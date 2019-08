Cadrele decid totul? /// PSRM nu va avea un candidat la alegerile parlamentare în circumscripția din Europa Partidul Socialiștilor va avea doar trei candidați la alegerile parlamentare noi care vor avea loc în circumscripții pe 20 octombrie, odata cu alegerile locale. Partidul a decis sa nu înainteze pe nimeni în circumscripția Nr. 50 Europa de Vest, fiind conștienți de faptul ca nu exista șanse sa câștige &"batalia&" în aceasta regiune.

&"Pe o circumscripție am luat decizia sa nu participam. Nu are rost sa risipim eforturile noastre&", a motivat Zinaida Greceanîi. În circumscripția din Nisporeni, unde anterior câștigase mandatul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

