- Cadrele didactice de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale din invatamantul primar vor putea fi salarizati in regim de plata cu ora pentru cursurile care depasesc numarul de ore prevazute in planurile de invatamant de la clasele cu predare in limba romana.

- Ministrul interimar al Educatiei, Rovana Plumb, a semnat un ordin privind incadrarea personalului in regim de plata cu ora, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Ministerul Educatiei. Astfel, invatatorii/institutorii/profesorii pentru invatamantul primar de la clasele cu predare…

- Ministrul interimar al Educației, doamna Rovana Plumb, a convocat, astazi, 18 octombrie 2018, o intalnire de lucru cu reprezentanți ai cadrelor didactice - invațatori și profesori. Au fost prezenti, de asemenea, membrii unor asociații profesionale, lideri de sindicat, precum și inspectori scolari.…

- Predarea limbii romane in invatamantul primar la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale se va face de catre cadrele didactice de la clasele respective, a aprobat joi, prin ordonanta de urgenta, Guvernul, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "A fost…

- Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanta de urgenta privind desfasurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor, revenindu-se la forma anterioara a reglementarii. Valentin Popa a demisionat din functia de ministrul Educatiei din cauza refuzului asumarii acestei OUG.

- Valentin Popa a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a demisionat din funcția de ministru al Educației deoarece nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a ordonanței privind desfașurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritaților.„Nu sunt de acord cu solicitarea…

- Invatatorii si profesorii din invatamantul primar de la clasele cu predare in limba maghiara ameninta cu proteste si solicita abrogarea art. I. pct.17 a OUG nr. 9/23.08.2018. Ordonanța prevede predarea Limbii si literaturii romane la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale de catre profesori…

- Noi categorii de personal didactic vor fi incluse la plata cu ora, anunta Ministerul Educatiei Nationale. Ministrul Valentin Popa a semnat ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control,…