Doi minori institutionalizati au fost gasiti in imobile apartinand unui barbat de 52 de ani din judetul Calarasi, care este retinut pentru lipsire de libertate si infractiuni la viata sexuala. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Calarasi transmis, sambata, AGERPRES, barbatul din localitatea Fundeni Frunzaresti, depistat in urma cu o zi, este principalul suspect in cazul unui dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Oltenita. "In fapt, pe baza informatiilor colegilor din cadrul Politiei Capitalei, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii…