- Dupa ce au mers impreuna cu toți membrii Familiei Regale Britanice la biserica in ziua de Craciun, iata ca acum, la doua saptamani de la eveniment, Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au participat la cel de-al doilea angajament public de cand și-au anuțat logodna. Astazi, cuplul regal a fost…

- Un tânar originar din Scotia are toate sansele sa primeasca titlul de "cel mai nerecunoscator" om, dupa ce a avut o reactie soc atunci când a primit un cadou de Craciun de la iubita sa.

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Actritei îi vor fi interzise o serie de activitati care pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din comun. Meghan Markle are un cont de Instagram în care selfie-urile…

- Google Trends este serviciul celor de la Google care contorizeaza cautarile utilizatorilor, formand ulterior „topuri” cu cele mai cautate subiecte. In 2017, cel mai cautat subiect in Romania a fost „Rezultate BAC”, iar pe locul doi „Rezultate evaluare naționala”, semn ca in perioada examenelor, absolvenții…

- Printul Harry a refuzat participarea la una dintre obiceiurile traditionale ale Casei Regale a Marii Britanii, organizate in a doua zi de Craciun de catre regina Eliza¬beth a II-a si printul consort Philip, pentru a-i face pe plac logodnicei lui Meghan Markle.

- In acest an, Craciunul a gasit Familia Regala a Romaniei indoliata, dupa recenta trecere in neființa a Majestații Sale, Regele Mihai. Mesajul de Craciun transmis de Custodele Coroanei, principesa Margareta, cea mai mare dintre cele cinci fiice ale Regelui, este un nou omagiu adus acestuia, dar include…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi.

- Principesa Margareta va petrece sarbatorile de iarna la Savarsin, alaturi de toate cele patru surori. Pe 26 decembrie, Familia Regala va participa la slujba de la biserica ortodoxa din comuna, insa, in acest an, nu va primi colindatori. Acesta va fi primul Craciun al Familiei Regale fara Regele Mihai…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a incheiat anul 2017 cu o victorie, trecand pe teren propriu de CS Phoenix II Galati, in etapa a zecea a Ligii 1. Gazdele s au impus categoric, cu 109 57 56 28 la pauza , iar acest succes, al doilea la rand in care BC Athletic sare de suta, dupa 101 54…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu se vor afla la Savarsin de Craciun si Anul Nou, se arata intr un comunicat postat pe site ul oficial al Familiei Regale. In informare se arata ca toate cele patru surori ale Majestatii Sale au dorit sa fie la Savarsin, alaturi de Custodele…

- Ai facut cumparaturile de Craciun, totul e ok, astepti sa petreci alaturi de cei dragi. Brusc, iti amintesti ca ai uitat de cadouri! Timpul te preseaza, nici nu mai stii ce sa iei, dar...

- Mihai Gadea, dincolo de rolul de prezentator și moderator TV pe care il deține in cadrul postului de televiziune Antena 3, are parte de cel mai frumos rol din viața sa, acela de tatic, rol pe care il joaca cu maiestrie de nu mai puțin de 15 ani. Mihai Gadea se poate mandri cu o fetița minunata, o adevarata…

- Nepotul Regelui Mihai a publicat un prim mesaj dupa funeraliile Majestatii Sale. Iata ce spune. A fost in prim-plan atat la Aubonne, cand s-a declansat scandalul in sanul Familiei Regale, cat si la funeraliile din tara, cand a fost inconjurat de simpatia populara, in ciuda racelii cu care a fost tratat…

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…

- Mul asteptatul fiu al Reginei Elisabeta a II-a a sosit la Palatul Regal și va fi alaturi de Familia Regala, in aceste momente grele. Prințul Charles a sosit la Palatul Regal și a depus o coroana de flori in amintirea Regelui Mihai. Interesant este ca aceasta coroana seamana cu cele depuse de Casa Regala…

- Se știe deja ca tradiția Casei Regale britanice cere ca membrii ei sa ofere cadouri amuzante de Craciun. Printre cele mai cunoscute exemple se numara solnițele cu lumini pe care Prințul Philip le-a primit intr-un an, covorul de baie cu imprimeu leopard pe care Prințesa Diana l-a daruit lui Sarah Ferguson…

- Un pilot Airbus din Germania a livrat un cadou festiv dupa ce a desenat liniile unui imens brad de Craciun pe cer, in timpul unui test de zbor, scrie BBC. Echipa, care testa un Airbus A380, a creat o imagine...

- Inaintea ei au fost Kate Middleton, Camilla Parker-Bowles și chiar Diana Spencer. Niciuna dintre cele trei, insa, nu a avut parte de un asemenea ”favor” din partea Reginei Elibeta a II-a. Ei bine, anul acesta, monarhul britanic s-a hotarat sa rupa o tradiție de zeci de ani de dragul logodnicei Prințului…

- Meghan Markle, logodnica Printului Harry, va petrece Craciunul alaturi de regina Elizabeth a II-a si alti membri ai familiei regale a Marii Britanii, marcand un caz fara precedent, informeaza bbc.com.

- In 1990, cand Regele Mihai s-a intors in tara pentru a merge la Curtea de Arges, reprezentanții regimului din acele vremuri l-au fortat sa plece din Romania. Se temeau de efectul pe care il putea avea intoarcerea Majestatii Sale. Episcopul Calinic al Argesului, care urma sa-l intampine pe fostul…

- Pe umerii lui Meghan Markle se afla o mare responsabilitate in acest moment, deoarece presa este cu ochii ațintiți și obiectivul fixat pe fiecare pas pe care-l face logodnica Prințului Harry. Cu toate ca este obișnuita cu ieșirile in public și cu acordarea interviurilor in calitate de actrița, de cand…

- Familia Regala a anunțat mare doliu pentru 40 zile și doliu timp de trei luni dupa decesul Majestații Sale regele Mihai I. Marele doliu și doliul se refera la prezența publica a membrilor Familiei Regale.

- De curand și-a angajat un bodyguard celebru, mai exact pe fostul bodygurad al megastarului Michael Jackson, pentru a o invața sa se apere atunci cand nu este in compania Prințului Harry, dar Meghan Markle care vrea sa se inițieze in arte marțiale nu este straina de sport. „Yoga este sportul meu”,…

- In proiectul de lege de modificare a Legii educației naționale privind liceele agricole, adoptat luni de Senat, in calitate de for decizional, a trecut și un amendament al UDMR care prevede ca școlile cu predare in limbile minoriatilor nationale pot fi infiintate, pe langa ministerul Educatiei, si de…

- Sefa Casei Regale, Principesa Margareta, a ajuns marti, la Aubonne, in Elvetia, la resedinta privata a Majestatii Sale, unde in zilele urmatoare sunt asteptati si ceilalti membri ai Familiei Regale pentru a participa la ceremoniile care vor fi organizate pentru comemorarea Regelui Mihai. De asemenea,…

- Miercuri, 13 decembrie, in ziua aterizarii avionului militar, la ora 11.00, sicriul cu corpul neinsuflețit va ajunge la Aeroportul Otopeni, de unde va fi transportat cu mașina la Castelul Peleș. Evenimentul se va desfașura in prezența Familiei Regale, a reprezentanților instituțiilor Statului, ai Bisericii…

- Conflictul dintre Nicholas Medforth-Mills si Familia Regala continua si in contextul disparitiei Majestatii Sale. Nepotul Regelui Mihai a aflat de trecerea acestuia in nefiinta nu de la vreun membru al Familiei Regale, asa cum era firesc, ci de la avocatul sau, Radu Enache, dupa cum a declarat acesta…

- Mesaj de condoleante al ministrului Melescanu adresat familiei regale Am aflat cu profunda tristete vestea disparitiei Majestații Sale, Regele Mihai I al României. Personal am avut prilejul sa constat, de mai multe ori, pretuirea de care s-a bucurat Majestatea Sa în rândurile…

- Prințul Harry și logodnica sa Meghan Markle sunt in plin foc al planurilor de nunta. Cu cat se apropie mai mult de fericitul moment, planificat pentru mai 2018, cu atat ies la iveala mai multe detalii despre marele eveniment.

- Meghan Markle, viitoarea soție a Prințului Harry, a intrat pe radarul internațional odata cu anunțul logodnei. Cu aceasta ocazie, a ieșit la iveala ca aceasta are o sosie care ii seamana izbitor!

- Cea mai tanara regina din lume. Este uimitor de frumoasa! Odata cu logodna Printului Harry cu Meghan Markle, atentia intregii lumi s-a indreptat din nou asupra familiei regale britanice. Este, fara indoilala, cea mai celebra din lume, iar apogeul popularitatii sale va avea loc anul viitor in primavara…

- Principesa Margareta a anulat plimbarea anuala pe drumul de fier de Ziua Nationala, din cauza starii de sanatate a Regelui Mihai. Devenita o traditie a Familiei Regale, calatoria cu Trenul Regala a fost suspendata de acest 1 decembrie, din motive ce tin de starea in care se afla Majestatea Sa Regele…

- Sapte joburi ciudate pe care oamenii le vor avea in era robotilor In timp ce unele locuri de munca sunt preluate de masini si inteligenta artificiala, altele sunt generate chiar de acestea. Grupul de consultanta in business Cognizant prezice ca in urmatorii 10-15 ani, 12% dintre joburile din Statele…

- Dr. Quinn: Cinci obiceiuri care te vor face sa fii pozitiva și mai fericita Nu o data am auzit, de la persoane care ne-au vizitat țara, ca romanii sunt triști, nervoși, incruntați și lipsiți de amabilitate. Or fi toate aceste non-calitați încrise în gena noastra, sau viața grea, problemele…

- Ducesa de Cambridge a revenit la indatoririle regale, iar acum programul ei este din ce in ce mai incarcat, caci participa la unul sau doua evenimente, aproape in fiecare zi. Insarcinata in patru luni, Kate Middleton este protagonista unei interesante parade de moda, schimband ținute de la cele mai…

- Cressida Bonas, fosta iubita a prințului Harry, a postat pe o rețea de socializare o imagine care a dat de gandit tuturor celor care au vazut-o. Tanara de 28 de ani despre care se vehicula candva ca va deveni soția lui Harry, s-a desparțit de acesta in anul 2014. La nici 24 de ore dupa vestea ca prințul…

- Ea este una dintre cele mai cunoscute foste iubite ale Prințului Harry, o femeie superba cu care actualul logodnic al lui Meghan Markle a avut o relație frumoasa, in afara luminii reflectoarelor. Actrița Cressida Bonas in varsta de 28 de ani a avut o relație amoroasa cu Prințul Harry timp de doi ani,…

- NUNTA PRINTUL HARRY. Casa Regala a Marii Britanii a facut, marti, mult asteptatul anunt despre nunta Printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle. Palatul Kensington a postat pe retelele de socializare un anunt oficial privind nunta dintre Printul Harry si Meghan Markle. Nunta va avea…

- Meghan Markle, logodnica Prințului Harry, este exact persoana pe care Prințesa Diana și-ar fi dorit-o pentru fiul sau. Cel puțin așa spune Richard Kay, scriitorul care o știa cel mai bine pe prințesa de Wales.

- Co-starul lui Meghan Markle din serialul ”Suits”, actorul Patrick J. Adams, a tinut sa le transmita indragostitilor un mesaj public, chiar la cateva ore dupa ce acestia si-au anuntat logodna. Iar postarea lui din mediul online a starnit nenumarate reactii in randul internautilor.

- Luni a fost o zi foarte importanta pentru Familia Regala a Marii Britanii, caci Prințul Harry și-a aunțat logodna cu cea care ii este partenera de mai bine de un an și jumatate, actrița Meghan Markle. Mai mult, cei doi indragostiți au aparut pentru prima data impreuna, in calitate de logodnici, in fața…

- Silvio Berlusconi a fost de patru ori premier al Italiei, dar a fost condamnat pentru frauda in 2013 si i-a fost interzis sa mai ocupe aceasta pozitie. "Am multe nume, dar este cineva foarte capabil, care a avut succes si este respectat de toata lumea, generalul Leonardo Gallitelli", a declarat…

- Autor, documentarist, jurnalist de televiziune și monarhista convinsa, Marilena Rotaru a semnat recent un comunicat de presa, alaturi de alte patru organizații monarhiste, in care ridica mari semne de intrebare cu privire la anturajul de la capataiul Majestații Sale, regele Mihai I al Romaniei, aflat…