- Conform statisticilor, 40% din persoanele care au savarsit abuzuri fata de animale au fost violente si cu oamenii. Cunoscutii criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, sustin ca acesta gasea placere in a chinui si a ucide cainii si in copilarie iti privea tatal in timp ce ucidea caii bolanavi.

- Familia lui Ghoerghe Dinca face zid de aparare in jurul acestuia. Sora criminalului din Caracal a declarat ca este convinsa ca fratele ei este nevinovat, acesta recunoscand ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu de frica sa nu fie ucis de presupuși complici.

- Matușa Luizei Melencu, tanara rapita in luna aprilie de criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, a facut o serie de dezvaluiri șocante. Femeia susține ca telefonul nepoatei sale a fost gasit in Dunare.

- Au existat o serie de declaratii in contradictoriu privind caracterul si comportamentul criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca. Unii spun ca era foarte respectuos, altii ca era genul de om agresiv. Pe vremea cand era mecanic, unul destul de bun spun cunoscutii, Gheorghe Dinca isi demonstra caracterul…

- Curtea de Apel Craiova judeca marti contestatia lui Gheorghe Dinca, barbatul acuzat de uciderea celor doua fete in Caracal, la decizia de arestare preventiva. Pe rolul Curții de Apel Craiova apare pentru marți dimineața judecarea contestatiei formulate de Gheorghe Dinca la decizia de arestare…

- Una dintre persoanele care il cunoaște de mic copil pe Gheorghe Dinca, suspectul de 66 de ani din Caracal in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu, spune despre acesta ca este un om extrem de violent.

