- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a anuntat inaugurarea unui nou drum important din oras, chiar de ziua sa, asa cum s-a intamplat si cu alte obiective in anii precedenti. O pura coincidenta spune edilul-sef, care a a anuntat deja deschiderea drumului nou de legatura dintre Calea Torontalului si Calea…

- Deși era gata pentru darea in folosința publica, noul drum de legatura intre Calea Aradului și Calea Torontalului, pe terenul cedat de Universitatea de Agronomie, nu a fost deschis marți, pana cand primarul l-a anunțat pe directorul Chiș Culița ca nu mai taie panglica. Ce s-a intamplat de fapt? Primarul…

- Un nou drum de legatura intre Calea Torontalului si Calea Aradului va fi gata in perioada urmatoare. Muncitorii lucreaza in prezent la bretelele de acces la noua sosea care apare la intrarea in oras, inainte de sensul giratoriu de la Selgros. The post In mai putin de o luna se finalizeaza noul drum…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul Primariei Timișoara, ce decizie a luat Radu Țoanca dupa ce s-a hotarat sa se reintoarca in PSD. Astfel, edilul a declarat ca Țoanca se va retrage din funcția de director al Sport Club Timișoara la finalul ediției competiționale.…

- Oficialii municipalitații anunța ca miercuri, 27 martie, intre orele 7-9, șoferii vor avea interzis pe Bd. Mihai Eminescu, intre str. Patriarh Miron Cristea și str. Michelangelo, pentru efectuarea lucrarilor de maturat și spalat carosabil. „Va rugam sa va reconfigurați traseul in cazul in…

- Operatiunea de taiere a cablurilor aeriene a fost initiata de primarul Timisoarei, Nicolae Robu. Astfel, luni seara, reprezentanti ai Primariei Timisoara s-au deplasat in zona Podului Mihai Viteazu, aflat in centrul orasului, pentru a reteza mai multe fire detinute de opt operatori de telefonie, televiziune…

- O parte din zona centrala a Timișoarei a ramas, luni seara, fara Internet și semnal la televiziune sau telefonie dupa ce reprezentanții Primariei, in frunte cu Nicolae Robu, vicepreședinte PNL, au taiat mai multe cabluri care atarnau pe stalpi, nemulțumiți ca proprietarii lor nu le-au mutat in subteran.Operațiunea…