Cadou-surpriză: Vameşii au rămas perplecşi Descoperirea, facuta intr-un oficiu postal in apropierea aeroportului din Manila, este cea mai recenta din aceasta tara, care este o sursa importanta si un punct de tranzit pentru traficul de animale exotice.



Pachetul, provenit din Polonia, a starnit suspiciunea vamesilor, care au gasit in interior pachete de biscuiti, de cereale si de ceai. Insa, in loc de alimente, ele contineau zeci de recipiente din plastic pline cu tarantule.



Aceste tarantule, cu o valoare de circa 5.700 de dolari, sunt adesea vandute ca animale de companie, a declarat pentru AFP Arnel Matreo,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

