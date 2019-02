Stiri pe aceeasi tema

- Cearta cu final nefericit, la Galati. Un caine din rasa Amstaff a fost injunghiat mortal de un barbat care a vrut sa-i atace stapanul. Agresorul, vecin cu proprietarul cainelui, i-a așteptat in scara blocului cand se intorceau de la plimbare și l-a atacat pe barbat cu un cuțit.

- Maria Ghiorghiu nu a terminat doar o facultate, ci doua, Științe Juridice și Teologia! "Am terminat doua facultați, una la Iași, la Științe Juridice și sunt licențiata, apoi, cand am terminat Facultatea de la Iași, m-am inscris la Dunarea de Jos - Galați și am terminat Teologia, fiind și aici…

- Municipalitatea, prin Directia Achizitii si Investitii Publice, organizeaza achizitie prin procedura simplificata privind atribuirea contractului "Serviciul de capturare, transport si predare a cainilor fara stapan de pe domeniul public al Municipiului Constanta", respectiv "Servicii veterinare cu medici…

- Doua mașini au ars in urma unui incendiu violent izbucnit intr-un garaj din orașul Galați. Flacarile au atins doi metri inalțime, iar pompierii au reușit sa opreasca incendiul inainte sa se extinda la cateva tuburi de oxigen și la casele invecinate. Incendiul a izbucnit intr-un garaj in care se faceau…

- Sonda spatiala InSight a NASA, care a ajuns pe planeta Marte, i-a omagiat pe membrii formatiei Goodbye to Gravity care au murit dupa incendiul de la clubul Colectiv, purtand numele lui Alex Pascu, Bogdan Lavinius, Vlad Tenea si Mihai Alexandru, scrie Digi24.ro.

- I-a murit iubita in incendiul de la Colectiv, iar acum iși cauta jumatatea in emisiunea Gabrielei Cristea. Tanarul a venit pentru a-și spune povestea, dar și pentru a-și gasi o partenera, mai ales ca iubita sa a murit in teribilul incendiu și el cu greu a supraviețuit. Au trecut 3 ani de la incendiul…

- Pompierii vranceni au intervenit, astazi, pentru lichidarea unui incendiu deosebit de periculos in comuna Nanesti. Pe un camp din localitate au ars doua tractoare si o remorca ce avea un vas incarcat cu aproximativ 3 tone de combustibil. Nu au fost inregistrate victime. Pompierii militari din Vrancea…