Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi vor merge in cursul zilei de joi, 20 septembrie, la o scoala din comuna Voinesti, pentru a verifica o informatie conform careia un cadru didactic s-ar fi implicat in campania electorala prilejuita de referendumul de revizuire a Constitutiei.

- La inceputul lunii octombrie, vom avea Referendum pe tema modificarii Constituției, in legatura cu definirea clara a casatoriei. Mai exact, este pusa in discuție oportunitatea unei precizari conform careia soții sunt un barbat și o femeie, și nu doua persoane de același sex. Este utila sau nu, aceasta…

- “Intentionam sa avem o actiune de strangere de semnaturi pentru modificarea Constitutiei exact in zona in care ati spus dumneavostra (reforma justitiei -n.r.)”, a spus Liviu Dragnea, luni seara, intrebat daca nu ar trebui modificata Constitutia si in privinta sistemului judiciar, a reformei in justitie.…

- Ministrul Culturii, George Ivascu, a declarat, vineri, la Iasi, ca, intr-o tara democratica, actorii au dreptul sa stranga semnaturi pentru sustinerea unor initiative cetatenesti. "E o tara democrata. Sunt colegii mei, au dreptul. Nu cred ca sunt numai ei", a afirmat Ivascu. …

- Ministrul Culturii, George Ivascu, a declarat, vineri, la Iasi, ca, intr-o tara democratica, actorii au dreptul sa stranga semnaturi pentru sustinerea unor initiative cetatenesti. ‘E o tara democrata. Sunt colegii mei, au dreptul. Nu cred ca sunt numai ei‘, a afirmat Ivascu. Artisti consacrati ai scenei…

- Intaratarea, ca instrument politic, este o metoda folosita cand te simti sigur pe pozitia ta. De exemplu copiilor le place sa se joace cu un animal legat. Fiind siguri ca nu poate scapa, il inteapa pentru a-l infuria. Ceea ce face in aceste zile PSD se poate descrie prin acest termen mai putin academic.…

- In timp ce Parlamentul schimba Codurile penal si de procedura penala dupa faptele si asemanarea partidelor aflate la guvernare, USR deruleaza o campanie inedita: strangerea de semnaturi pentru modificarea Constitutiei, astfel incat cei care au fost condamnati penal sa nu mai poata ocupa functii publice…