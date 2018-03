Cafeaua de smbătă dimineața. Cele mai interesante subiecte din presa noastră și din cea străină a ultimelor 7 zile Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura in fiecare sambata la cafeaua de dimineața. Veți putea urmari in rindurile de mai jos cele mai consistente noutați aparute in ultimele 7 zile in diferite domenii in Romania și in lume. Lectura placuta! Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray, sustine ca a fost abordat de Cambridge Analytica, inaintea alegerilor parlamentare din Romania, din 2016, pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat, scrie abcnews.Conform sursei citate, Rupert Wolfe Murray a declarat, miercuri, pentru AP, ca…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca in media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzand o goana dupa senzational. Redam mesajul integral „Acesta este un apel catre toti jurnalistii din…

- Stabilita la New York de 26 de ani si plecata din Romania de mai bine de o jumatate de secol, Sanda Weigl i-a cucerit pe americani cu cantecele romanesti, vocea sa inconfundabila si repertoriul inedit. Mari vedete, precum Sean Penn si Debbie Harry, de la trupa Blondie, o apreciaza. Sanda Weigl, nepoata…

- Avalansa pe Transfagarasan, pe 17 martie. Sambata dimineața, o avalanșa mare a blocat o porțiune de drum din Transfagarașan cuprins intre Cabana Capra și Conacul Ursului. Din fericire, nu au fost persoane surprinse de zapada. De altfel, salvamontiștii argeșeni atrag atenția asupra faptului ca in zona…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Recent, pe contul personal de socializare, Delia a urcat o pictura in care apare tunsa la chelie. Imaginea…

- Sediul DNA Ploiesti a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Inspectorii IJ se afla la sediul DNA Ploiesti inca de vineri dimineata, de la ora 7, unde verifica mai multe documente, potrivit Romania...

- Ediția cu numarul 58 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cu trei tinere care au ales sa revina in Romania,…

- Documentarul video "Marea Unire - Romania, la 100 de ani", realizat de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, a fost prezentat, in premiera in Republica Moldova, la Centrul Cultural Odeon din Chisinau. Evenimentul, care a avut loc miercuri, a fost organizat de AGERPRES impreuna cu Ambasada…

- Samsung a lansat, pe 25 februarie, mult asteptatele smartphone-uri Galaxy S9 si Galaxy S9+. Acestea ofera hardware foarte puternic, sunt capabile sa filmeze in regim Super Slow-mo la 960 fps, dispun de nnoua functie AR Emoji (care le utilizatorilor sa creeze un emoji care arata, suna si actioneaza ca…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului anti-corupție.Jurnaliștii americani scriu ca ”Ministrul Justiției din…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Bartolomeu Constantin Savoiu , Mare Maestru al MLNUR (n. 1945); Constantin Lacatusu , geolog, alpinist, primul roman care a escaladat Everestul (n. 1961); Ioan Rus , politician PSD, f. ministru (n .1955); Ludovic Abitei , f. deputat PRM de Suceava (n. 1952);…

- Conferinta de presa de miercuri seara a procurorului sef al DNA, d-na Laura Codruta Kovesi, mi s-a parut cum nu se poate mai relevanta nu doar pentru determinarea domniei-sale de a-si duce pana la capat mandatul, ci si pentru starea actuala a presei din Romania.

- Din completul de judecata si rastignire intrunit la Romania TV dupa conferinta de presa a procurorului-sef al DNA fac parte, printre altii, Laura Vicol (telefonic) si Dumitru Dragomir (in carne, oase si zambet smecher). Interesante optiuni ale moderatorului Victor Ciutacu. Interesante si elocvente.

- Expozitia de fotografie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Romania: "Evolutie - 100 ani", parte din seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri, a fost inaugurata marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, ocazie cu care presedintele Adunarii Generale a ONU,…

- România, economia europeana cu cel mai puternic ritm de crestere gratie unui consum viguros, neglijeaza investitiile si se pregateste pentru consecinte dificile, avertizeaza analistii, informeaza AFP.

- In numarul 2/2017 al revistei italiene de cultura teatrala Hystrio, a aparut un dosar referitor la Noua scena romaneasca/La nouva scena romena. In articolele inserate in acest dosar, numele Teatrului "Luceafarul" apare de mai multe ori. Prin numarul de spectatori din 2016 (peste 60.000!), s-a clasat…

- In urma informatiilor aparute in presa, Mihai Novacescu, fost ofiter SPP, precizeaza ca nu a fost bodyguardul lui Nicu Gheara și ca nu are legaturi cu lumea interlopa."Am vazut cu surprindere o explozie mediatica in presa de ieri in care numele meu este menționat in context negativ, nefavorabil…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Prima conferinta regionala de HR sub umbrela HR WORLD – The Future of Talent – a avut loc la Cluj Napoca eJobs și Benefit Seven (7card) au organizat in parteneriat cea de-a 2-a ediție a conferinței HR WORLD. Evenimentul a avut loc in prima sa ediție regionala, miercuri, 7 februarie la Grand Hotel Italia,…

- Pentru generatia Z2, Motorola a ales sa ofere un singur model de top, care sa imbine design-ul subtire al primului Moto Z, cu rezistenta la socuri a lui Z Force. Rezultatul a fost Moto Z2 Force, care a reusit sa impace si capra si varza, insa cu o limitare destul de mare: ecranul este protejat de o…

- Fostul lider mondial a raspuns "prezent" convocarii si initial a transmis ca va lua o decizie abia miercuri, cu trei zile înaintea meciului cu Canada, dar, în urma discutiilor pe care le-a avut cu medicii si cu oamenii din anturajul sau, Halep a ajuns la concluzia ca asteptarea…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: Nokia 7 Plus ar putea debuta luna viitoare, cu chipset Snapdragon 660 Numarul de utilizatori de internet din lume a depasit pragul de 4 miliarde Samsung este…

- Romania TV a fost amendata cu 25.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru modul in care a tratat subiecte legate de Casa Regala inainte de decesul Regelui Mihai I. Dorina Rusu a declarat ca aceasta televiziune a difuzat „monstruozitati” si ca este prima data cand intalneste…

- Vremea ramane calda cu temperaturi mult peste cele normale in februarie Foto: pixabay.com Vremea va continua sa se încalzeasca si vineri, 2 februarie, în România, temperaturile vor fi mult peste cele normale la începutul lunii februarie - cu maxime cuprinse…

- Scandal total in presa din Romania. Totul a venit dupa dezvaluirile jurnalistului Catalin Tolontan despre un jurnalist din TVR. Șeful Gazetei Sporturilor a devoalat faptul ca realizatorul TVR, Radu Andrei Tudor, a prezentat incognito buletinele de stiri ale postului Digi FM, dupa ce conducerea Televiziunii…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si „situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta impotriva…

- Un clip publicat pe canalul Name Explain de pe YouTube arata de ce se numeste Romania asa si nu Italia. Romania vine, potrivit naratorului, de la „romanus”, cuvantul latin pentru „roman - cetatean al Romei”. Dacia a fost provincie romana, asa ca nu surpinde faptul ca tara noastra a ajuns sa se numeasca…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, in judetele Vrancea si Galati, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Cultul lui Nicolae Ceausescu - ”il comemoram pe cel mai mare roman din toate timpurile” - ramane viu, la aproape 30 de ani dupa ce a fost executat, in Romania, unde nostalgicii s-au recules vineri la mormantul fostului dictator comunist, la 100 de ani de la nasterea acestuia, scrie AFP. ”Eu am venit…

- In contextul protestelor care au avut loc weekendul trecut in București și principalele orașe din țara, presa franceza și-a indreptat atenția spre țara noastra, iar Liberation a realizat un reportaj despre tinerii intelectuali romani care pleaca din țara din cauza politicienilor. Cu titlul ”Romania…

- Pe o vreme cainoasa, cu viscol și ninsoare, in București, peste 50.000 de oameni (unii au spus chiar 70.000) au ieșit in strada sambata seara. Mulți romani au venit din toate colțurile țarii pentru a cere democrație, stat de drept, Justiție, politicieni necorupți.

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press, preluata de mai multe publicatii din lume. Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti, informeaza news.ro. Estimarea AP este mult mai…

- Presa din Occident acorda spații ample manifestațiilor de astazi din Romania. Televiziunea Euronews a anunțat chiar ca va transmite tot evenimentul live. O țara dezincrimineaza coruptia”, scrie pe contul de Facebook The Guardian, care a publicat, vineri, un articol dedicat acestui eveniment. „Romania…

- Postul european de televiziune Euronews a relatat ca protestele incepute cu un in urma in Romania nu au avut prea multe rezultate in ceea ce privește schimbarea pe termen lung in țara din estul Europei. "Foarte multe dintre subiectele care i-au nemulțumit pe protestatari in ianuarie 2017, legate…

- Presa internationala scrie ca presedintele Klaus Iohannis a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila, subliniind ca Romania va avea pentru prima data o femeie in aceasta functie si ca Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an.

- El a discutat cu Roxana Neagu și Anca Murgoci despre problemele din CNA, dar și despre proteste, presa, teatru și nu numai. Stați cu noi pentru a urmari un interviu interesant care este difuzat marți la ora 11:00. Radu Herjeu și experiența avuta Radu Herjeu este un…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP. ‘Plec cu fruntea sus’, a declarat Mihai Tudose, 50 de ani, la finalul…

- Dan Ciotoi, care a fost operat de curand, a recunoscut ca are cancer. A trecut prin momente dificile dupa ce a fost diagnosticat cu o boala grava, iar acum, dupa ce a suferit o interventie chirurgicala la o clinica privata din Oradea, Dan Ciotoi a vorbit despre boala. „Ma simt foarte bine, operatia…

- Romania TV va transmite in direct declaratia ministrului Carmen Dan. Intrebata daca intentioneaza sa-si dea demisia din Guvern dupa declaratia premierului Mihai Tudose, care a acuzat-ocaminte, Carmen Dan a spus joi dimineata ca va lamuri "cat de curand" problema. "In ceea ce priveste…

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna. La Ploiesti, va ninge incepand de saptamana viitoare, astfel ca miercuri vor incepe sa cada primii…

- In noaptea de 31 decembrie, Dan Negru a sarbatorit alaturi de vedete majoratul Revelioanelor, iar show-ul excepțional, care a fost și lider detașat de audiența, a avut ecou in presa internationala. Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post,…

- Revelionul prezentant de Dan Negru a ajuns si in presa internationala. Nea Marin care a fost deghizat in Donald Trump a atras simpatia presei straine. "Donald Trump si dansurile irlandeze intr-un clip savuros la o televiziune din Romania", au titrat cei de la The Irish Post.

- „Fenomentul fake news mi se pare foarte, foarte periculos, din alt punct de vedere și cred ca se lucreaza foarte intens și imi scapa motivul. Mi-e teama ca nu este facut pentru a regulariza presa toata - și pe cea din online - și a o duce la un monitor comun, sa vada de adevarul adevarat, ci mi-e…

- Tanarul este angajat la Herdan Prometal din noiembrie anul trecut, fiind incadrat ca și lacatuș montator. Tanarul și-ar fi prins capul intr-o presa hidraulica, potrivit Gazeta de Dimineata. Informații din randul anchetatorilor arata ca la presa hidraulica respectiva ar fi existat o scurgere de ulei,…

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. Romania ar putea deveni prima tara care se va alatura presedintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Presa straina scrie ca Romania calca pe urmele Poloniei si Ungariei in aplicarea unor modificari la Legile Justitiei care nu tin cont de criticile venite din toate directiile. Intr-un articol publicat de Deutsche Welle, este remarcata lipsa de reactie a institutiilor europene la adresa Romaniei, in…