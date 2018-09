Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au dat unda verde unui proiect de lege, initiat de liberalul Florin Citu. Potrivit initiativei, semnata de mai multi parlamentari de la PNL, PMP si USR, fiecare animal iesit din activitate va beneficia de 300 de lei pe luna, pensie pentru ingrijirea medicala. Suma va putea fi decontata catre…

- Senatorii au dat unda verde unui proiect de lege, initiat de liberalul Florin Citu. Pensie pentru cainii si caii jandarmeriei, politiei si armatei. Potrivit initiativei, fiecare animal iesit din activitate va beneficia de 300 de lei pe luna, pensie pentru ingrijirea medicala. Suma va putea fi decontata…

- Proiectul fost adoptat cu 81 de voturi „pentru”, iar Senatul este prima Camera sesizata, forul decizional fiind Camera Deputatilor. El prevede ca animalele de serviciu care au aparținut instituțiilor și structurilor publice din Romania, animalele care au servit in teatrele de operații, in misiuni…

- Serviciul National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU), denumit si serviciul 112, intra in „reparatie capitala“. Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care il gestioneaza, a demarat o licitatie pentru modernizarea si extinderea sistemului 112. Astfel, localizarea celor care au nevoie de ajutor se…

- Pregatirile pentru mitingul diaspora din Piața Victoriei din București sunt in toi. Daca ieri Jandarmeria Romana anunța ca nu va tolera acte de insubordonare și de violența din partea protestatarilor, astazi, jurnalistul Oreste Teodorescu a lansat un avertisment dur pentru forțele de ordine."Jandarmilor,…

- In urma cu aproximativ o luna, barbatul in varsta de 37 de ani l-a vazut pe polițistul care il amendase in trecut și l-ar fi amenințat ca il omoara. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal pentru ultraj. In ultimele zile barbatul a sunat in repetate randuri la Secția 2, intreband cand…

- Ieșire spectaculoasa la rampa a fostului vicepremier și ministru de Interne, Gabriel Oprea. El se intreaba ”Cine se teme de Gabriel Oprea?” și trece in revista toate atacurile la care a fost supus in ultimii ani pentru a fi scos din viața publica. Fostul demnitar amintește faptul ca la momentul in…

- Veniturile celor din Armata și Poliție vor fi secretizate. Instituțiile de aparare și de ordine publica, dar și serviciile secrete nu vor mai fi obligate sa-și publice, in mod transparent, veniturile și alte drepturi banești, desi personalul este platit din fonduri publice. Este dorința Guvernului,…