Peste cartierul de vest al Bacaului, chiar și peste o parte a comunei Margineni, de aproximativ șase luni se lasa o ademenitoare aroma de cafea proaspat prajita. Vine de la prima fabrica de cafea din Moldova și a treia ca marime din țara, lansata in luna martie in Bacau sub numele de „Mister Tosh Caffe“. Fabrica are sediul central in Onești și un punct de lucru in Bacau, a fost fondata de un grup de tineri intreprinzatori romani, iar produsul ei este „Cafe del Sol“. O cafea de calitate, spun cunoscatorii depinde atat de perfecțiunea prelucrarii fiecarui bob in parte cat și de modul in care aceasta…