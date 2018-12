Stiri pe aceeasi tema

- Zapada care a cazut, incepand de vineri seara, in cantitati considerabile peste Bucuresti pune in pericol disputarea in conditii normale a derby-ului dintre Dinamo si Craiova. Meciul, programat in aceasta seara de la ora 20:00 pe stadionul din Sos. Stefan cel Mare, se va juca...

- Juniorii U17 și U19 ai clubului Dinamo au fost scoși la deszapezire in "Ștefan cel Mare", inaintea meciului echipei mari din aceasta seara de la ora 20:00, cu CSU Craiova. Zapada cazuta peste noapte in Capitala s-a așternut in strat de cațiva centimetri pe stadionul Dinamo. ...

- Derby-ul etapei a 20-a a Ligii 1 Betano se disputa sambata, de la ora 20:00, in "Stefan cel Mare", intre Dinamo si U Craiova. Antrenorul oltenilor, Devis Mangia, spune ca nu conteaza locurile din clasament la un meci intre cele doua

- Steaua a caștigat la handbal derby-ul cu Dinamo, 35-30, dupa ce "militarii" au dominat autoritar meciul de la Chiajna.Campionii au fost niște umbre ale jucatorilor din meciurile de Liga Campionilor. Steaua a caștigat la handbal derby-ul cu Dinamo, 35-30, dupa ce "militarii" au dominat autoritar meciul…

- Este primul sezon din ultimii 5 ani in care meciul ce a produs cea mai mare asistenta in tribune nu este Derby de Romania, ci partida U Craiova - FCSB, care a adus la stadion 30.000 de spectatori. Ani la rand, nu doar in precedentele sezoane, chiar si inainte de '89, Steaua - Dinamo era meciul care…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru „Adevarul“, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a criticat ceea ce s-a intamplat in ultima perioada in „Stefan cel Mare“.

- Dinamo a remizat vineri seara in Ștefan cel Mare cu Sepsi, 0-0, la debutul in Liga 1 al lui Claudiu Niculescu pe banca roș-albilor. Iata 3 informații de interes de la partida: 1. Suporterii nu au fost mobilizați de schimbarea de antrenor și nu au venit in numar mai mare ca de obicei la meci, fiind aproximativ…

- Numit la conducerea tehnica in luna februarie a acestui an, Florin Bratu a debutat pe banca ros-albilor in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, 0-1 cu CS U Craiova, a adunat 11 victorii, o remiza si doua esecuri, sezonul trecut, in 14 partide programate in campionat (play-out) si trei victorii,…