Cadouri de lux pe celebrul Rodeo Drive din Beverly Hills

- Tichetele cadou se regasesc si in 2018 in topul preferintelor companiilor pentru a oferi angajatilor cadouri de Sarbatori, intrucat sunt scutite de impozite si taxe atat pentru angajati, cat si pentru angajatori, potrivit companiei. Companiile pot obtine o economie de peste 50- in bugetele de cadouri…

- Ca in fiecare an, inainte de Craciun, iesenii sunt rugati sa doneze cadouri pentru cainii din adaposturi. Anul acesta, ei sunt asteptati pe data de 15 decembrie in parcarea Carrefour Felicia. Organizatorii isi propun ca la editia din 2018 sa adune 8 tone de hrana pentru catei si pisici, paturi, haine…

- Jucarii cu Harry Potter, vitrine cu decorații supra-dimensionate și cadouri pentru toate gusturile, dar și buzunarele. Marile magazine de la Londra au intrat in febra vanzarilor de Craciun, iar clienții nu par speriați de Brexit. Produsele britanice sunt la mare cautare.

- Ca in fiecare an, in luna decembrie, reprezentantii Consiliului Judetean continua traditia evenimentelor dedicate Zilei Nationale a Romaniei si sarbatorilor de iarna. Astfel, buzoienii vor avea, si de aceasta data, parte de spectacole de teatru, cadouri pentru copii, festivitate de premiere a olimpicilor,…

- Ben Buckley, 32 de ani, din Anglia, și-a luat inima in dinți și a cerut internauților ajutorul. Cerandu-și iertare daca „a ofensat pe cineva”, barbatul și-a spus povestea pe o pagina de donații și a primit un raspuns neașteptat din partea oamenilor. Tatal a cinci copii și-a facut o pagina de donații…

- Romanii vor cheltui mai mult in acest an pentru a oferi cadouri de Craciun celor dragi, numarul beneficiarilor fiind, in medie, 9 – 10 persoane, se arata intr-un studiu realizat de un site de comparare a preturilor.

- Ne apropiem cu pași repezi de perioada aceea a anului in care magazinele sunt pline de decorațiuni de iarna, iar orașul ne incanta cu o mulțime de beculețe colorate. Vorbim, desigur, despre Craciun, o ocazie in care ne bucuram alaturi de cei mici de darurile primite de la Moș.

- Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 10 noiembrie, duminica, 11 noiembrie si miercuri, 14 noiembrie, incepand cu ora 18:30 premiera spectacolului de balet "Spargatorul de nuci" de Piotr Ilici Ceaikovski, coregrafia lui Oleg Danovski, adaptarea regizorala si coregrafica poarta semnatura lui Oleg…