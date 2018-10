Calamitati in discursul premierului, “datorita intemperiilor vremii” (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila face, vineri, o vizita la obiective de aparare impotriva inundatiilor din judetele Bacau si Neamt. In discutiile avute cu oficiali locali si cu reprezentanti ai Administratiei Nationale "Apele Romane", Dancila a vrut sa sublinieze importanta lucrarilor la cursurile de apa.…

- Premierul Viorica Dancila a comis vineri, la Targu Ocna, cand a verificat stadiul lucrarilor de regularizare a albiei raului Slanic, o serie de gafe, vorbind despre "intemperii" si "calamitati". "Vrem sa mergem mai mult pe prevenire si mai putin pe inlaturarea dezastrelor produse de calamitati. (...) Ne-am…

- vrem sa mergem mai mult pe prevenire și mai puțin pe inlaturarea dezastrelor produse de calamitați ne-am trezit dintr-o data cu țara cu mii de calamitați, cu multe aluviuni și cu multe probleme create datorita intemperiilor vremii am fost aici cand calamitațile au provocat atatea neajunsuri, atatea…

- Discursul sefei Guvernului, sustinut in cursul zilei de miercuri la Strasbourg, a generat o serie de reactii, cea mai recenta venind din partea Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, in care se face referire la ingrijorarea provocata de anumite afirmatii ale Vioricai…

- Klaus Iohannis a transmis președintelui Curții Constituționale,Valer Dorneanu, o cerere de soluționare a conflictului juridic de natura constituționala dintre prim-ministrul Romaniei și președintele Romaniei. In randurile scrise, șeful statului roman contesta desemnarea lui Paul Stanescu pentru conducerea…

- „Este o gafa care nu poate fi negata. E adevarat, este o gafa serioasa de diplomație, e posibil ca aceasta gafa sa treneze asupra relațiilor diplomatice dintre cele doua țari dar speram ca, pana la urma, cu eforturi diplomatice, va fi trecuta cu vederea”, a afirmat Adrian Dobre la Digi24. El susține…

- Județul Buzau va primi aproape 6.000.000 de lei din partea Guvernului pentru refacerea infrastructurii din localitațile unde ploile cazute zile in șir au facut prapad. Cei mai mulți bani vor fi utilizați pentru refacerea drumurilor și podețurilor din comunele de munte, Chiliile și Canești. Au sosit…

- Executivul promite ajutoare, din fondul de rezerva al Guvernului, pentru zonele in care inundatiile au produs pagube semnificative. Dupa ce a trecut in revista intrevederile avute cu oficialii europeni, in recent incheiata sa vizita de lucru de la Bruxelles, Viorica Dancila a anuntat, in prima parte…