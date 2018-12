Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarus, Aleksandr Lukasenko, i-a daruit omologului sau rus Vladimir Putin patru saci de cartofi, a informat duminica purtatoarea de cuvant a presedintiei de la Minsk, Natalia Eismont, transmite EFE. ''Cartofi autentici, de maxima calitate. Si este adevarat ca provin…

- ''Cartofi autentici, de maxima calitate. Si este adevarat ca provin din gradina de legume a presedintelui. In acest an am avut o recolta buna'', a anuntat Natalia Eismont la televiziunea belarusa. Fiecare sac contine diferite soiuri de cartofi, unele recomandate pentru fiert, altele pentru a fi transformate…

- La sfarsitul lunii noiembrie, Trump a anulat brusc o intalnire planificata cu Putin in marja summitului G20 din Argentina, mentionand tensiuni cu privire la incidentul din largul peninsulei Crimeea, cand Rusia a sechestrat trei nave ucrainene si pe cei 24 de membri ai echipajelor, sub acuzatia de…

- Ca un adevarat Mos Craciun, seful statului belarus, Aleksandr Lukasenko nu a venit cu mana goala in vizita la omologful sau rus, Vladimir Putin, ci cu patru saci de cadouri. Interesant este ca in saci erau cartofi din gradina proprie a liderului de la Minsk pentru pentru liderul de la Kremlin.

- Moscova este pregatita in continuare pentru o intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump vor avea intalnirea la 1 decembrie, pe marginea summit-ului G-20 din Argentina, potrivit unui document al Kremlinului, citat de agenția Reuters. Potrivit acestei surse, pentru intalnire sunt alocate circa doua ore, dintre care comunicarea…

- Kremlinul a denuntat miercuri 'imprevizibilitatea' Statelor Unite ale Americii, care provoaca - potrivit Moscovei - o 'profunda preocupare in lumea intreaga', cu doua saptamani inainte de o noua intalnire intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si respectiv Donald Trump, prevazuta pentru…

- Senatorii rusi au aprobat miercuri impopulara reforma a pensiilor, in timp ce Kremlinul a precizat ca presedintele Vladimir Putin ar urma sa semneze in curand acest text ce a provocat o nemultumire puternica in tara, relateaza France Presse. "Atunci cand aceasta lege va ajunge la presedinte, ne putem…