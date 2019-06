Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au fost salvați turiștii pierduți. Iata cum autoritațile reușesc de fiecare data! Jandarmii montani de la Borșa, au participat alaturi de salvamontiști, de pompieri și de reprezentanți ai Parcului Național Munții Rodnei, la acțiunea de cautare a turiștilor rataciți in Munții Rodnei. Impreuna,…

- Judetul Bihor s-a aflat sub Cod Portocaliu de furtuni si inundatii, in noaptea de joi spre vineri iar pompierii militari din Bihor au avut deja 60 de interventii de salvare de persoane, inclusiv copii, si evacuare a apei din gospodarii, mai multe localitati fiind si in prezent sub ape

- Apele nu mai pun probleme in acest moment, in județul Timiș. Acestea s-au retras. Pompierii au intervenit, insa ieri in mai multe localitați din județ. The post Localitațile inundate, ieri, in Timiș, monitorizate de pompieri. Imagini video cu intervențiile pompierilor appeared first on Renasterea banateana…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina pentru salvarea unui cal cazut intr-un puț cu apa in localitatea Arini. „In prima instanța, a fost scoasa apa din puț, dupa care animalul a fost prins in chingi și scos la suprafața, reușindu-se salvarea animalului”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Misiune inedita a pompierilor militari din Oradea care, duminica, au salvat un grup de boboci de rata cazuti intr-un canal ingust de pe marginea soselei de centura prin orificiile de scurgere ale dalelor de beton ce-l acopereau.

- Un barbat a fost salvat de pompieri, dupa ce a ramas blocat in mașina. Victima se afla in interiorul mașinii cand acoperișul unei benzinarii s-a probușit peste automobil.Operațiunea de salvare a avut loc in aceasta dupa-amiaza.

- Pompierii aradeni au avut astazi o intervenție cu totul speciala. Ei au fost chemați sa salveze o pisica dintr-o fantana in care a cazut. „Deși pisica are 9 vieți intervenția pompierilor a facut diferența. Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu echipajul de cautare-salvare in localitatea Andrei…