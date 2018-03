Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit poliției, baiatul a pus mana pe o arma din casa, dupa ce sora lui a refuzat sa-i dea controller-ul, scrie stririleprotv.ro. Baiatul și-ar fi impușcat sora din spate direct in cap. Citeste si Surorile Bambi, mame in acelasi timp? "Sunt innebunita dupa acest gand..." Fetița a…

- Drumuri nationale cu circulatia ingreunata din cauza revarsarii unor cursuri de apa si a inundarii partii carosabile: (ora 7:45) – Judetul Bacau – DN 12B, la iesirea din localitatea Targu Ocna catre Slanic Moldova, este afectat pe o lungime de 50 m, din cauza fisurilor majore de pe partea carosabila…

- La solicitarea Inspectoratului Judetean de Politie Braila, autoritatile judetului Buzau au luat decizia de a inchide DN 2B. Restrictia vizeaza, pentru moment, segmentul care porneste de la iesirea din Buzau catre Braila. In localitatea Vizireni a fost instituit filtru de politie si jandarmi.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca incepand cu ora 13:15, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Fundulea si Drajna km 36 000 ndash; km 105 000 pe ambele sensuri din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care…

- Circulația pe A2 inchisa din cauza ploii inghețate. Este afectata porțiunea dintre Fundulea și Drajna, pe ambele sensuri, din cauza apariției poleiului. Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Fundulea si Drajna, este inchisa duminica, incepand cu ora 13:15, pe ambele…

- Ca toti evreii din Romania, nici cei de la Pitesti nu au scapat de aplicarea legislatiei antisemite din vremea dictaturii militare a generalului Antonescu, multi dintre ei ajungand sa fie deportati in Transnistria. Au fost si cazuri in care autoritatile au mers pana la inscenarea unora sabortaje economice.

- Stefan Barabas, fiul directorului de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit joi seara din cauza unei raceli. Joi seara, in jurul orei 21, baiatul s-a dus la parinții lui și le-a zis ca nu se simte bine. Acestia au banuit ca e vorba de o raceala, dar cand i-au dus medicamente, l-au gasit…

- Potrivit sondajului Barometrul mediului de afaceri romanesc, realizat de EY Romania, 92% din oamenii de afaceri nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului. Iar cei mai mulți dintre oamenii de afaceri respondenți, 45%, sunt neincrezatori sau foarte neincrezatori in privința…

- Majoritatea oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc, conform Barometrului mediului de afaceri romanesc, editia 2018, realizat de EY. Studiul…

- Daca luptatorii din rezistenta anticomunista au urcat un drum al Golgotei, nici familiile lor ramase acasa nu au avut mai putin de suferit: adultii au avut Securitatea pe urmele lor, iar copiii au fost marginalizati.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a aratat miercuri la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017 care sunt cazurile reprezentative facute anul trecut de procurorii din Parchetul General. Printre cauzele cu impact care au fost finalizate in 2017, Augustin Lazar a…

- Roșiile romanești se lasa mult așteptate anul acesta pe tarabe. Fermierii din Izbiceni, unul dintre cele mai mari bazine legumicole din sudul țarii, spun ca gerul din ultima perioada a distrus rasadurile și le-a majorat costurile. Așa ca și prețul legumelor va fi mai mare.

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai mulți muncitori romani din Anglia refuza sa mai iasa in campurile de cartofi pentru a munci. Din aceasta cauza, presa britanica a anunțat ca ar putea fi generata o criza de cartofi din rasa Jersey Royal.

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, impactul avand loc, din primele cercetari, pe fondul neadaptarii vitezei in curba. In urma coliziunii dintre doua autoturisme doi barbați cu varsta de 52 respectiv 46 de ani au suferit traumatisme cranio cerebrale, un altul in varsta de 46 de ani un…

- Aceasta brosura a fost editata pentru a constientiza si intelege ca MAREA UNIRE din 1918 a fost si ramane pagina sublima a Istoriei Romanesti, fapta istorica a intregii natiuni romane . CENTENARUL (Romania 100 – 1918-2018) incepe din anul 2013.In conformitate cu prevederile Tratatului de pace de la…

- Femeie ranita intr-o explozie la Codlea. O femeie in varsta de 70 de ani a fost grav ranita, joi dimineata, in urma unei explozii produse in locuința sa din municipiul Codlea, judetul Brasov. Femeia a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Luiza…

- Jeremy Clarkson a dezvaluit ca memoria lui Richard Hammond, alaturi de care prezinta show-ul „The Grand Tour”, a fost deteriorata de accidentele de masina pe care acesta le-a suferit de-a lungul timpului, scrie Daily Mail. Clarkson a declarat pentru Sunday Mirror ca Hammond uita informatii la cateva…

- Richard Hammond, in varsta de 48 de ani, s-a ranit la picior anul trecut, in timp ce filma in Elvetia, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat si a luat foc la doar cateva momente dupa ce el a reusit sa iasa.De asemenea, in 2006, Hammond a suferit leziuni cerebrale si a stat in coma…

- Vremea rea la Moscova. In urma ninsorilor cazute o persoana a murit, iar altele cinci au fost spitalizate dupa ce peste aceștia a cazut un copac. Pomii nu rezista greutații zapezii, viscolul nu se oprește. Autoturismele sunt ingropate in zapada pe drumuri, in estul orașului, traficul de tramvaie a fost…

- Productia de vin din regiunea franceza Bordeaux a scazut cu 40% anul trecut, a informat miercuri consiliul vinului din Bordeaux, recolta de struguri fiind afectata de inghet. Totusi, calitatea productiei din 2017 este una buna, scrie Guardian.

- Oficiul Avocatului Poporului s-a autosesizat pe marginea Declarației comune a grupului de femei din Moldova, care au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical in domeniul prenatal.

- Potrivit ISU Dobrogea, o butelie a explodat, joi, intr-o casa din Eforie Nord. Deflagratia a fost urmata de incendiu, care se manifesta violent, cu flacara. La fata locului, au sosit mai multe echipaje care intervin pentru lichidarea incendiului, iar pompierii urmeaza sa stabileasca imprejurarile…

- O butelie a explodat în localitatea Eforie Nord, pe str. Transilvaniei nr. 8, deflagrația fiind urmata de un incendiu! La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de la Tuzla, o ambulanța SAJ și o ambulanța de terapie intensiva mobila! La fața locului, echipajele de salvare…

- Toate porturile maritime au fost inchise, in aceasta dupa amiaza, din cauza vantului care sufla cu viteze la rafala de aproape 70 km/ora. Dobrogea este sub cod galben de vant puternic și ninsori viscolite pana in aceasta seara la ora 20,00.

- Echipele romanești in grupele Cupei EHF la handbal feminin: SCM Craiova și HC Zalau joaca duminica in deplasare, in Rusia, respectiv in Cehia. GRUPA A Ora 15.00 Kuban Krasnodar (Rusia) – SCM Craiova CLASAMENT 1. Brest 3 2 0 1 71:70 4 2. SCM Craiova 2 1 0 1 45:42 2 —————————————-…

- Circulația pe drumul județean 102 I, care face legatura intre municipiul Campina și Valea Doftanei, a fost intrerupta cateva zeci de minute, chiar inainte de intrarea in comuna, din cauza unui copac cazut pe carosabil din cauza vantului, dar și sub greutatea zapezii.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu…

- Doua ambulante au ramas inzapezite in judetul Iasi. Una dintre autosanitare nu a putut ajunge la timp la un pacient din zona Tomesti – Chiperesti, iar acesta a decedat. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Iasi, Neculai Pralea: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/18-ian-ora-9-N-Pralea-1.mp3…

- O ambulanta solicitata la un caz in comuna Romanesti din judetul Iasi nu poate ajunge la un pacient cu hemoragie din cauza drumului acoperit de zapada. Echipaje de la ISU, o senilata si o freza au fost trimise in zona pentru a inlesni accesul autosanitarei. (Radio Iasi/FOTO arhiva libertatea.ro)

- Elevii care invața in unitațile de invațamant din comuna Șuletea nu vor merge astazi la cursuri. Vasluiul se afla sub cod portocaliu de vreme rea, cu intensificari ale vantului cu viteze de pana la 75 – 85 km/h și ninsoare viscolita, iar gheața care s-a depus pe șosea impiedica deplasarea in condiții…

- Prim-ministrul Republicii Macedonia are in plan sa schimbe numele actual al tarii. Cauza este conflictul cu autoritatile de la Atena, care dureaza de 25 de ani. Printre noile nume propuse se numara: “Macedonia de Nord”, “Noua Macedonie” sau “Macedonia Vardarska”, dupa numele fluviului care traverseaza…

- Pompierii garzii Stoenesti au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, actionand timp de doua ore si jumatate pentru stingerea incendiului, a precizat sursa citata. Potrivit Agerpres, trei persoane se aflau in locuinta in momentul izbucnirii incendiului, respectiv proprietarii…

- [caption id="attachment_39602" align="alignleft" width="300"] imagine-simbol[/caption] O femeie in varsta de 83 de ani din satul Cetireni a decedat in noaptea de 15 ianuarie intr-un incendiu. izbucnit in propria casa. Femeia locuia de una singura, avea doar rude care o ingrijeau. Potrivit lui Vladimir…

- Scandalul din PSD a provocat fierbere și în coaliția de guvernare. Conducerea ALDE se întâlnește luni dupa-amiaza, pentru a discuta despre situatia din interiorul PSD. Vicepresedintele Aliantei, Teodor Melescanu, a precizat pentru Antena 3 ca formatiunea…

- Patru echipaje cu trei autospeciale de lucru cu apa și spuma și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit noaptea trecuta, timp de peste patru ore, pentru stingerea unui incendiu ce cuprinsese o gospodarie din comuna Poiana Cristei. Apelul ce anunța producerea…

- Ecosistemul tech din Romania este in crestere, arata o analiza recenta: 20 de startup-uri romanesti au obtinut finantari de 11,3 milioane euro in 2016, pe cand in anul precedent 15 afaceri la inceput de drum au primit 10,7 milioane euro. Spre comparatie, finantarile obtinute de startup-urile europene…

- Potrivit INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane pe DN7C (Transfagarasan) Curtea de Arges - Baraj Vidraru, in zona localitatii Arefu , circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri, din cauza caderilor masive de pietre de pe versant.Trebuie precizat ca este vorba despre tronsonul…

- O persoana a fost dusa la spital si patru au fost luate, dupa ce au acuzat ca li s-a facut rau, din trenul cu patru vagoane, blocat intre statiile Tokoji si Obiori din prefectura Niigata de joi seara, a raportat postul NHK.Operatorul feroviar a oferit hrana si bauturi pasagerilor blocati…

- In urma cu trei ani, orasul francez Angers s-a angajat intr-un program ambitios de a deveni un smart city, iar acum aceste eforturi primesc inca un impuls datorita unui parteneriat cu cel mai mare accelerator de startup-uri din Franta - NUMA.

- Gigel Crudu “La aceasta ora, nu avem probleme, dar daca o ține așa inca 10-15 zile, ne vom confrunta cu tot felul de neplaceri”, declara Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. Din fericire, meteorologii au anunțat racirea vremii. In timp ce in Occident oamenii se lupta cu o iarna extrema, noi ne bucuram…

- Premiera la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta SCJU Cea mai mare unitate sanitara din Dobrogea si a actionat in instanta un fost manager. Este vorba despre Danut Capatina, trimis in judecata in mai multe dosare de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. Cauza in care SCJU l a chemat…

- In timp ce in Occident oamenii se lupta cu o iarna extrema, noi ne bucuram de soare si o vreme neobisnuit de calda pentru aceasta perioada. Daca orasenii se bucura ca nu trebuie sa-si dezgropate masinile din zapada, cei care traiesc la tara se tem ca atunci cand va veni, iarna le va distruge recoltele…

- Medicii de familie din tara nu renunta la decizia de a protesta fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistemul medical, astfel ca, incepand de miercuri, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, anunta presedintele Societatii Nationale de Medicina…

- Mulți artiști s-au impiedicat sau au alunecat pe scena, la filmarile pentru Revelionul Starurilor 2018. Anda Adam a uitat de treapta de la intrarea in scena, s-a impiedicat și a cazut chiar in momentul in care invitații erau poftiți in platou. De asemenea, personajul Ariel din “Mica Sirena” a alunecat…

- Cele mai mari investitii in firmele mici si medii romanesti, in special cele din domeniul tehnologiei, au venit din partea unor fonduri de investitii straine. Dar, sunt cateva startup-uri care au reusit sa atraga sume importante de bani si din partea unor fonduri private romanesti sau antreprenori locali.…

- Aproape 40 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii la un festival din Cuba. "Un accident nefericit cu artificii s-a produs noaptea trecuta in Remedios", a relatat serviciul guvernamental de stiri Cubadebate.Printre victime se numara si sase copii, potrivit…

- Militarii de la ISU Dobrogea au facut unele precizari privind indendiu, izbucnit ieri seara la o cladire, situata vizavi de Muzeul de arta din CostantaAstfel, a ars podul cladirii pe o suprafata de 150 mp, in care se aflau materiale textile, plastice, deseuri de hartie si material lemnos. Au fost deteriorate…

- In ziua de 17 decembrie 2017, s-a desfasurat o noua etapa a proiectului Campionii Bucuriei, din cadrul Protoieriei Campulung Muscel, in care parohiile din cercul nr. 4 pastoral:Golesti Bratia II, Bajesti, Balilesti, Romanesti, Slanic, Berevoiesti Pamanteni, Vladesti de Sus si Vladesti de Jos,au daruit…