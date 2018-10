„Cafea” la robinet. Asa arata „apa potabila” azi dimineata la Satu Mare (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Eva a implinit, miercuri, un an. Un an de viața, un an de spital. Camera ei a fost plina de oameni și de cadouri, ba chiar și de parinții ei. Au abandonat-o la naștere, iar acum, pentru prima oara, au venit s-o viziteze. De o parte a ușilor, unii parinți plang. De cealalta parte, astazi a fost petrecere.…

- O absolventa a Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia a obținut cea mai mare medie de admitere la Academia Fortelor Aeriene ”Henri Coanda” din Brasov, din cei 159 de studenți care au inceput luni primul an de studiu. Maria Teodora Cardos din Satu-Mare – 9,97 a declarat ca a venit la…

- Avarie la reteaua de apa potabila in Sighetu Marmatiei joi, 13 septembrie. Pana la ora 14.00 locuitorii de pe str.Gheorghe Lazar nu vor avea din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție Vital sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai…

- In data 13 septembrie, cu ocazia aniversarii „Zilei Pompierilor din Romania”, Inspectoratul pentru Situatii de Ugenta “Somes” Satu Mare, in colaborare cu Primaria municipiului, organizeaza un eveniment inedit. Astfel, in intervalul orar: 10.00 – 20.00, toți cei care doresc sa viziteze Turnul Pompierilor…

- Semne ca ai nevoie urgent de o dieta de detoxifiere. Deși lumea medicala e imparțita cand vine vorba despre detox – nutriționiștii sunt pentru, medicii, mai puțin -, un lucru e clar și de necontestat: organismul acumuleaza toxine, daca nu suntem riguroși cu alimentația și modul de viața, iar acestea…

- Probleme la zi: Epidemia de gripa porcina africana se extinde Ferma de porci. Foto: Agerpres. Probleme la zi, ora 13.20, tema emisiunii de astazi "Epidemia de gripa porcina africana se extinde". Invitati - La telefon: Geronimo Banescu-presedinte…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut astazi, 28 august, audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti consilerul juridic, Hadrian Tomsa, consilierul prefectului, Mihai Stan si consilierul pe relatii cu publicul, Gazdac Florin. In aceasta saptamana s-au inscris in audienta…

- Subprefectul judetului Satu Mare, Altfatter Tamas, a sustinut astazi, 7 august, audiente cu cetatenii. Alaturi de subprefect au fost prezenti seful Serviciului Juridic, Cosmin Dorle si consilierul pe relatii cu publicul, Florin Gazdac. In aceasta saptamana s-a prezentat in audienta o singura persoana…