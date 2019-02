Stiri pe aceeasi tema

- 14 februarie 2019. Valentine`s Day. Luna Februarie, Luna Iubirii. Cuplurile se intrec in declarații de dragoste, cadouri surprize. Barbații sunt mai greu de suprins, de aceea le putem face cadouri in funcție de semnul zodiacal. Sa aflam ce spun specialiștii ca li se potrivește zodiilor masculine de…

- 14 februarie. Valentine`s Day. Ziua indragostiților este zi in care sarbatorim dragostea intr-un mod cat mai original. Ziua Indragostiților poate insemna flori, ciocolata, dar și un cadou in funcție de zodie poate scoate din anonimat orice barbat. Cadou de Valentine`s Day pentru ea daca e zodia Berbec…

- Ne motiveaza insa apropierea urmatoarelor motive de sarbatoare – mai exact, in luna februarie dragostea va fi in centrul atenției, așa cum ar trebui sa fie, de fapt, in fiecare zi. Atat 14 februarie (Valentine’s Day), cat și 24 februarie (Dragobetele) sunt ocazii invaluite in inimi roșii…

- Valentine’s Day este ziua surprizelor pentru persoana iubita. Fie ca vorbim despre un cadou reprezentativ, un film romantic, urmarit in doi, sau un mesaj in care sa iți exprimi dragostea fața de iubitul sau iubita ta. Ziua Indragostiților, numita, de asemenea, Ziua Sfantului Valentin, este sarbatorita…

- Incepe luna iubirii, in care indragostitii iși fac cadouri. Gorjenii care vor sa faca un dar dulce persoanei iubite de Valentine's Day (14 februarie) sau de Dragobete (24 februarie) au la dispozitie un nou magazin de unde sa a...

- Nu exista niciun moment potrivit sa ți se franga inima. Și totuși, aceste povești despre desparțiri de Valentine’s Day sunt cu atat mai triste, daca ne gandim la semnificația zilei in care s-au produs....

- O sursa apropiata a declarat pentru revista People ca faimoasa blondina s-a despartit de Chris in urma cu cateva saptamani. Conform sursei „relatia a evoluat mult prea repede, iar Paris a realizat ca nu era potrivita pentru ea.” Zylka si Hilton si-au oficializat relatia pe Instagram in februarie 2017,…