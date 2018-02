Stiri pe aceeasi tema

- Cafeneaua „In de Verzekering tegen de Grote Dorst” din Eizeringen (Lennik, Brabantul Flamand), a fost desemnata de site-ul specializat RateBeer ca fiind cel mai bun local din lume unde se degusta bere.

- 'In cazul Spaniei, Comisia Europeana nu are nicio critica privind statul de drept, sistemul ei democratic si respectarea drepturilor omului', a indicat Timmermans, potrivit agentiei EFE, in interventia sa la sesiunea plenara a Comitetului Regiunilor (CdR). Aceasta reactie a venit ca raspuns…

- Comisia Europeana a lansat, in anul 2008, inițiativa “Covenant of Mayors” (“Conventia Primarilor”), pentru recunoașterea si sprijinirea eforturilor depuse de autoritatile locale in implementarea politicilor privind energia durabila, initiativa care a reușit mobilizarea unui mare numar de autoritati…

- Momente de groaza pentru clienții unui mall din Ploiești, astazi, dupa ce un incendiu puternic a izbucnit in cafeneaua Starbucks. Oamenii aflați la cumparaturi in mall-ul Ploiești Shopping City...

- Jucatoarea franceza de tenis Alize Cornet face obiectul unei proceduri disciplinare pentru incalcarea regulamentului antidoping, dupa ce a lipsit de la trei controale inopinate, a anuntat Federatia franceza de tenis (FFT). In varsta de 27 ani, Alize Cornet ocupa locul 42 in clasamentul…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Carles Puigdemont a ajuns în Danemarca, astazi, ignorând amenințarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Carles Puigdemont a parasit aeroportul de la Copenhaga în…

- Politista fusese diagnosticata cu cancer limfatic, iar boala i-a afectat vederea si sistemul locomotor. Alina a murit pe patul unui spital din Belgia, acolo unde a vorbit ultima data cu parintii ei. Tanara fusese deconectata de la aparate si era constienta. Din pacate, starea ei s-a agravat…

- Intemperiile generate de Furtuna Friederike, care a degajat rafale de vant de peste 200 de kilometri pe ora, au cauzat cel putin zece decese in Belgia, Olanda, Germania si Italia, si au fortat autoritatile sa suspende traficul feroviar si aerian in unele zone din aceste tari, informeaza agentia Dpa.

- Comisia politica externa și integrare europeana a examinat și avizat, in sedința de astazi, candidaturile pentru funcțiile de Ambasadori ai Republicii Moldova in Regatul Țarilor de Jos, Regatul Belgiei, Republica Lituania și Republica Populara Chineza.

- Daca in trecut asistam la fenomenul migrației populației de la sat la oraș, se pare acum asistam la un fenomen invers, cei care, dupa 1990, au ajuns la varsta pensionarii, se intorc la țarina strabuna, in timp ce tinerii iau calea strainatații. Puțini se intorc, insa printre cei mai curajoși,…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru...

- Parlamentul turc si-a exprimat ingrijorarea fata de tratamentul aplicat musulmanilor in Europa, exprimandu-si dorinta sa efectueze o ancheta asupra islamofobiei in patru tari membre ale Uniunii Europene, intre care si Belgia, informeaza luni ziarele flamande Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen si…

- Belgia a implementat inca din prima zi a acestui an restricții dure de circulație pentru automobilele poluante. Astfel, mașinile dotate cu motoare diesel non - Euro și Euro 1 nu mai au dreptul sa circule pe teritoriul a 19 comune din zona regiunii Bruxelles, scrie Profit.ro, citat de b1.

- Belgia, cu David Goffin si Elise Mertens in echipa, a dominat cu 3-0 Australia (Daria Gavrilova, Thanasi Kokkinakis), miercuri, la Perth, in grupa A a Cupei Hopman, competitie de tenis pe echipe mixte. Aceasta este prima victorie obtinuta de belgieni in editia 2018 a Cupei Hopman.…

- In motivația sa, Szabo Odon precizeaza ca in 16 din cele 28 de țari membre ale UE, Vinerea Mare este zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea…

- Nu mai este nicio noutate ca masinile electrice reprezinta viitorul industriei auto, dar rapiditatea cu care lucrurile evolueaza in Norvegia este de-a dreptul admirabila. Aproape o treime dintre masinile noi vandute in Norvegia in acest an sunt electrice, iar specialistii se asteapta ca procentul…

- Fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont i-a solicitat sambata guvernului spaniol sa ii permita sa revina in Spania astfel incat el sa poata fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii Catalonia, din 23 ianuarie, transmite Reuters. Puigdemont, care a condus…

- Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat marți, 19 decembrie, majoritatea europenilor considera ca starea economiei este buna. Sprijinul pentru moneda euro este cel mai ridicat din 2004 in zona euro, iar optimismul cu privire la viitorul UE intrece pesimismul. Majoritatea europenilor sunt de…

- Presedintele Klaus Iohannis și soția sa, i-au primit, sambata, la Palatul Cotroceni, pe Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, dar și pe Marele Duce de Luxemburg si pe Regele Carl al XVI-lea Gustaf si Regina Silvia ai Suediei. Prințul Charles nu a participat la intalnirea cu șeful statului,…

- Casa Regala a Romaniei prezinta lista participantilor la funeraliile Regelui Mihai, precizand ca vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia,...

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in Spania…

- Royal Antwerp, formația antrenata de Ladislau Boloni, s-a impus sambata seara in fața echipei lui Mircea Rednic, Mouscron, scor 1-0, intr-un meci din etapa 18-a din campionatul Belgiei. Unicul gol al partidei a venit in minutul 71, cand Haroun a marcat pentru Antwerp. Dorin Rotariu a fost titular pentru…

- Memorialul Sighet primeste Marca Patrimoniului European (European Heritage Label), veste exceptionala pentru Romania, Maramures, dar mai ales pentru cei care de-a lungul vremii s-au implicat in deschiderea si sustinerea activitatii singurei institutii de acest fel din tara. Reprezentantii Ministerului…

- Intrebat daca iși planifica sa calatoreasca in Europa, Puigdemont a declarat ca nu știe daca acest lucru va fi posibil. "Pentru moment vom ramane aici (in Belgia)", a spus el in franceza la o conferința de presa la Bruxelles. "Cand am venit aici, dorința noastra era sa ne intoarcem acasa cat mai…

- Karolina Pliskova este regina așilor in 2017. Simona Halep n-are loc in Top 10. Sportiva noastra, numarul 1 mondial, și-a imbunatațit insa serviciul de cand lucreaza cu Andrei Pavel. Karolina Pliskova (Cehia) este jucatoarea cu cei mai mulți ași reușiți in 2017 in circuitul profesionist feminin de tenis,…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, incepe luni un turneu european de cinci zile, care va include Bruxellesul (Belgia), Viena (Austria) și Parisul (Franța), pe fondul zvonurilor legate de o posibila demitere a sa de catre președintele Donald Trump, informeaza EFE. Aceasta ar fi a șaptea…

- Naționala Romaniei va intra, de la inceputul anului viitor, in focul partidelor retur din Rugby Europe Championship (REC), decisive pentru accederea la Cupa Mondiala din Japonia din 2019. Conform calendarului prezentat de Rugby Europe, Româna va juca împotriva Germaniei, la București,…

- Poliția Romana și Jandarmeria Franceza, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, au destructurat o grupare infracționala de criminalitate itineranta care ar fi cauzat un prejudiciu de 1.000.000 de euro, prin furturi de produse fitosanitare din depozite de pe teritoriul Franței.…

- Noua cetațeni romani, cu varste cuprinse intre 26 și 59 de ani, suspectați de apartenența la o rețea care a furat mai multe tone de produse fitosanitare in zece localitați franceze pentru a le revinde in Romania, au fost arestați marți in Romania, Belgia și Germania, au

- Barbatul gasit carbonizat in masina are 54 de ani si este din Belgia, potrivit alba24.ro. Mașina in care se afla, un Opel Corsa, a luat foc in curtea casei parohiale a Bisericii Reformate din Ighiu. Persoana dededata se afla intinsa pe bancheta din spate. Din aceasta cauza pompierii au observat-o…

- Cupa Davis, finala. Franța și Belgia iși disputa ”Salatiera de Argint”. Este 1-1 dupa prima zi. CUPA DAVIS FRANȚA – BELGIA 2-1 Sambata Richard Gasquet / Pierre-Hugues Herbert – Ruben Bemelmans / Joris de Loore 6-1, 3-6, 2-1 / LIVE Pe taram francez, liderii echipelor, Goffin și Tsonga, au invins in trei…

- Suporterii lui Bayern Munchen au aruncat cu bancnote false pe teren, miercuri seara, la partida disputata in deplasare cu Anderlecht. Aceștia și-au manifestat astfel nemulțumirea fața de pretul ridicat al biletelor, informeaza presa din Belgia. Fanii germani considera ca pretul cuprins intre 70 si 100…

- O noua sarbatoare pentru compania suedeza Volvo Cars. Incepand de astazi, pe linia de productie a uzinei din Ghent, Belgia, incep sa fie asamblate primele exemplare ale noului crossover compact XC40!

- Explozie intr-o oțelarie din Belgia. Cel puțin o persoana și-a pierdut viața, iar alte doua au fost ranite grav in urma unei deflagrații care a avut loc intr-un complex siderurgic al gigantului ArcelorMittal din orasul Gent. Circumstanțele in care a avut loc explozia sunt inca neclare. Potrivit publicației…

- Un tanar in varsta de 28 de ani, din Siret, este dat in urmarire, in baza unei semnalari a autoritatilor belgiene, care au emis pe numele sau un mandat european de arestare in care il acuza de tentativa de jaf.Marius George Ghita este acuzat ca in luna aprilie a acestui an a incercat sa sparga un ...

- CHIȘINAU, 16 nov — Sputnik. Într-un recent interviu, președintele Vladimir Putin s-a referit la acuzațiile americane cu privire la încalcarea de catre Rusia a Tratatului forțelor nucleare intermediare (INF). "O alta problema o constituie rachetele cu raza mica și medie…

- Ladislau Boloni, antrenorul gruparii belgine Royal Antwerp, risca sa fie amendat cu 500 de euro pentru reacție pe care a avut-o la adresa arbitrilor dupa ultimul meci din campionat, 0-0 cu Standard Liege. Atunci, tehnicianul roman de 64 de ani a fost trimis in tribuna dupa ce a degajat nervos o minge…

- Federatia Romana de Fotbal a oferit noi detalii despre procesul de reconstructie a patru stadioane din Bucuresti - Steaua, Dinamo, Rapid si Arcul de Triumf, scrie ziare.com Potrivit consilierului federal Andrei Vochin, prima arena ce va fi finalizata este cea de rugby de langa Manastirea…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy merge in Catalonia prima data dupa izbucnirea crizei și la doar cateva ore dupa un protestul uriaș care a avut loc, sambata seala in Barcelona, scrie BBC News. Rajoy, va vizita Catalonia pentru prima data de cand a impus controlul direct asupra regiunii din nord-estul…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Alexandra Cadanțu și Monica Niculescu s-a retras, vineri, inaintea meciului din semifinalele probei de dublu la turneul WTA de la Limoges (Franța), dotat cu premii totale de 115.000 dolari, astfel ca Valeria Savinih (Rusia) și Maryna Zanevska (Belgia)…

- Sunt unele persoane care nu prea au liniste dupa ce Simona Halep a reusit sa ajunga lider in ierarhia mondiala. Unul dintre cei mai aprigi critici ai liderului WTA este Radu Banciu. Acesta a lansat de data aceasta critici catre fanii Simonei Halep, iar motivul este unul cel putin ciudat. „Simona…

- "Naționalismele sunt o otrava care impiedica Europa sa conlucreze", a spus Juncker intr-un discurs susținut la Universitatea din Salamanca, unde i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa."Nu putem sta cu brațele incrucișate, a venit timpul sa facem ce trebuie facut. Spun 'nu' oricarei…

- Capitala țarii noastre concureaza la titlul de gazda pentru sediul Agentiei Europene a Medicamentului (AEM), dupa iesirea Marii Britanii din UE. Totuși, orasele Bratislava si Milano sunt favoritele acestei competiții, au precizat joi mai multi oficiali europeni citati…

- Tribunalul Constitutional spaniol a anulat miercuri declaratia unilaterala de independenta adoptata pe 27 octombrie de parlamentul regional catalan si a decis de asemenea formularea unui denunt pentru nesupunere civica împotriva lui Carme Forcadell, fosta presedinta a acelui legislativ - între…

- In timp ce catalanii care doresc separarea de Spania se pregatesc de noi proteste, iar partidele politice de alegerile regionale anticipate, disensiunile se adances intre politicienii belgieni in problema catalana.

- Cel mai scump jucator vandut vreodata de o echipa de club din Romania, 9.8 milioane de euro, nu reușește sa se impuna la Anderlecht! Nicușor Stanciu nu mai suporta situația delicata prin care trece la echipa de club și e decis sa plece din Belgia. Jucatorul a luat legatura cu agentul sau, Anamaria Prodan,…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont si cei patru fosti ministri ai cabinetului sau, aflati in Belgia, au fost eliberati condiționat. Decizia a fost luata de un judecator de instructie din Bruxelles, dupa ce politicienii au fost audiati mai bine de 10 ore.

- Procuratura din Bruxelles a confirmat duminica, intr-o conferința de presa, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont și cei patru foști miniștri care l-au insoțit in Belgia și care sunt vizați de un mandat de arestare european s-au predat poliției, informeaza ...

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont, urmarit de justiția din Spania, care intenționeaza sa obțina extradarea acestuia din Belgia, va fi cap de lista la partidul sau, la alegerile regionale anticipate care ar urma sa aiba loc in Catalonia la 21 decembrie, a anunțat formațiunea sa, Partidul…