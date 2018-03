Stiri pe aceeasi tema

- Peste 25 de milioane de persoane, adica un numar mai mare decat populatia Australiei, si-au exprimat interesul pentru cele aproximativ 90.000 de locuri de munca scoase la concurs de compania de cai ferate din India, o dovada a provocarilor cu care se confrunta premierul Narendra Modi in a crea mai multe…

- Planet Group Internațional, furnizor de solutii pentru optimizarea proceselor de business si document management, a depasit în 2017 cifra de afaceri de 7 milioane euro, cu o crestere de 44% fata de anul precedent. Organizația este reprezentata pe piața locala de RO Planet, aceasta gazduind…

- Asiguratorii atrag atenția asupra pericolului pe care il prezinta emiterea unor reglementari fara o perioada suficient de lunga pentru dezbatere, care sa permita elaborarea unor opinii bine documentate, și fara realizarea in prealabil a unui studiu de impact.

- Primaria Municipiului Blaj va reabilita, in urmatorii doi ani, aproape 9,5 km de strazi din Blaj, Tiur, Petrisat, Manarade si Spatac, in cadrul etapelor a doua si a treia din Proiectul de modernizare si reabilitare in arealul municipiului Blaj. Investitiile vor costa peste 5,5 milioane de lei, aproape…

- In luna februarie, prin intermediul bancilor licentiate au fost transferate din strainatate in favoarea persoanelor fizice din Moldova mijloace banesti in valoare de 93,48 milioane de dolari. Cifra este in crestere cu 18,3% comparativ cu februarie 2017, se spune intr-un comunicat de presa al Bancii…

- In cadrul Comitetului Interministerial pentru Centenar desfașurat vineri, 23 martie 2018, la Palatul Victoria, a fost aprobata prima lista de proiecte eligibile, dupa prima evaluare efectuata in spiritul și in litera legii, proiecte reprezentative la nivel național și internațional ale beneficiarilor…

- Teraplast Bistrita, producator de profile din materiale din plastic, propune actionarilor un dividend brut de 0,0118 lei/actiune, insemnand un randament de 2,7%, precum si majorarea capitalului social cu maximum 21,4 milioane lei, pentru sustinerea activitatii curente a companiei. …

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO 24 MARTIE 2018 LIVE STREAMING KANAL D. Echipa Razboinicilor, de la Exatlon, dupa eliminarea de miercuri, a ramas in cinci oameni. Drept urmare, se schimba regulamentul. "Alegerile vor fi facute individual. Deci, puteți alege pe cine vreți. Și voi, și ei. EXATLON…

- Franta se pregateste pentru o zi neagra data unei largi mobilizari impotriva reformelor presedintelui Emmanuel Macron, fiind prevazute peste 140 de manifestatii, relateaza miercuri AFP. La SNCF, operatorul francez al cailor ferate, vor circula 40 % din trenurile TGV, 25 % din cele Intercity si 50…

- Compania Cupru Min Abrud deruleaza procedura de recrutare si selectie pentru posturile de director general, director financiar si director tehnic. Doua dintre aceste posturi sunt ocupate, in prezent, in regim de interimat, de persoane din interiorul companiei.

- Daca secolul XIX a reprezentat secolul de pionierat in tehnologia feroviara iar secolul XX un secol de dezvoltare și desfașurare a acestei industrii, secolul XXI, al carui parcurs mai are multe de relatat, pare sa fie un secol dedicat reconfigurarii scopului cailor ferate. Acest lucru se datoreaza preponderent…

- Peste 3.600 de persoane susțin, sambata, proba scrisa a concursului pentru ocuparea celor 770 de posturi de polițiști și personal contractual din Poliția Romana. Concursul a demarat inca din ianuarie, fiind inscriși peste 6.000 de candidați. Mulți dintre ei nu ...

- Investitia va fi realizata la Galati, in cartierul Mazepa 1, iar municipalitatea a anuntat ca lucrarile vor incepe in scurt timp, dupa ce licitatia a fost deja finalizata, iar contractul pentru proiectare si construire este in curs de a fi semnat. Conform contractului, investitia va fi data in folosinta…

- Potrivit paginademedia.ro la nivelul intregii țari, 1,63 milioane de romani s-au uitat, in total, pe cele patru posturi TV la interviul lui Sebastian Ghița, in timp ce la emisiunea difuzata de Kanal D s-au uitat 1,8 milioane de romani, cu aproape 200.000 mai mulți decat "simultanul" lui Ghița. Articolul…

- Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, a anuntat, luni, ca Ministerul Afacerilor Interne a alocat in luna februarie, 2 milioane de lei pentru reabilitarea sediilor sectiilor de politie din Bucuresti si suma de 7 milioane de lei pentru 250 posturi de politie din mediul rural.

- Calin Mitica, afaceristul care controleaza SC Transferoviar Grup SA a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție din Cluj, pentru infracțiunile de dare de mita și spalare de bani. Dosarul DNA implica și alte nume cunoscute, acuzate de infracțiuni similare. Potrivit DNA, suma data pentru mituirea…

- Ministrul Transporturilor și ministrul Afacerilor Externe din Ungaria au purtat discuții despre proiectele de infrastructura. Pe ordinea de zi s-a aflat și tema unei linii ferate de mare viteza care sa lege capitalele celor doua țari. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, s-a intalnit la Summitul…

- Social democratii au decis ieri, in sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca fiecare regiune sa fie reprezentata de catre doi vicepresedinti social democrati o femeie si un barbat. Obiectivul principal al Congresului din 10 martie de la Sala Palatului este adoptarea unui document programatic care…

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Trupul neinsufletit al actritei Sridevi Kapoor, star la Bollywood, a fost trimis catre India, dupa ce a fost predat de autoritatile din Dubai celor din tara de origine a artistei, scrie Reuters. Anuntul a fost facut marti pentru Reuters de un oficial al ambasadei Indiei in Emiratele Arabe Unite.…

- Politistii prahoveni au deschis, miercuri, un dosar penal "in rem" pentru infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate dupa prabusirea unei pasarele metalice care sustinea conductele de termoficare in zona statiei CFR Ploiesti Vest, incident soldat cu blocarea circulatiei feroviare.…

- Comparativ cu Republica Moldova, Finlanda si tarile din imediata vecinatate se confrunta in fiecare an cu o iarna adevarata. In timpul anotimpului rece, zapada exista practic pe orice suprafata de pamant.

- Ministerul Justiției a examinat trei dosare depuse pentru funcția de membru in Colegiul disciplinar al judecatorilor, din partea societații civile. Doi candidați au fost admiși la interviu. Concursul de selectare a 2 candidați din partea societații civile a fost anunțat pe 11 ianuarie curent. Au candidat…

- Politistii au dat aproape 10.500 de amenzi in valoare de aproximativ 3,2 milioane de lei, in ultimele 24 de ore, cand au fost constatate peste 700 de infractiuni si au fost retinute 661 de permise de conducere.Citeste si: Momente GRELE pentru vicepremierul Paul Stanescu: Inalta Curte DECIDE…

- Joi, 8 februarie, se va vota bugetul local al Mioveniului pentru anul 2018. Sedinta publica va incepe la orele 17:30, in Sala de Consiliu a Primarie. In plus, alesii locali vor analiza si propunerile de bugete ale institutiilor din subordine. Pentru anul 2018 orașul Mioveni iși propune un buget in valoare…

- Intesa Sanpaolo Bank, parte a Intesa Sanpaolo Group, a inregistrat, in 2017, un venit operațional de 154 milioane lei și profit net de 43 milioane lei, de trei ori mai mare fața de 2016. Imprumuturile acordate clienților Corporate și IMM au crescut cu aproximativ 25%, de la 1,37 miliarde lei in 2016,…

- Stocul modern de birouri existent in Bucuresti a atins, in 2017, pragul de 2,76 milioane de metri patrati, iar 90% din suprafata finalizata anul trecut este deja inchiriata, arata o analiza...

- Simona Halep poate pierde un contract de sponsorizare de 2 milioane de dolari cu o firma de cosmetice din Statele Unite, cauza fiind politica avuta de echipa manageriala a numarului 2 WTA. Una dintre cele mai cunoscute firme de cosmetice din Statele Unite ale Americii i-a pus Simonei Halep pe masa un…

- Compania de stat Romgaz a platit angajaților bilete de avion și de tratament in stațiuni din strainatate in valoare de peste 350.000 de lei și a platit contribuții sociale pentru angajații unei firme contractoare, respectiv Foraj Sonde, deținuta de catre frații Emil și Marius Cristescu. Informațiile…

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), in procesul castigat de statul roman in urma rezilierii de catre companie a trei acorduri petroliere de concesiune, se ridica la aproximativ 97,2 milioane de dolari, spune casa de avocatura…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Preotul din Tecuci cercetat in dosarul privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, in care prejudiciul este de aproximativ 1,4 milioane de lei, nu va mai sluji in biserica, a anuntat, sambata, Arhiepiscopia Dunarii de Jos. Preotul vizat in acest dosar, Vasile Jalba, slujea la parohia „Sfintii…

- Grupul Digi, listat pe Bursa de la Bucuresti, a anuntat vineri seara ca a imprumutat 163 de milioane de euro de la un sindicat maghiar, facilitate care inlocuieste un imprumut luat in 2017. Bancile Citibank si ING au intermediat aceasta tranzactie. Noua facilitate are o maturitate…

- Au vrut sa faca afaceri fara a plati impozite la stat. Membrii unui grupul criminal, prin intermediul a trei companii autohtone, precum si sapte persoane fizice interpuse, au creat in 2017 o schema de lichefiere a banilor in suma de 65 de mililoane de lei, proveniti din vanzari necontabilizate precum…

- Compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil & Gas a anuntat ca a semnat un acord de credit in valoare de 180 milioane de dolari cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB), EximBank Romania si Intesa…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj inregistreaza in continuare un deficit de cadre medicale de specialitate. Institutia organizeaza din nou, in aceasta perioada, un concurs pentru ocuparea a noua posturi de medic generalist si de medic ...

- Peste 90 de persoane s-au inscris pentru cele cinci posturi scoase la concurs in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Salaj. Potrivit informatiilor furnizate de catre oficialii institutiei, 54 de candidati s-au inscris pentru cele doua posturi de agenti, alti 30 isi incearca norocul pentru cele…

- Peste 6.000 de persoane candideaza pentru cele 770 de posturi de ofiteri, agenti si personal contractual scoase la concurs de Politia Romana prin incadrare din sursa externa si reincadrare, concurenta fiind de opt candidati pe loc.

- Peste 6.000 de persoane s-au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofițeri, agenți și personal contractual scoase la concurs din sursa externa și prin reincadrare in Poliția Romana. Urmeaza ca aceștia sa susțina probele de concurs specifice fiecarei specializari. Pana vineri,…

- Dupa cele aproape doua saptamani in care au trecut prin vizite medicale, probe sportive și probe de verificare a cunoștințelor, peste 600 de candidați de la Scoala de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca au aflat rezultatele. In sesiunea ianuarie 2018, concurența a fost de trei candidați pe un…

- Digi 24 a dat lovitura in 2017. A reusit sa castige din publicitate aproape aceeasi suma ca si Romania TV, desi audientele sunt mult diferite. Cei de la Antena 3 sunt campioni in privinta banilor incasati din publicitate, circa 7-8 milioane de euro, conform paginademedia.ro.Citeste si: S-a…

- Numar record de candidati inscrisi si admisi (peste 50!) la concursul din data de 16 ianuarie 2018 pentru cele patru posturi de asistenti medicali in anumite sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea! Avand in vedere numarul mare de candidati inscrisi pentru ocuparea celor patru posturi vacante…

- In vara lui1944, in Partidul Comunist din Romania erau pana intr-o mie de oameni, fapt care mai tarziu avea sa-l determine pe poetul avangardist Stefan Roll sa afirme cu umor, dar si cu amaraciunea generata de spiritul omniprezent al oportunismului de pe la noi: „putini am fost, multi am ramas!”

- Zi importanta pentru magistrati. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) isi alege, vineri, conducerea pentru 2018 si va face bilantul activitatii pe anul trecut. La sedinta sunt asteptati presedintele Klaus Iohannis si ministrul Justitiei Tudorel Toader.

- Nu are cum sa nu te apuce... nostalgia cand descoperi ca in vremuri imemoriale, cu inzestrari rudimentare, romanii au avut puterea sa construiasca atat de multe, iar in zilele noastre prapadul se alege de tot ce ne a fost lasat bun mostenire. Intr un capitol anterior, relatam despre industria dobrogeana,…

- Jaf la expozitia de bijuterii indiene din Veneția. Prejudiciul ar putea ajunge la milioane de euro. Potrivit presei, hoții au furat o pereche de cercei și o broșa. In ajutorul polițiștilor din Veneția au venit experții din Roma.

- Perioada 3-10 ianuarie 2018 marcheaza intervalul de timp in care se pot depune cererile pentru demararea procedurilor de ocupare a șase de posturi vacante de ofițer și subofițer in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj, prin incadrare directa din sursa externa.…