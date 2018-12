Stiri pe aceeasi tema

- Rednic a ramas uimit de fotbalistii pe care i-a criticat in continuu de la venirea la Dinamo: "Nu credeam, nu ma asteptam". Marea greseala facuta de Mangia si jucatorul care s-a salvat in ochii "Puriului"

- Dinamo a castigat la scor de neprezentare meciul de pe teren propriu cu cei de la U Craiova, 3-0, si se apropie la sase puncte de locurile de play-off. Atacantul adus de Mircea Rednic in Stefan cel Mare, Mattia Montini, a marcat toate golurile acestei partide.

- Atacantul celor de la U Craiova, Alexandru Mitrita, a explicat esecul categoric de pe terenul rivalei Dinamo, scor 3-0. Atacantul italian Mattia Monitini a marcat toate golurile partidei si a dus echipa lui Rednic la sase puncte de play-off.

- Craciunul a venit mai devreme pentru formatia din „Stefan cel Mare“! Cu siguranta, nici Rednic, nici elevii sai n-ar fi indraznit nici macar sa viseze la scorul cu care au batut, sambata, Craiova.

- CSU Craiova și Dinamo se vor duela sambata, de la ora 20:00, intr-un meci din etapa a 20-a din Liga 1. Inainte de meci, Devis Mangia, antrenorul Craiovei, a spus ca se teme de atacantul lui Dinamo, italianul Mattia Montini, 26 de ani. "Este un italian care tot timpul a facut meciuri bune contra mea.…

- Nici nu a venit bine, ca are toate sansele sa plece. Atacantul francez nu a prins niciun minut intr-un meci oficial in tricoul lui Dinamo si este aproape de o despartire de echipa din Stefan cel Mare. Jucatorul de 32 de ani are probleme medicale, iar clubul nu este dispus sa astepte...

- Dinamo a smuls un egal pe teren propriu cu Gaz Metan, scor 1-1, in ultima secunda datorita reușitei lui Salomao din minutul 4 al prelungirilor. De partea cealalta a inscris Trif, in minutul 77. Cei mai slabi jucatori de pe teren au fost dinamoviștii Mihai Popescu, eliminat in minutul 87, și Robert Moldoveanu.…

- Gigi Becali sustine ca negocierile sunt avansate si ca mutarea se va face la iarna. "Negociez cu o echipa foarte bogata din zona araba pentru Gnohere. Nu e echipa unde era Rednic. Din ce am vorbit și din ce cred, suntem foarte aproape de a ajunge la un acord. Transferul ar urma sa se faca in…