Cadou de sute de mii de euro pentru Roxana Dobre! Florin Salam a organizat o petrecere cu fast pentru mama copiilor lui / VIDEO

- Pe data de 1 iunie, Partidul Socialiștilor a organizat și desfașurat pe intreg teritoriul țarii diverse evenimente dedicate Zilei Internaționale a protecției copiilor. Evenimentele festive au avut loc sub patronajul Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, in cadrul Anului Familiei.

- Peste 300 de motocicliști din intreaga țara au venit in acest weekend (31 mai - 2 iunie) la Tulcea, unde au reabilitat apartamentele și casele in care locuiesc 53 de copii instituționalizați, in cadrul celei de-a patra ediții a Bikers For Humanity.

- Peste 200 de copii, insotiti de parinti si bunici, au dat curs invitatiei firmei Solid House de a sarbatori impreuna Ziua Internationala a Copilului. Astfel, dezvoltatorul imobiliar Solid House a oferit micutilor o mega distractie. Evenimentul a avea loc in parcul Casei de Cultura Constanta. Timp de…

- O sarbatoare a copiilor, un cadou pentru ziua cea mai frumoasa a copilariei, 1 IUNIE. Veniți sa sarbatorim copilaria, targuind, povestind și admirand toate cele ce vor fi sa fie in frumoase momente artistice susținute de voluntari, dar va așteptam și alte suprize la Targul vintage “Copiii și noi”, lansandu-va,…

- Bucurie mare, astazi, in familia lui Adrian Ropotan. Celebrul fotbalist si sotia lui, Raluca Ropotan, isi crestineaza baietelul. Evenimentul este cu atat mai important cu cat botezul micutului are loc chiar de ziua de nastere a bunicului sau.

- Pe data de 25 mai, la Timișoara are loc „Junior Athletics Championship”, primul campionat de atletism organizat la standarde internaționale de concurs care se adreseaza in exclusivitate elevilor și liceenilor organizat la Timișoara. O inițiativa a clubului sportiv CS Athletics Timișoara, evenimentul…

- Ellie White a aniversat implinirea varstei de 35 de ani alaturi de unul dintre cei mai cunoscuți și celebri DJ din lume, belgianul Felix Da Leat, cunoscut sub numele de scena Lost Frequencies. Artista a fost surprinsa de partenerul ei cu o vacanța la Dubai, in cadrul careia și-a serbat ziua de naștere…

- Betty Stoian si Catalin Visanescu au dat o petrecere pe cinste dupa ce fiul lor, Matthias Stefan, a fost crestinat. www.spynews.ro va arata imagini exclusive cu cei doi, dar si cu Florin Salam si Roxana Dobre, care au incins ringul de dans.