Cadouri barbati. 11 idei de cadouri originale pentru sotul tau Daca nu ai avut un buget prea generos in acest an sau daca un cadou costisitor nu reuseste sa exprime ce simti cu adevarat, daruieste-i sotului tau ceva de care va puteti bucura impreuna: cadoul timpului. Asa ne sfatuiesc specialistii de la ehow. Planfica-ti sa iti petreci mai mult timp de calitate cu el in decembrie, ca o pauza binemeritata in mijlocul zilelor stresante de sarbatori. 1. Luati pranzul impreuna



Planifica sa il inviti sa luati pranzul impreuna in mijlocul unei saptamani agitate. Du-l undeva unde se poate relaxa. Daca are o secretara, aranjeaza cu ea intalnirea,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Și în acest an, tolba Moșului de la Iulius Mall Cluj este generoasa în surprize pentru clienți. De pe 1 decembrie 2018, redeschidem „Fabrica de cadouri”, pentru a-i rasplati pe toți cei care vin la cumparaturi cu rolul de ajutor al simpaticului batrânel. Campania dedicata…

- Trei marinari ucraineni - dintre cei peste 20 luati prizonieri duminica de catre Paza de Coasta rusa in largul Crimeei - au fost plasati in detentie preventiva, pe o perioada de doua luni, sub acuzatia ca au trecut ilegal frontiera rusa, potrivit hotararii unui tribiunal din peninsula anexata de Rusia,…

- 2018. Anul Centenarului Marii Uniri. Anul in care intreaga suflare romaneasca sarbatorește implinirea unui secol de la cele trei momente istorice ale desavarșirii noastre naționale: Unirea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comunicat Anul Centenarului Marii Uniri. Anul in care intreaga suflare romaneasca sarbatorește implinirea unui secol de la cele trei momente istorice ale desavarșirii noastre naționale: Unirea Basarabiei, a Bucovinei și

- O inregistrare audio prezentata miercuri seara de Romania TV il prezinta pe Adrian Țuțuianu, unul dintre puciștii din PSD, povestindu-le colegilor din filiala Dambovița despre ședința CEX la care nemulțumiții i-au cerut demisia lui Liviu Dragnea. ”Noi aștia trei (Țuțuianu, Gabriela Firea și Paul Stanescu,…

- Uniunea Salvati Romania isi exprima ingrijorarea fata de modul in care se va desfasura referendumul din acest sfarsit de saptamana, de vreme ce deciziile Guvernului incurajeaza frauda electorala."OUG 86 2018 incurajeaza in mod evident frauda la referendum in conditiile in care prezenta se va calcula…

- Secretarul general al Organizatiei Statelor Americane (OSA), Luis Almagro, nu ar exclude o "interventie militara" in Venezuela pentru a rasturna guvernul presedintelui Nicolas Maduro, responsabil de grava criza economica si umanitara din aceasta tara, transmite sambata AFP preluat de agerpres.Dezvaluiri…