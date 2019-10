Câini vopsiţi pentru a semăna cu urşi panda, într-o cafenea din China Cafeneaua ''The Cute Pet Games Cafe'' din orasul Chengdu, situat in provincia Sichuan, a fost deschisa luna trecuta, iar la prima vedere pare sa gazduiasca nu mai putin de sase pui de ursi panda. Insa, aceste animale sunt de fapt caini albi ale caror fete, urechi si picioare au fost vopsite in negru pentru a arata ca niste pui de panda. O inregistrare video cu puii de caine, care se plimba prin cafenea si sunt mangaiati, a devenit virala pe platforma chineza de socializare Weibo. ''In local sunt sase caini Chow-Chow care au fost 'transformati' cu succes'', relateaza Chengdu Business… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

