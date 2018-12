Cadouri de Crăciun: 6 idei pentru întreaga familie Cadouri de Craciun: Suporturi de farfurii Suporturile de farfurii sunt foarte utile intr-o casa. O masa aranjata cu suporturi din bambus de exemplu are un aspect deosebit, deci nu veti da gres daca pentru fiecare membru al familiei la care veti merge in vizita de Craciun veti cumpara un astfel de suport. In functie de model si de materialul din care este realizat, un suport de farfurii costa de la 4 la 30 de lei. Pentru bucatarie sunt la fel de utile si seturile cu manusi sau suporturi pentru oalele fierbinti. Cadourile de Craciun: Obiectele hand-made dehand-made Piata de hand-made a luat amploare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

