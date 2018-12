Stiri pe aceeasi tema

- Angajații de la CET Progresu, CET Sud și CET Grozavești au intrat in greva, miercuri, și refuza sa intre la munca. Ei protesteaza fața de salariile mici și amenința ca vor lasa bucureștenii fara apa calda chiar de Sarbatori. Cladiu Crețu, administratorul special al ELCEN, a declarat ca permanența va…

- Parlamentul European a aprobat marți o rezoluție prin care se cere admiterea fara intarziere a Romaniei și Bulgariei in zona Schengen, raportul fiind aprobat cu o larga majoritate de catre europarlamentari. "Țarile au indeplinit deja condițiile, Comisia a spus acest lucru, experții au spus acest lucru",…

- Primarul general lasa locul primarului Sectorului 6 , tot ca interimar Primarul Sectorului 6 din București, Gabriel Mutu, a fost votat, in ședința CExN al PSD presedinte interimar al organizației social-democrate din Capitala. Discuțiile din CExN vin dupa ce Gabriela Firea a demisionat, inaintea ședinței,…

- In ședința CEx s-a votat remanierea, iar propunerile premierului Viorica Dancila sunt urmatoarele: Lia Olguța Vasilescu- la Ministerul Transporturilor, in locul lui Lucian Șova. Marius Budai - la Ministerul Muncii, in locul Liei Olguței Vasilescu Gabriel Leș - la Ministerul Apararii, in locul lui Mihai…

- Manfred Weber a fost desemnat liderul listei Partidului Popular European (PPE) in scrutinul europarlamentar din 2019 si candidat pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, informeaza presa germana. Manfred Weber, in prezent lider al grupului politic PPE din Parlamentul European, a obtinut 79%…

- DA - 91,61% Președintele BEC tocmai a anunțat luni ca pana la aceasta ora (10) s-a inregistrat o prezența la vot de 21, 61%. 91,61% dintre romani au votat „DA”, iar 6,42% au votat „NU”. Tag-uri Nume: Referendum Tag-uri Institutii: BEC Administrație centrala Stire Stirile zilei

- In Capitala - 14,64% Datele centralizate la Biroul Electoral Central pana la ora 19 indica o prezența la vot de 18,87% - dica 3,4 milioane alegatori. Cele mai „ridicate” scoruri s-au inregistrat in județele Suceava, Dambovița și Bihor (in jur de 26%), in timp ce in Capitala procentul a fost de 14,64%.…

- Alba Iulia, 11 - 14 octombrie Intalnirea profesionala și omagiala a Colegiilor Directoare ale Camerelor Notarilor Publici din Romania sub titulatura de „Profesia de notar in an centenar” va avea loc in perioada 11-14 octombrie 2018 la Alba Iulia, in cetatea din inima capitalei Marii Uniri, in organizarea…