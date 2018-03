Stiri pe aceeasi tema

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi (CJAS) incepe sa incheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din judet pentru anul 2018. Potrivit unui comunicat al CJAS, de pe 1 aprilie intra in vigoare si vor fi aplicate mai multe decizii care vizeaza acordarea serviciilor medicale in 2018. Astfel,…

- Pompierii militari intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu declansat la o garsoniera situata la primul etaj al unui bloc cu cinci nivele de pe strada Brazilor, din cartierul brasovean Noua.Citeste si: LOVITURA pentru Carmen Dan: Ministrul declanseaza RAZBOIUL, dupa refuzul TRANSANT…

- Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura…

- Pantofii spun totul despre noi: ce stil de viata avem, ce venituri avem si cat de mult ne pricepem la moda. De-a lungul istoriei, diferite tipuri de pantofi erau asociate cu anumite tipuri sociale si chiar ocupatii.

- Mercur este planeta gandurilor, al detaliilor, al comunicarii si al calatoriilor pe distante scurte si el influenteaza ce se intampla in mediul nostru invecinat. Cand este retrograd, aceste lucruri peste care conduce Mercur se pot da peste cap, cauzand mai multa confuzie, comunicari gresite si ghinioane…

- Inaintea probelor din ultima editie „Exatlon“, prezentatorul Cosmin Cernat a facut un anunt neasteptat pentru cei din fata micilor ecrane: Anca Surdu este nevoita sa paraseasca competitia din cauza unor probleme medicale.

- Prima iubire: Este prima ta iubire, cand esti foarte tanar. Ai fluturi in stomac, esti ametit si pamantul iti plutește sub picioare. Ti se pare ca este acea iubire – adevarata, autentica, unica si una la fel nu va mai exista. Intr-o privința ai dreptate – o astfel de iubire nu va mai fi, pentru ca…

- Furnizorul de servicii medicale private MedLife a preluat pachetul majoritar de 80% din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente pe piata din Pitesti, Costesti si Curtea de Arges. “Asa cum ne-am obisnuit actionarii, ne continuam accelerat planul de extindere si…

- Consultații medicale gratuite pentrru copiii din comunitați sarace Foto: Arhiva/ Mario Balint. 600 de copii din comunitati rurale sarace din tara vor beneficia, anul acesta, de consultatii stomatologice gratuite acordate de medici voluntari într-un cabinet mobil. În perioada 26…

- Una dintre cele mai populare tunsori pentru barbati este astazi cea preferata de vedete precum Cristiano Ronaldo. Putina lume stie ca aceasta era folosita de catre membrii organizatiei naziste Hitlerjugend (Tineretul Hitlerist). Tunsoarea mai este numita astazi si „Hitler Youth Haircut” sau „Nazi Haircut”.…

- Teoriile moderne ne informeaza ca acesti copiii stelari (adica copiii indigo, copiii de cristal si copiii curcubeu) sunt copii care au fost trimisi in diverse zone din univers ca sa ajute Pamantul si oamenii sai. Ei au abilitati psihice, emotionale, spirituale si extrasenzoriale…

- O femeie din judetul Arges, care fusese injunghiata de concubinul sau a fost uitata de medicii de la ambulanta, la locul atacului, informeaza Antena3.ro. Echipajul sosit la fata locului l a luat pe agresor, care era extrem de agitat, dar pe victima au lasat o acolo, desi se afla in stare grava. Abia…

- Vineri 9 martie, ultimul patrar de luna intra in Sagetator. Aceasta faza a lunii puncteaza o criza in constiinta. Dupa ce a trecut luna plina din 2 martie, suntem in etapa in care trebuie sa ne dam seama ce functioneaza perntru noi si ce nu, ca sa ne pregatim pentru Luna noua din 17 martie, cand…

- Circa o suta de milioane de lei va aloca Executivul UTA Gagauz-Yeri in anul 2018 pentru realizarea programului regional de investitii capitale. Documentul a fost aprobat la sedinta din saptamina trecuta a administratiei autonomiei, iar primele care vor beneficia de sustinere vor fi Centrele de sanatate…

- Noile reguli, adoptate de Parlamentul European, sunt uniforme in intreaga UE, scrie Adevarul. Mai exact, este vorba despre consolidarea drepturilor consumatorului prin oferirea optiunilor de reparatii sau inlocuire, iar in cazul reparatiilor nesatisfacatoare, reducerea preturilor sau rambursarea.…

- Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat pe timpul sfarșitului de saptamana ce a trecut 114 misiuni de intervenție. Astfel, personalul ISU a raspuns la 12 solicitari in domeniul situațiilor de urgența, din care trei pentru stingerea incendiilor, doua misiuni pentru asistența persoane, o asanare…

- Biroul Permanent Național al PES activists Romania s-a reunit astazi la Valcea pentru a discuta despre agenda viitoare a organizației, acțiunile programate și demersurile prin care va sprijini activitatea europeana a Guvernului Romaniei și a Partidului Social Democrat.Citeste si: Judecatoarea…

- Mihaela Chitariu Contractul-cadru pentru anul in curs aduce o serie de noutați, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitelor B și C pentru toate categoriile de asigurați și pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronșic. De asemenea, finanțarea…

- Casa Naționala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a publicat Proiectul Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale.

- „Doamna Viorica Dancila a atacat la Antena 3 europarlamentarii care nu apara poziția PSD, ne-a acuzat ca dezinformam și a spus ca am face rau Romaniei. Draga doamna Dancila, Romanii care vor dreptate fac bine Romaniei. Romanii cinstiți, care merg zi de zi la serviciu și vor o țara bine guvernata, fac…

- ANM anunța ca in cea mai mare parte a țarii vremea va fi caracterizata de valori in jurul mediilor normale, exceptand regiunile sudice si sud-vestice, unde se vor inregistra temperaturi usor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta data din an.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut o joi cu presedintele Klaus Iohannis principalele teme abordate au fost legate de Centenar si Presedintia Romaniei in 2019 la Consiliul UE, adaugand ca, in context, si a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata…

- Bianca Dragușanu, declarații neașteptate dupa Ziua Indragostiților.Vedeta și Victor Slav au sarbatort dragostea, iar astazi, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, vedeta a facut o marturisire. Bianca Dragusanu a declarat in cadrul emisiunii de la Kanal D, ca toti oamenii care intra in…

- Mihai Traistariu a fost dat in judecata, dupa ce s-a inscris la Eurovision Romania 2018 cu o alta piesa decat cea care fusese compusa de o echipa special pentru cantareț. Avocații au luat deja masuri și au adunat probele necesare. „Pana in momentul lansarii pe YouTube a piesei pentru Eurovision 2018,…

- Cum a inregistrat Vlad Cosma discuțiile cu procurorii DNA. Fiul fostului președinte al Consiliului Județean Prahova i-a inregistrat pa anchetatori chiar in birourile acestora cu ajutorul unui dispozitiv care nu a fost detectat de aparatura de control de la intrarea in sediul DNA Ploiești, scrie adevarul.ro…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video . Iata titlurile saptamanii: FitSmoke este un dispozitiv inovativ care te-ar putea ajuta sa renunti la fumat Cu solutia ISOCELL Dual, Samsung vrea sa aduca sistemele dual camera pe smartphone-urile…

- In acest sfarsit se saptamana, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, in cooperare cu lucratori din cadrul I.P.J. Constanta, I.S.U. Constanta si Politia Locala vor actiona pentru asigurarea climatului de ordine la o serie de evenimente publice organizate in zona…

- O invatatoare din Romania si-a propus sa revolutioneze educatia apeland la o noua metoda de predare, invatata in timpul instruirii la Oxford. Claudia Chiru pune accentul pe invatarea experimentala si mai putin pe note, reusind sa aiba rezultate extraordinare. Intr-un interviu pentru „Adevarul“, invatatoarea…

- Amprenta pe care simțim ca ne-o lasam asupra lumii e unul dintre cele mai importante lucruri care ne fac sa ne simțim bine la un loc de munca. Mai mult, ne face sa ne simțim fericiți. O spun cercetatorii și studiile lor. Dar cum se explica asta și cui se aplica? Ei bine, veți fi surprinși. Nu conteaza…

- Surprins in noi imagini de prezentare, Galaxy S9 apare intr-o versiune de culoare numita Lilac Purple, ducand la cel putin patru variantele de culoare pregatite pentru lansarea oficiala din aceasta luna. Asteptat sa fie dezvaluit in data de 25 februarie, chiar in deschiderea expozitiei Mobile World…

- Puiu-Lucian Georgescu a fost numit secretar de stat in Ministerul Cercetarii si Inovarii, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, luni, in Monitorul Oficial.Puiu-Lucian Georgescu a fost ministru al Cercetarii si Inovarii in Guvernul Tudose. Tot printr-o decizie…

- Romania a fost, in ultimii trei ani, una din cele mai performante tari din Europa Centrala si de Est din sistemul companiei Coca-Cola, sustine intr-un interviu pentru „Adevarul” Nikos Koumettis, The Coca-Cola Company. El descrie si imaginea consumatorului roman, din perspectiva companiei: foarte modern…

- Serban Costa a venit in 2015 in Romania pentru o conferinta medicala. In cadrul unui interviu pentru Adevarul, seful Clinicii Universitare de Obstetrica-Ginecologie din Magdeburg a vorbit despre dragostea sa pentru Romania, despre faptul ca, desi nu considera ca are o datorie fata de Romania, fiind…

- Informare de ultima ora a meteorologilor! In intervalul 02 februarie, ora 22 – 03 februarie, ora 20, vom avea parte de intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ploaie.In cursul nopții de vineri spre sambata (2/3 februarie) și pe parcursul zilei…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Ionela Prodan se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata. Ionela Prodan este internata in spital de mai bine de o saptamana. Cu toate ca familia artistei de 70 de ani a explicat…

- Ministerul Educatiei a publicat pe site-ul subiecte.edu.ro modelele de subiecte pentru elevii de clasa a XII-a,care vor da Bac-ul in acest an. Modelele orientative de subiecte au fost concepute in concordanta cu programele in vigoare ale examenului, astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatea…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu "probleme penale", precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- "Pentru ca putem. Da, putem. PSD este tinta predilecta a personajelor toxice care, impreuna, unit, formeaza statatul paralel. Aceste persoane care folosesc autoritatea in care sunt numiti - ilegal si neconstitutional - bugetul, subalternii si informatiile pentru a face politica, pentru a stabili cine…

- Zvonurile spun ca LG nu va prezenta un nou smartphone high-end din gama G la MWC, planurile pentru aceasta serie fiind anulate momentan. In locul unui eventual LG G7 va fi prezentata o noua varianta a flagship-ului din prezent, LG V30, care va primi mici imbunatatiri care sa il aduca mai aproape de…

- Lidia Buble a povestit cum a aflat tatal sau ca s-a apucat de cantat. Acesta a fost atat de suparat pe ea, incat nu i-a vorbit o vreme. Cantareața Lidia Buble, care are o relație amoroasa cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion , și-a amintit de vremurile sale de inceput in muzica. Intr-un interviu…

- Chiar daca nu sunteți profesioniști, va puteți prepara și singuri o cafea extraordinara, pe care sa o consumați in tihna casei, alaturi de prieteni sau familie. Cafeaua preparata la filtru este cea mai la indemana metoda prin care iti poti incepe dimineata cu o bautura calda, care sa te trezeasca si…

- Dupa ce „Adevarul“ a dezvaluit cum o politista de la Sectia 22 a facut praf masina unui taximetrist in timpul unei actiuni de flagrant, Politia Capitalei a reactionat. Oficialii institutiei sustin ca in acest caz s-a deschis dosar penal cercetarile fiind efectuate de Brigada Rutiera.

- Cei peste 2000 de enoriasi din parohia „Sf. Ioan Botezatorul" din Craiova s-au trezit si anul acesta cu scrisori in cutia postala prin care au fost anuntati ca daca isi platesc taxa de 50 de lei, vor primi un acatist bonus. Reprezentantii Mitropoliei, inștiințați de situație, au precizat ca vor analiza…

- Florin Lovin, impresarul lui Denis Alibec, știe calea prin care atacantul de 27 ani și-ar putea reabilita situația ingrata in care se afla la FCSB: reconcilierea totala fața de Nicolae Dica și MM Stoica, personaje cu care s-a contrat dur in prima parte a sezonului. "Cred ca Denis nu a fost sustinut…

- In ce priveste furnizarea de ecrane cu tehnologie Active Matrix OLED (AMOLED), Samsung este sigura companie care detine fabrici suficient de avansate pentru a livra volumul de ecrane necesar producerii unui varf de gama cum este iPhone X. Chiar si asa, cerintele stricte de calitate impuse de Apple intind la…

- Eterna discutie intre telefoanele cu Android si iOS sau, mai specific, intre telefoanele Samsung si Apple va continua probabil cat timp vor exista cele doua categorii. Gusturile nu se discuta, se stie, dar o comparatie obiectiva intre cele doua poate fi facuta oricand. Odata cu aparitia noilor iPhone…