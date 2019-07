Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a semanat panica printre locatarii unui cartier liniștit din Kansas. Acesta a fost surprins pe camerele de luat vederi in timp ce purta o masca și o lampa de miner pe cap și se plimba printre case.

- Locuitorii din comuna Breaza sunt ingroziti de faptul ca, recent, un urs a fost filmat de o camera de supraveghere in timp ce alerga prin curtea Scolii Gimnaziale din centrul localitatii, in timp ce elevii erau la ore si il priveau pe geam. "A fost un incident cu un urs care a traversat curtea scolii.…

- Administratia locala din Baia Sprie detine aproape 40 de hectare de teren pe care vrea sa dezvolte o zona industriala. De asemenea, un investitor privat construieste un cartier rezidential de case. Este vorba de zona cuprinsa intre Baia Mare si Tautii de Sus. In lucru se afla un proiect de construire…

- Tot mai multi constanteni isi aleg un animal de companie din randul cateilor care ajung la Adapostul public pentru animale abandonate. 15 pui care au fost capturati ieri din zona Cimitirului Central si au gasit un stapan. Impresionati de situatia cateilor abandonati, iubitorii de animale au venit la…

- 96 de caini din Adapostul situat pe strada Varful cu Dor au fost adoptati de iubitorii de animale care le au oferit un camin iar 13 catei au fost revendicati de proprietari, de la debutul Campaniei de adoptie a cainilor fara stapan initiate de Primaria Municipiului Constanta. Pana in momentul de fata…

- 18 catei care au ajuns in "Adapostul pentru animale fara stapan" au fost adoptati de persoane cu suflet mare care le au oferit un camin. Cainii au fost adoptati dupa ce a expirat termenul de 7 zile lucratoare in care animalele ar fi putut fi revendicate de proprietari. Pana in momentul de fata au fost…

- Actualul ministru al Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, se tot lauda ca bugetul sportului pentru acest an este dublu fața de cel de anul trecut. Dar, la o analiza mai atenta, nicaieri, in bugetul pe acest an nu se face vreo referire la suma care intra in conturile MTS din cota de 1% din taxele…