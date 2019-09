Stiri pe aceeasi tema

- Focsani, 26 sep /Agerpres/ - Mai multe perchezitii domiciliare au fost efectuate la Adjud in cadrul unui dosarul penal in care 17 persoane sunt cercetate pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigarete, in urma carora sapte persoane au fost puse sub control judiciar, a informat, miercuri,…

- Ieri, 11 septembrie 2019, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un…

- Joi dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Olt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, efectueaza 13 percheziții pe raza județelor Olt și Teleorman, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale ale unor…

- Actiune de amploare in județul Bacau. Polițiștii de investigare a criminalitatii economice au executat, la data de 21 august a.c., 4 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de savarșirea de infracțiuni economice. . Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice,…

- Doi barbati au fost prinsi in flagrant de politisti in timp ce transportau 220.000 de tigarete de contrabanda pe care ar fi urmat sa le vanda intr-o piata din Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis vineri AGERPRES, in cursul zilei de joi politisti din cadrul…

- In cursul acestei dimineți, politisti de la IPJ Alba au efectuat o percheziție la domiciliul unui barbat de 33 de ani, din Sebeș, angajatul unei societați de curierat, care este banuit ca ar fi reținut fara drept corespondența mai multor persoane de pe raza municipiului. La data de 18 iulie 2019, polițiștii…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au efectuat 5 perchezitii domiciliare pe raza localitatii Hitias, la locuintele unor persoane banuite de camatarie si contrabanda. Oamenii legii au…

- Un grup specializat in contrabanda și camata, care iși desfașura activitațile in județul Timiș, a fost destructurat in aceasta dimineața de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice. Toate cele 5 percheziții domiciliare au avut loc in localitatea Hitiaș, azi-dimineața, in data…