ca se pune la cale un complot prin care CFR sa ia campionatul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Parerea mea ca nu intra Dinamo in play-off. Ei au patru meciuri prea grele. Eu nu-i vreau, ca n-ai incredere in ei. Daca i-ar bate…

- Orchestra Simfonica a Filarmonicii “Oltenia” din Craiova, in parteneriat cu Asociatia Interculturala Romano-Coreeana, va prezenta vineri, 2 februarie, de la ora 19.00, un Concert simfonic in cadrul stagiunii 2017 – 2018, denumita generic “Muzica uneste!”. Dirijor este Juan Jose Navarro, ...

- Nicoleta, o fetita de 14 ani din Craiova aflata in grija statului, a adus pe lume anul trecut un baietel. In 2016, fata a facut si o intrerupere de sarcina. Conducerea Directiei pentru Protectia Copilului Dolj a tinut ascuns acest caz si a facut plangere la Politie dupa ce minora a nascut.

- Tragerea la sorti pentru impartirea tarilor participante in cele doua semifinale ale competitiei a avut loc luni, la sediul Primariei din Lisabona, informeaza TVR. Anul acesta, la Eurovision participa 43 de tari, dintre care 19 concureaza in prima semifinala, cea din 8 mai, iar 18 tari lupta…

- • In prezența primarului Mircia Gutau a viceprimarului Eusebiu Vețeleanu dar și a miilor de ramniceni aflați in Sala Sporturilor “Traian”, arhiplina ca in vremurile bune ale handbalului valcean, HCM Ramnicu Valcea obține o victorie senzaționala in fața echipei Corona Brașov cu scorul de 30 – 25! Duminica,…

- Craiova se poate inspira din experiența altor municipii care s-au implicat și au dorit sa rezolve situația parcarilor de langa locuințele cetațenilor. GdS a identificat doua modele de inchiriere a parcarilor de langa domiciliu contra unei taxe anuale platite catre ...

- Batrana abandonata in gara din Craiova de propria familie. Femeia a ramas pe o banca din gara, cu toate bagajele, in speranța ca rudele vor veni sa o ia. A trecut mai mult de o luna, insa nimeni nu a revenit. Cazul șocant a revoltat un oraș intreg. Oamenii care știu care este povestea sfașietoare a…

- DNA cere instantei supreme redeschiderea unui dosar pe numele vicepremierului Paul Stanescu, care vizeaza fapte din 2010, dosarul fiind anchetat anterior de DNA Craiova si inchis in 2013. Primul termen va avea loc pe data de 25 ianuarie

- Andrei Ivan a parasit-o pe CS U Craiova in luna iulie a anului trecut, dar ramane in continuare fanul declarat al oltenilor. Atacantul lui Krasnodar a vorbit despre șansele fostei sale echipe la titlu. "Antrenorul Devis Mangia face o treaba foarte buna acolo, la Craiova si sper sa ia titlul. Au sanse…

- Mai sunt 4 etape din sezonul regular și apoi va incepe play-off-ul. Așa cum multa lume se aștepta, CFR Cluj, FCSB și CS U Craiova sunt principalele favorite la titlu in Liga 1. Lideri sunt ardelenii, care au doua puncte peste ecihpa lui Gigi Becali și 6 peste olteni. Diferențele se vor injumatați atunci…