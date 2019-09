Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane din Prahova au fost retinute de politisti sub acuzatia ca au introdus in Romania tigari de contrabanda din Republica Moldova. Sambata, politisti de investigare a criminalitatii economice, de investigatii criminale si de ordine publica, precum si forte de interventie din cadrul Serviciului…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a informat pe Facebook ca a ajuns la un acord cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cu privire la reducerea pretului pe care Moldova il plateste pentru gazele provenite din Rusia, informeaza agentia de presa TASS. „Am fost de acord, in principiu, si am realizat…

- Acțiune pe linie economica Polițiștii de investigare a criminalitații economice au desfașurat la data de 25 august a.c. o acțiune pe raza județului Satu Mare. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat și desfașurat la data de 25 august a.c., o acțiune,…

- Ukrtransgaz și Moldovagaz, impreuna cu operatori ai sistemelor de transport a gazelor naturale din alte țari, au convenit asupra soluțiilor tehnice necesare pentru crearea de noi capacitați de import pe baza sistemului de gazoducte transbalcanice in direcția Sud-Nord (revers pe gazoductul Tranzit-1).…

- Ministrul afacerilor de externe si integrarii europene, Nicu Popescu, spune ca va merge la Moscova, la începutul lunii septembrie, pentru a pregati o vizita anuntata recent a prim-ministrei Maia Sandu. Potrivit ministrului, deocamdata, agenda nu a fost discutata, dar din perspectivele…

- Concursul de muzica usoara care a avut loc sambata, in a doua zi a Festivalului international de muzica Hermannstadtfest - editia a VII-a, a reunit peste 60 de copii si adolescenti care au vrut sa-si demonstreze talentul. Concurentii au intrat in competitie in functie de categoria de varsta din care…

- Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, a fost pus sub acuzare in Rusia pentru organizarea unei retele infractionale si contrabanda cu droguri, a indicat miercuri purtatoarea de...

- In cadrul Forumului de afaceri al Parteneriatului Estic, ministrul Stefan-Radu Oprea i-a incurajat pe participantii la cea de a sasea editie sa creeze o retea de interacțiune in afaceri, pentru a crește oportunitațile de investiții și a aduce plus-valoare economica, armonizata cu noile cerințe globale.…