Cal scos dintr-o gură de canal de pompieri Pompierii militari au intrat, astazi,in stare de alerta dupa ce un apel la 112 a anunțat ca un cal a cazut intr-o gura de canal de pe strada Bodrogului din Arad. Imediat, o autospeciala de descarcerare grea și un echipaj de deblocare salvare a plecat la locul incidentului. Pompierii militari au legat animalul și l-au […] Articolul Cal scos dintr-o gura de canal de pompieri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

