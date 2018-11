Un tanar pasionat de calarie a decis sa mearga la Alba Iulia precum au facut-o ardelenii in urma cu 100 de ani. „Am dorit sa aduc un omagiu celor care au murit incercand sa faca Unirea de la 1918, strabunicului meu care a murit in Primul Razboi Mondial, dar si celor opt milioane de cai care au murit atunci in timpul luptelor, in Europa”, spune Adrian Bumbar din Timisoara. La Deva, a fost asteptat si insotit prin oras de fratii Mihai si Alexandru Badoi, care l-au condus pe centrul orasului.

La aproape o saptamana de la plecarea din Timisoara si dupa ore intregi in sa intr-o ploioasa si…