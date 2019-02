Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorate de numarul in creștere de concedii medicale, unele companii au angajat oameni care sa verifice daca salariații sunt intr-adevar bolnavi și stau acasa. Mulți patroni se plâng că în fiecare lună au angajați care obțin zile libere de la medic. În anii…

- In urma unei decizii luate pe 21 ianuarie de Ministerul Sanatatii din Israel, israelienii care se inscriu din 2019 la studii universitare medicale in Romania, implicit si la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, risca sa nu poata sa sustina examenul necesar in tara lor pentru…

- Ieri, Klaus Iohannis a declarat, la Cotroceni, intrebat ce va face ca sa existe un acord intre Guvern si Presedintie pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, ca fara consens acest lucru nu este posibil si „lucram cu totii la acest proiect”. „Toata lumea e de acord ca locul Romaniei e in Schengen.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut marti, 15 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa comuna cu Presedintele Republicii Slovenia, Borut Pahor. Va prezentam in continuare transcrierea declaratiei comune de presa: Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis: Buna ziua!…

- Potrivit sursei citate, vizita in Romania a presedintelui sloven are loc in contextul celebrarii, anul trecut, a 25 de ani de relatii diplomatice intre cele doua tari, respectiv al preluarii de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul incepe la ora 11.15…

- Vizita in Romania are loc in contextul celebrarii, in 2017, a 25 de ani de relatii diplomatice intre cele doua tari, respectiv al preluarii de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Potrivit Administratiei prezidentiale, discutiile vor fi axate pe dezvoltarea si aprofundarea…

- Patru rasi din fondurile cinegetice administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva vor fi "exportati" in Slovenia, Croatia si Italia, pentru refacerea populatiei de ras din zona muntilor Dinari si sud-estul muntilor Alpi, in cadrul proiectului european LIFE Lynx, coordonat de Serviciul Forestier…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat un cetațean iranian care a incercat sa iasa ilegal din Romania, folosindu-se de o carte de identitate greceasca falsa. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota s-a prezentat pe sensul de iesire…